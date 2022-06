Redfall wreszcie pokazało się w pełnej krasie. Zobacz jak wygląda najnowsza strzelanka pierwszoosobowa studia Arkane. Spoiler: wygląda nieźle.

Redfall zaprezentowane na konferencji Xbox & Bethesda

Wspólna konferencja Xboksa i Bethesdy rozpoczęła się od prezentacji Redfall – najnowszej gry studia Arkane, a więc twórców takich hitów jak Dishonored czy Prey. To pierwszoosobowa strzelanka z otwartym światem, który wypełniony jest nieprzyjemnymi stworzeniami, a naszym zadaniem jest oczywiście ich eksterminacja. W tym celu wykorzystamy rozmaite uzbrojenie, ale też moce specjalne.

Podczas dzisiejszej konferencji zaprezentowano nam niekrótki zwiastun wypełniony fragmentami rzeczywistej rozgrywki. Dzięki temu możemy zapoznać się nie tylko z klimatem tej produkcji, ale też z tym, jak całość prezentuje się w akcji. Ten materiał stanowi również szansę, by dowiedzieć się co nieco na temat bohaterów. A zatem co tu dużo mówić – po prostu sobie to wspólnie obejrzyjmy…

Zobacz gameplay trailer Redfall:

Na premierę Redfall niestety poczekać musimy do przyszłego roku. Dobra wiadomość jest natomiast taka, że już w dniu rynkowego debiutu tytuł zasili katalog usługi Xbox Game Pass, więc abonenci pograją bez dodatkowych kosztów. A na czym pograją? Gra zmierza na pecety oraz konsole Xbox Series X|S.

Źródło: Xbox, informacja własna