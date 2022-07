Witajcie w Redfall. Nie, póki co Arkane Austin nie zaprasza do rozgrywki, ale do rzucenia okiem na nowy zwiastun nadchodzącej gry.

Twórcy Dishonored przybliżają swoją nową grę

Ostatni raz o Redfall słyszeliśmy wcale nie tak dawno, bo przy okazji pokazu Xbox & Bethesda Games Showces, na którym chwalono się fragmentami rozgrywki. Nowy zwiastun to w pewnym sensie uzupełnienie poprzedniego materiału. Tym razem skupiono się na przedstawieniu wyspiarskiego miasteczka Redfall i atrakcji, jakie czekają w nim na graczy.

A skoro to strzelanka, atrakcje należy postrzegać w sporej mierze jako niebezpieczeństwa i przeciwników do wyeliminowania. W tym przypadku będą to wampiry, które odcięły wyspę od świata zewnętrznego. Twórcy przewidują, iż można będzie stawić im czoła w pojedynkę lub w kooperacji z maksymalnie trzema innymi graczami. Aby było to ciekawsze przewidziano kilku bohaterów o odmiennych umiejętnościach i wyposażeniu. Również oni zostali tu wspomnieni.

Redfall zwiastun

Kiedy premiera Redfall?

Chociaż wydaje się, że kampania promująca Redfall zauważalnie się rozkręca, nie należy nastawiać się na rychłą premierę (w tym kontekście polecamy nasze zestawienie lipcowych debiutów). Gra ma zostać oddana w ręce graczy dopiero w 2023 roku.

W przypadku platform docelowych nic się raczej nie zmieni, a skoro tak to na zabawę powinni nastawiać się posiadacze PC oraz konsol Xbox Series X i Xbox Series S. Niektórzy pewnie ucieszą się przy tym z tego, że gra dołączy do katalogów usług Xbox Game Pass i PC Game Pass.

Źródło: Bethesda Polska