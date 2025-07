Komputery nie wytrzymują upałów. Inżynier Mozilli obwinia procesory Intel

Wysokie temperatury nie służą komputerom. Gabriele Svelto, inżynier platformy Mozilla, zauważa związek między upałami a niestabilną pracą procesorów Intel Core 13. i 14. generacji.

Problemy z procesorami Intel Core 13. i 14. generacji (Raptor Lake i Raptor Lake Refresh) odbiły się szerokim echem w mediach technologicznych. Wiele doniesień wskazywało na niestabilność działania tych jednostek, objawiającą się między innymi nagłymi restartami systemu, zawieszaniem się aplikacji, a nawet trudnościami z uruchomieniem komputera.

Źródłem problemu miała być zbyt agresywna charakterystyka energetyczna i błędy w zarządzaniu napięciem przy wysokim obciążeniu, co prowadziło do nieprzewidywalnego zachowania CPU. Intel wprowadził aktualizacje BIOS-u (mikrokodów) oraz zmiany w domyślnych profilach zasilania jako sposób na rozwiązanie tych trudności.

Wygląda na to, że temat powrócił za sprawą letnich upałów. Potwierdzają to statystyki przeglądarki Mozilla Firefox, według których wzrosła liczba awarii i błędów zgłaszanych przez użytkowników komputerów wyposażonych w procesory z serii Raptor Lake, co może wskazywać na powiązanie z wysokimi temperaturami otoczenia.

Procesory Intel narażone na upały

Gabriele Svelto, inżynier platformy Mozilla, opublikował na platformie Mastodon wpis, w którym zauważył, że jeśli ktoś korzysta z systemu opartego na procesorze Intel Raptor Lake i mieszka na półkuli północnej, to prawdopodobnie jego komputer częściej się zawiesza z powodu letnich upałów.

Jak twierdzi, może wręcz śledzić, które kraje dotknięte są falami upałów, analizując raporty o awariach przeglądarki Firefox napływające z komputerów z procesorami Raptor Lake.

“Jeśli korzystasz z komputera z procesorem Intel Raptor Lake i mieszkasz na półkuli północnej, istnieje duże prawdopodobieństwo, że Twój sprzęt częściej się zawiesza z powodu letnich upałów” - napisał Gabriele Svelto, inżynier platformy Mozilla.

Sytuacja stała się na tyle poważna, że zespół Mozilli musiał tymczasowo wyłączyć bota automatycznie zgłaszającego awarie, ponieważ niemal wszystkie pochodziły od użytkowników dotkniętych tym problemem.

Problem nie został rozwiązany?

Svelto twierdzi, że usterka nie została rozwiązana poprawkami mikrokodów. Mało tego. Miały one wrócić ze zdwojoną siłą po wydaniu najnowszej aktualizacji 0x12f.

“Zamiast rzeczywistych poprawek pojawiły się jedynie obejścia w postaci mikrokodu. Analizując rozkład wersji mikrokodu, wygląda na to, że żadna z nich tak naprawdę nie rozwiązuje problemu — choć w niektórych przypadkach ryzyko jego wystąpienia jest mniejsze. W szczególności mikrokod w wersji 0x12c zmniejszył liczbę błędów, ale powróciły one ze zdwojoną siłą po wydaniu wersji 0x12f przez Intela” - napisał Svelto.

Zdaniem inżyniera Mozilli, procesory Intel Raptor Lake pracowały ze zbyt wyżyłowanymi parametrami, co w dłuższej perspektywie mogło prowadzić do szybszej degradacji krzemu i pogłębiania się problemów ze stabilnością.

“[...] jednak w przypadku tych procesorów już od początku pracowały one bardzo blisko swoich granic. W efekcie degradacja następowała szybciej niż w innych konstrukcjach, co sprawiło, że problem stał się widoczny niemal natychmiast” - tłumaczy Svelto.

Według inzyniera, rozwiązaniem ma być obniżenie częstotliwości taktowania oraz ograniczenie agresywnych ustawień zasilania — co oczywiście wiąże się z obniżeniem wydajności tych jednostek. Mimo że jest to kompromis, ma on na celu przywrócenie stabilnej pracy systemów dotkniętych usterką.