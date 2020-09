Anti-Ghosting to technologia mająca zapobiegać rejestrowaniu dodatkowych, widmowych klawiszy w momencie naciśnięcia na klawiaturze kilku przycisków jednocześnie. Przynajmniej w teorii. Bo choć termin ten wciąż pojawia się w opisach klawiatur dla graczy to znaczy już co innego.

Anti-ghosting - co to jest?

Anti-Ghosting to funkcja mająca zapobiegać rejestrowaniu dodatkowych, nienaciśniętych przez nas klawiszy (tzw. duchów), w momencie wciśnięcia na klawiaturze kilku przycisków naraz. A przynajmniej takie było pierwotne znaczenie tego terminu, bo obecnie, dość niesłusznie, rozciągnięto go na brak reakcji na naciśnięcie kolejnego klawisza przy jednoczesnym wciśnięciu 3 bądź więcej przycisków.

Dlaczego niesłusznie? Bo za prawidłowe wykrywanie większej ilości jednocześnie wciśniętych klawiszy w klawiaturach gamingowych odpowiada zupełnie inna technologia, którą nazwano Key Rollover. By wyjaśnić skąd wzięło się to nieporozumienie warto cofnąć się nieco w czasie, gdy na rynku królowały klawiatury membranowe.

Antighosting w pigułce

Chyba każdy kto kilkanaście lat temu zaczynał swoją przygodę z grami spotkał się kiedyś z efektem ghosting’u na swojej klawiaturze. Naciskamy, dajmy na to, klawisze W, D i Spacje, a klawiatura, nie wiedzieć czemu, sama rejestruje dodatkowy przycisk N. Pojawianie się takich niechcianych przycisków-duchów wynikało wówczas z budowy i ograniczeń klawiatur membranowych, które nie radziły sobie zbyt dobrze z prawidłowym wykrywaniem kombinacji kilku naraz naciśniętych klawiszy.

Jak temu zaradzono? Właśnie dzięki technologii anti-ghosting. Jej zadaniem było blokowanie rejestracji widmowych klawiszy w momencie próby przekroczenia maksymalnej liczby przycisków, które klawiatura była w stanie jednocześnie zidentyfikować. I zapewne przez ten ostatni parametr wielu producentów klawiatur dla graczy zaczęło stosować termin anti-ghosting do określania, jak wiele klawiszy można jednocześnie wcisnąć będąc pewnym, że wszystkie one zostaną prawidłowo zarejestrowane.

Anti-Ghosting a Key Rollover

Ta “nowa” definicja anti ghostingu wynika prawdopodobnie z faktu, że pojawianie się przycisków-duchów w nowoczesnych klawiaturach jest już ekstremalnie rzadkie. Taki niechciany efekt spotkać można pewnie tylko w najtańszych klawiaturach (i niektórych klawiaturach notebookowych), choć i tam wcale nie jest to takie pewnie. Z pewnością nie natkniecie się na ten problem w klawiaturach mechanicznych, bo z racji ich budowy i sposobu aktywacji pojedynczych klawiszy (niezależnie od zastosowanego rodzaju przełączników mechanicznych) nie ma możliwości, by któryś został błędnie zidentyfikowany.

Wydawać by się więc mogło, że antighosting stał się w pewnym stopniu synonimem technologii Key Rollover. Nie do końca jest to jednak prawda, szczególnie, że czasami w opisie jednej klawiatury pojawiają się oba te pojęcia. O ile bowiem Key Rollover określa dokładnie, ile jednocześnie naciśniętych przycisków jest w stanie zarejestrować klawiatura (wstawiając tę liczbę w skrót KRO np. 6KRO bądź też informując o nieograniczonej ich liczbie - NKRO), o tyle anti-ghosting dotyczy najczęściej tylko wybranych grup klawiszowych.

Klawiatury mechaniczne nie mają w zasadzie żadnych ograniczeń co do ilości rejestracji jednocześnie naciśniętych przycisków (NKRO)

Nawet jeśli w opisie klawiatury anti ghosting występuje wraz z liczbą klawiszy to wskutek różnego podejścia do tej funkcji przez producentów sprzętu dla graczy nie możemy być do końca pewni czy chodzi tu o zagwarantowanie prawidłowej rejestracji ściśle określonych przycisków czy też może bardziej ogólnie – o pewność działania przy tej liczbie jednocześnie wciśniętych klawiszy. Najlepiej samemu to sprawdzić. W jaki sposób? Przeprowadzając…

Anti ghosting – test praktyczny

W Internecie bez problemu znaleźć można najróżniejszego rodzaju testy sprawdzające działanie klawiatury. Te dedykowane efektowi ghostingu dostępne są również w wersji przeglądarkowej. Ba, taką stronę swego czasu posiadał nawet i Microsoft.

I choć obecnie nie jest ona już dostępna, to wpisując w wyszukiwarkę „test anti ghosting” w kilka sekund możemy zbadać nie tylko ewentualne występowanie widmowych klawiszy na naszej klawiaturze, ale i zweryfikować zapewnienia jej producenta co do zaimplementowania technologii Key Rollover, czyli maksymalnej liczby jednocześnie wciśniętych i prawidłowo zarejestrowanych przycisków.

Klawiatura anti ghosting

Przykładów tego typu klawiatur można mnożyć w nieskończoność. Szczególnie, że producenci bardzo chętnie sięgają po termin anti-ghosting opisując swoje nowe klawiatury dla graczy. Czy to źle? Bynajmniej. Warto jednak zawsze dokładnie wczytać się w opis kupowanego sprzętu, a później ewentualnie skonfrontować go z rzeczywistością wykonując odpowiednie testy. Wszak jeśli chodzi o klawiatury gamingowe (i nie tylko) najważniejsza jest niezawodność i precyzja.

