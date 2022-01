Zastanawiasz się, co warto kupić na Amazon na początku 2022 roku i czy w ogóle warto przejrzeć jego ofertę? Odpowiedź na to drugie pytanie brzmi: tak. Zresztą zrobiliśmy to i mamy kilka propozycji, które mogą cię zainteresować.

Szybko to zleciało. Polski Amazon działa już ponad pół roku i w tym czasie zdołał zaskarbić sobie sympatię wielu użytkowników. Dzięki niemu na naszym rynku pojawiło się wiele produktów, które dotąd były dla nas trudno dostępne, a wiele innych można kupić za zdecydowanie mniejsze pieniądze niż w konkurencyjnych sklepach. Dużo dobrego możesz dla siebie znaleźć, jeśli planujesz zakup elektronicznych gadżetów, peryferiów czy podzespołów. Regularnie przyglądamy się ofercie i wybieramy ciekawe urządzenia w promocyjnych i okazyjnych cenach, odpowiadając tym samym na pytanie: co warto kupić na Amazonie.

Zakupy na Amazon.pl – co warto wiedzieć? Najważniejsze informacje Amazon Prime, czyli darmowe dostawy i pakiet dodatkowych korzyści W październiku 2021 roku na Polaków i polską walutę otworzył się Amazon Prime. To pakiet korzyści, na który składają się: darmowa dostawa w przypadku zamówień realizowanych przez Amazon, niezależnie od wartości koszyka,

oferty specjalne i wyjątkowe promocje,

nielimitowany dostęp do usługi VOD Amazon Prime Video,

darmowe gry w Amazon Prime Gaming i bezpłatna subskrypcja na Twitchu. Za wszystko to zapłacisz 10,99 zł miesięcznie lub 49 zł rocznie (co daje niewiele ponad 4 zł miesięcznie) – zdecydowanie warto skorzystać z tej opcji, jeśli często robisz zakupy na Amazonie. Czy jest inny sposób na darmową dostawę? Ile normalnie ona kosztuje? W Amazon Prime darmowa dostawa jest niezależna od wartości koszyka. Jeśli nie chcesz jednak skorzystać z tej opcji, to wciąż możesz liczyć na darmową dostawę, o ile wartość twojego koszyka przekroczy 40 zł (w przypadku zamówień realizowanych przez Amazon). Paczkę może przywieźć ci kurier DHL, InPost czy Poczty Polskiej – do domu lub punktu odbioru. Jeśli twoje zakupy nie kwalifikują się do darmowej dostawy, trzeba będzie zapłacić. Kosztuje to 11,99 zł w przypadku dostawy do domu albo 8,99 zł – do Paczkomatu lub innego punktu odbioru. Jeśli zależy ci na jak najszybszym odebraniu paczki, to możesz wybrać dostawę priorytetową – za 14,99 zł. Jakie są akceptowane formy płatności? Jak wygląda polityka zwrotów? Za zakupy w sklepie Amazon.pl możesz płacić przypiętą kartą kredytową Visa / MasterCard / American Express, za pomocą serwisu transakcyjnego Przelewy24 albo też wykorzystując kod BLIK. Każdy zakupiony produkt (kompletny i nienoszący śladów używania) możesz zwrócić do 30 dni od otrzymania przesyłki. W zależności od tego, kto jest sprzedawcą, w jakim czasie dokonujesz zwrotu i jaki jest powód, (poza kosztem samego produktu) możesz liczyć na pełen zwrot kosztów dostawy i zwrotu, wyłącznie kosztów dostawy lub żadnych kosztów przewozowych. Gdzie szukać promocji i okazji? Najlepsze oferty znajdziesz w tym miejscu – na bieżąco szukamy ich i od razu dajemy znać, gdy uda nam się coś znaleźć. Możesz też sam śledzić promocje, zaglądać na podstronę Okazje na Amazon. Znajdziesz tam długoterminowe „top okazje” oraz „błyskawiczne okazje”, które trwają najczęściej kilkadziesiąt godzin i w których istnieje ograniczenie: 1 sztuka na 1 osobę.

Co warto kupić na Amazon.pl? Najciekawsze oferty i promocje

Przejdźmy do najciekawszych ofert, jakie obecnie można znaleźć w sklepie Amazon.pl…

POCO X3 Pro to superopłacalny smartfon. Teraz jeszcze bardziej

Doświadczenie nauczyło nas, że w poszukiwaniu smartfona dobrze jest zajrzeć na Amazon. Tym razem szczególny powód, by to zrobić, mają ci, którzy chcieliby dobrze wydać tysiaka (no, z małym hakiem). Oto bowiem w promocji dostępny jest POCO X3 Pro – jeden z najbardziej opłacalnych modeli na rynku. Ma 8 GB RAM-u, 256 GB na pliki, wyśmienitego Snapdragona 860, przyzwoity aparat, świetny wyświetlacz z odświeżaniem 120 Hz i akumulator pozwalający grać i grać… Teraz kupisz go za jedyne 1095 zł.

Premierowe okazje na Amazon.pl – wypasiony Kindle i nowy Fenix

Do modelu bazowego i Paperwhite’a w styczniu dołączył wreszcie Kindle Oasis – najbardziej wypasiony czytnik e-booków w ofercie Amazona w końcu jest do kupienia w jego oficjalnym polskim sklepie. To model z dużym, 7-calowym wyświetlaczem o wysokiej rozdzielczości i (automatycznie) regulowanym podświetleniu, wytrzymałą i wodoszczelną konstrukcją oraz przyciskami przewracania stron. W wersji z 8 GB pamięci możesz go mieć za 999,99 zł.

Zaraz po premierze w katalogu Amazona pojawił się również nowy, bardzo dobrze wyposażony zegarek Garmin Fenix 7X Solar, czyli najnowsza generacja cacka dla sportowców i wyczynowców. Po raz pierwszy w historii tej serii mamy tu dotykowy wyświetlacz. Wśród innych nowinek odnajdujemy zaś wbudowaną latarkę, aplikację przedstawiającą wyniki wytrzymałości w czasie rzeczywistym i ulepszony akumulator (z ładowaniem solarnym). Równocześnie zachowano wszystko to, za co kochaliśmy poprzednie edycje. A cena? 4099 zł.

TicWatch Pro 3 Ultra 4G/LTE: dobry smartwatch z nieco niższej półki

Jeśli interesuje cię smartwatch, który równie dobrze sprawdza się podczas treningów i na co dzień, ale celujesz w coś zdecydowanie tańszego, to koniecznie zerknij na TicWatch Pro 3 Ultra 4G/LTE. To jeden z najlepszych smartzegarków na świecie – z całkiem nowym procesorem Snapdragon Wear 4100 i systemem Wear OS. Pozwala korzystać ze wszystkich popularnych aplikacji, w tym Google Pay do płatności zbliżeniowych. Ma też na pokładzie dobre podzespoły do monitorowania aktywności, a charakterystyczny, podwójny wyświetlacz to gwarancja energooszczędności. Teraz może być twój za 1181,94 zł.

Zadbaj o higienę i urodę z marką Philips

Na polskim Amazonie trwa również wielka wyprzedaż produktów marki Philips do higieny i pielęgnacji. Możesz zobaczyć całą ofertę, ale jeśli nie masz czasu, to chcielibyśmy zwrócić twoją uwagę przede wszystkim na dwa urządzenia. Pierwszym z nich jest strzyżarka Philips HC9450/15 z samoostrzącymi się tytanowymi ostrzami, bardzo precyzyjnym ustawianiem długości (od 0,5 do 42 mm) oraz poręczną konstrukcją. W promocji kosztuje tylko 229,99 zł.

Drugim urządzeniem jest Philips HC5630/15 – wodoodporna maszynka do strzyżenia włosów z trzema nasadkami grzebieniowymi oraz technologiami DualCut i Trim-n-Flow Pro. Te ostatnie zapewniają równe, szybkie i precyzyjne strzyżenie. To bardzo dobry, uniwersalny sprzęt, którego cena wynosi aktualnie 129,99 zł.

Jeszcze więcej dobrych urządzeń w dobrych cenach na Amazonie

Co jeszcze warto obecnie kupić w sklepie Amazon? Jednym z takich urządzeń bez wątpienia jest biały kontroler bezprzewodowy Xbox Series. Nie ma się co rozpisywać na jego temat – to po prostu jeden z najlepszych i najwygodniejszych padów na rynku. W ramach promocji można go kupić za jedyne 229 zł.

W dobrej cenie dostępny jest również dwuzakresowy router TP-Link Archer C6. Działa w standardzie Wi-Fi 5 (i oferuje łączny transfer aż do 1,2 Gb/s), dzięki MU-MIMO zapewnia szybsze i niezawodne połączenie, a także dysponuje gigabitowymi portami LAN/WAN. Do tego wszystkiego naprawdę dobrze się prezentuje, a kosztuje teraz tylko 128,98 zł.

A jeśli są na sali jacyś vloggerzy, to niech koniecznie rzucą okiem na Sony ZV1. To aparat kompaktowy zapewniający naturalnie wyglądające odcienie karnacji, skupiający uwagę na bohaterze pierwszego planu, gwarantujący wysoką ostrość nawet przy dużej dynamice i oferujący bezproblemową transmisję wideo. To świetny sprzęt, za który teraz na Amazonie zapłacisz 2802 zł.

Zaglądaj do nas regularnie, bo gdy tylko pojawią się jakieś nowe oferty warte uwagi, to przeczytasz o nich na naszej stronie. Jeśli zaś tobie udało się znaleźć coś ciekawego, to możesz podzielić się tym z innymi użytkownikami – w komentarzu.

benchmark.pl współpracuje z Amazon.pl w ramach afiliacji.