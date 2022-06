Trzeba przyznać, że korzystający z PlayStation Plus dawno nie mieli okazji zgarnąć tak ciekawego zestawu gier.

PlayStation Plus na lipiec 2022

Crash Bandicoot 4: Najwyższy Czas

The Dark Pictures Anthology: Man of Medan

Arcadegeddon

W ostatnim czasie o PlayStation Plus mówiło się więcej niż zwykle, Sony zdecydowało się bowiem odświeżyć swój program. Od teraz dostępne są abonamenty Essential, Extra i Premium, przy czym na oferowane każdego miesiąca gry mogą liczyć posiadacze każdego z nich, również najtańszego. I dobrze, wypada powiedzieć patrząc na przygotowany zestaw.

Nie dość, że dość świeże, to jeszcze dobre gry

Wydaje się, że mimo wszystko na pierwszy plan wysuwa się tu Crash Bandicoot 4: Najwyższy Czas. Platformówka z popularnej serii, pod adresem którym spłynęło naprawdę sporo komplementów, również w naszej recenzji, z której zainteresowani mogą dowiedzieć się znacznie więcej na temat rozgrywki. Są tacy, którzy zaliczają Crash Bandicoot 4: Najwyższy czas do grona najlepszych gier na konsole PlayStation, co też stanowi dla tego tytułu świetną wizytówkę.

Z zupełnie innymi klimatami mamy do czynienia w przypadku Man of Medan, pierwszej części antologii The Dark Pictures od twórców Until Dawn. To połączenie przygodówki i horroru, które też swojego czasu testowaliśmy.

Póki co trudno natomiast o większą porcję informacji na temat Arcadegeddon, ponieważ ten tytuł trafi do PlayStation Plus na swoją premierę. Czym będzie? Strzelanką o dość kolorowej oprawie, z rozgrywką dla jednego gracza lub w kooperacji z maksymalnie trzema innymi graczami.

Tradycyjnie ofercie przygotowanej przez Sony przyjrzało się PlayStation Access, na poniższym materiale wideo możecie rzucić okiem na krótkie fragmenty rozgrywki z omawianych produkcji.

Źródło: PlayStation, PlayStation Access