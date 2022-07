Wakacje to nie jest dobry czas na gorące premiery gier. Branża rozrywkowa robi sobie wówczas wolne, a nam, graczom, pozostaje liczyć na indycze niespodzianki. I choć bardzo byśmy chcieli ogłosić, że tym razem będzie inaczej – to niestety, sezon ogórkowy uważamy za otwarty.

Bryndza i kiszone ogórki

No i mamy wakacje! Idę o zakład, że wielu z Was na nie czekało. W końcu będzie można nieco odpocząć, pograć w nie tak dawne premier pokroju The Quarry albo Starship Trooper: Terran Command bądź też samemu sprawdzić skąd tylko hałasu wokół Diablo Immortal. Chciałbym bardzo w tym miejscu powiedzieć – „no i będzie można wreszcie zagrać w od dawna wyczekiwane hity”… ale nie za bardzo mogę. Cóż, taki mamy teraz klimat.

I choć w lipcu pojawi się parę perełek, to jednak na wielkie tytuły na kilkadziesiąt godzin zabawy raczej nie mamy co liczyć. Początek wakacji to przede wszystkim czas wszelkiej maści indyków, ale, jak powszechnie wiadomo, i one potrafią czasem niezwykle pozytywnie zaskoczyć. Czy tak będzie i tym razem? Cóż, sami się przekonajcie oglądając najnowszy odcinek naszego wideo cyklu.

Najlepsze premiery gier lipca 2022

A na jakie gry w lipcu 2022 Wy najbardziej czekacie?

Koniecznie zagłosujcie w naszej ankiecie, gry które zdobędą najwięcej głosów postaramy się zrecenzować na naszym portalu. To Wy decydujecie! :)

