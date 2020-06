Microsoft Teams ułatwia współpracę w tych trudnych czasach. Właśnie pojawiły się nowe funkcje, dzięki którym robi to jeszcze skuteczniej.

Ustaw sobie tło rozmowy w Microsoft Teams

Rozmowy wideo stały się podstawowym elementem współpracy i ekipa odpowiedzialna za rozwój Microsoft Teams robi, co tylko może, by 1) sprawić, że będą one dla nas jak najbardziej komfortowe i 2) przekonać jak najwięcej osób do postawienia właśnie na ich produkt. Wprowadzając takie nowinki, jak ostatnio, ma szansę uzyskać obydwa te efekty.

Weźmy pierwsze z brzegu niestandardowe tła. Teraz użytkownicy Microsoft Teams mogą ustawiać własne tła, ukrywając tym samym bałagan za swoimi plecami, skoncentrować uwagę rozmówców na sobie albo też dbając o swoją prywatność, nie ujawniając zawartości pokoju. Co najlepsze, nie potrzebujemy do tego green screenów ani nawet pustych ścian – aplikacja świetnie radzi sobie z wykrywaniem naszej twarzy i ramion, po czym eliminuje wszystko, co nimi nie jest.

Korzystasz z Microsoft Teams za darmo? Te nowości zmierzają do ciebie

Nowe funkcje pojawiły się także w darmowej wersji Teams. Przede wszystkim firma Microsoft udostępniła nam opcję planowania spotkań i wysyłania zaproszeń z wyprzedzeniem – za pomocą zwykłych linków albo też prosto do kalendarza Google lub Outlooka.

Druga nowinka to możliwość włączenia napisów na żywo. Te mogą się przydać, gdy mikrofon któregoś z rozmówców jest zbyt cichy, gdy jakieś szumy zakłócają rozmowę, gdy konferencja odbywa się w obcym języku, albo też gdy ma się problemy ze słuchem. Zła wiadomość jest taka, że na razie funkcja działa tylko w języku angielskim.

Przypomnijmy, że darmowe Microsoft Team umożliwia nielimitowane czatowanie, prowadzenie rozmów wideo i audio oraz korzystanie ze składników webowego pakietu Office, a także oddaje 10 GB na pliki dla firmy i 2 GB na osobę.

Źródło: Microsoft Blog, MSPowerUser, informacja własna

