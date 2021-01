Microsoft Teams cieszy się olbrzymią popularnością. Czym jednak w ogóle jest i co zawiera? Dlaczego program zyskał tak duże zainteresowanie i uznanie wśród użytkowników? Cóż, przyjrzymy się mu z bliska...

Co to jest Microsoft Teams? Co zawiera?

Microsoft Teams to platforma komunikacyjna. Powstała na fundamentach Skype for Business, ale jest czymś więcej niż tylko kolejnym komunikatorem. Obok funkcji czatu tekstowego, rozmów głosowych i spotkań wideo (zarówno jeden-na-jeden, jak i w grupach), zapewnia obszar roboczy na pliki, które można udostępniać i współtworzyć, a do tego umożliwia koordynowanie i zarządzanie zespołami. Usługa jest dostępna zarówno z poziomu przeglądarki WWW, jak i w postaci aplikacji (na komputery, tablety i smartfony).

Oto co zawiera Microsoft Teams:

narzędzie do rozmów wideo, głosowych i tekstowych,

platformę do przechowywania i udostępniania plików,

narzędzia do wspólnego tworzenia i edycji dokumentów,

opcje pozwalające lubić, oznaczać czy odpowiadać na treści,

funkcje umożliwiające zarządzanie zespołami i projektami.

Microsoft Teams umożliwia zakładanie zespołów (to może być klasa szkolna, grupa studencka czy dział przedsiębiorstwa), a w ich obrębie – tworzenie kanałów (na przykład przedmiotu czy projektu). Dzięki temu łatwiej jest zarządzać tematem – wszystko jest uporządkowane i znajduje się we właściwym miejscu. Warto też wspomnieć o narzędziach ułatwiających aktywne uczestnictwo w spotkaniach oraz efektywne prowadzenie tych ostatnich (choćby poprzez udostępnianie ekranu).



Tak wygląda wideorozmowa grupowa w Microsoft Teams.

Atuty Microsoft Teams podczas rozmów i nie tylko

Aplikacja Microsoft Teams ułatwia informowanie o spotkaniach, poprzez czat grupowy oraz funkcję wysyłania zaproszeń. Po otrzymaniu linków, osoby z zewnątrz mogą łatwo dołączać do wideokonferencji: wystarczy, że klikną, a po chwili trafią do wirtualnego pokoju – z poziomu przeglądarki. Proste jest również zarządzanie spotkaniami oraz ich nagrywanie i udostępnianie plików. To z kolei zasługa przejrzystego i dobrze przemyślanego interfejsu.

Poza spotkaniami Microsoft Teams pozwala (przynajmniej do pewnego stopnia) uniezależnić się od e-maili. Wiadomości można wygodnie przesyłać do konkretnych osób lub całych zespołów – tak samo jak pliki (nad którymi można również współpracować w czasie rzeczywistym). Zintegrowane narzędzia pomagają także w zarządzaniu danymi i utrzymywaniu porządku.



Interfejs programu Microsoft Teams.

Jak duża jest popularność Microsoft Teams?

Usługa została zapowiedziana pod koniec 2016 roku i ujrzała światło dzienne kilka miesięcy później. Dopiero w 2020 roku jednak zyskała olbrzymią popularność – to bezpośredni efekt pandemii, a konkretnie przestawienia przedsiębiorstw na pracę zdalną i szkół na lekcje online. Jesienią każdego dnia z Microsoft Teams korzystało około 115 milionów aktywnych użytkowników.

Czy Microsoft Teams jest darmowy? Ile kosztuje Microsoft Teams?

Czy każdy może używać Microsoft Teams? Tak, Podstawowa wersja Microsoft Teams jest dostępna za darmo i każdy może założyć bezpłatne konto w aplikacji i od razu zyskać dostęp do rozmów tekstowych, spotkań i konferencji wideo (także grupowych) trwających maks. 60 minut na sesję, możliwości tworzenia treści w aplikacjach pakietu Office oraz 10 GB na pliki zespołowe i 2 GB na pliki osobiste.



Tak wygląda współtworzenie dokumentu w Microsoft Teams.

Aby zyskać dostęp do pełnej funkcjonalności Microsoft Teams, należy wykupić abonament Microsoft 365. Wówczas przestrzeń w chmurze dla użytkownika zwiększa się do 1 TB, znika limit czasowy dla spotkań głosowych i wideo oraz pojawiają się zaawansowane funkcje związane ze współpracą nad plikami, zarządzaniem sesjami czy bezpieczeństwem i prywatnością.

Aplikacja Microsoft Teams – pobierz za darmo



Microsoft Teams na Windows 10

Microsoft Teams na Android

Microsoft Teams na iOS

Źródło: Microsoft, informacja własna

