Epic Games Store rozdaje trzy gry

Chyba każdy łowca promocji wie, że w każdy czwartek Epic Games Store aktualizuje swoją ofertę z darmowymi grami. W ostatnim czasie liczba mnoga jest jak najbardziej zasadna, ponieważ zarządzającym sklepem zdarza się oferować graczom po dwie, a niekiedy nawet aż trzy darmowe gry. Tak jak teraz.

Na jakie produkcje padło? Są to Geneforge 1: Mutagen, Hood: Outlaws & Legends oraz Iratus: Lord of the Dead. Całe trio każdy zainteresowany może przypisać do swojego konta na Epic Games Store do 7 lipca do godziny 17:00 naszego czasu.

Hood: Outlaws & Legends najbardziej zany, Iratus: Lord of the Dead najbardziej kuszący?

Chyba o Hood: Outlaws & Legends mówiło się przed premierą najwięcej. Sumo Digital pokusiło się tutaj o grę akcji nastawioną na zmagania wieloosobowe PvPvE. Bezlitosny średniowieczny świat, dwie drużyny rywalizujące o łupy i jednocześnie muszące uważać na strażników kierowanych przez SI oraz kilka różnych klas postaci o zróżnicowanych umiejętnościach zapowiadały całkiem ciekawą rywalizację. Ostatecznie oceny gry nie okazały się jednak zbyt wysokie. Czy zasłużenie? Jest okazja sprawdzić to za darmo.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku Iratus: Lord of the Dead, który spotkał się już z bardzo ciepłym przyjęciem. To produkcja studia Unfrozen, której akcję osadzono w jeszcze mroczniejszym świecie. No i nekromanta w roli głównej też ma swój wydźwięk. Jeśli chodzi o mechanikę rozgrywki, Iratus: Lord of the Dead to gra RPG z elementami gatunku roguelike.

Również dla fanów RPG przygotowano Geneforge 1 - Mutagen, ale produkcji Spiderweb Software zdecydowanie bliżej do klasyki tego gatunku. Gracze wcielają się tu w czarodziejów, którzy w trosce o swój lud muszą nie tylko spróbować dyplomacji, ale też stoczyć wiele walk. Przy pomocy zwierzęcych towarzyszy, ale także magicznych artefaktów, bo całość została ubarwiona nutką fantasy.

