Zastanawiasz się, co warto kupić na Amazon w okolicach Black Friday i czy w ogóle warto przejrzeć jego ofertę? Odpowiedź na to drugie pytanie brzmi: tak. Zresztą zrobiliśmy to i mamy kilka propozycji, które mogą cię zainteresować.

Szybko to zleciało. Polski Amazon działa już ponad pół roku i w tym czasie zdołał zaskarbić sobie sympatię wielu użytkowników. Dzięki niemu na naszym rynku pojawiło się wiele produktów, które dotąd były dla nas trudno dostępne, a wiele innych można kupić za zdecydowanie mniejsze pieniądze niż w konkurencyjnych sklepach. Dużo dobrego możesz dla siebie znaleźć, jeśli planujesz zakup elektronicznych gadżetów, peryferiów czy podzespołów. Regularnie przyglądamy się ofercie i wybieramy ciekawe urządzenia w promocyjnych i okazyjnych cenach, odpowiadając tym samym na pytanie: co warto kupić na Amazonie. Black Friday przyniósł sporo dobrych okazji.

Zakupy na Amazon.pl – co warto wiedzieć? Najważniejsze informacje Amazon Prime, czyli darmowe dostawy i pakiet dodatkowych korzyści W październiku 2021 roku na Polaków i polską walutę otworzył się Amazon Prime. To pakiet korzyści, na który składają się: darmowa dostawa w przypadku zamówień realizowanych przez Amazon, niezależnie od wartości koszyka,

oferty specjalne i wyjątkowe promocje,

nielimitowany dostęp do usługi VOD Amazon Prime Video,

darmowe gry w Amazon Prime Gaming i bezpłatna subskrypcja na Twitchu. Za wszystko to zapłacisz 10,99 zł miesięcznie lub 49 zł rocznie (co daje niewiele ponad 4 zł miesięcznie) – zdecydowanie warto skorzystać z tej opcji, jeśli często robisz zakupy na Amazonie. Czy jest inny sposób na darmową dostawę? Ile normalnie ona kosztuje? W Amazon Prime darmowa dostawa jest niezależna od wartości koszyka. Jeśli nie chcesz jednak skorzystać z tej opcji, to wciąż możesz liczyć na darmową dostawę, o ile wartość twojego koszyka przekroczy 40 zł (w przypadku zamówień realizowanych przez Amazon). Paczkę może przywieźć ci kurier DHL, InPost czy Poczty Polskiej – do domu lub punktu odbioru. Jeśli twoje zakupy nie kwalifikują się do darmowej dostawy, trzeba będzie zapłacić. Kosztuje to 11,99 zł w przypadku dostawy do domu albo 8,99 zł – do Paczkomatu lub innego punktu odbioru. Jeśli zależy ci na jak najszybszym odebraniu paczki, to możesz wybrać dostawę priorytetową – za 14,99 zł. Jakie są akceptowane formy płatności? Jak wygląda polityka zwrotów? Za zakupy w sklepie Amazon.pl możesz płacić przypiętą kartą kredytową Visa / MasterCard / American Express, za pomocą serwisu transakcyjnego Przelewy24 albo też wykorzystując kod BLIK. Każdy zakupiony produkt (kompletny i nienoszący śladów używania) możesz zwrócić do 30 dni od otrzymania przesyłki. W zależności od tego, kto jest sprzedawcą, w jakim czasie dokonujesz zwrotu i jaki jest powód, (poza kosztem samego produktu) możesz liczyć na pełen zwrot kosztów dostawy i zwrotu, wyłącznie kosztów dostawy lub żadnych kosztów przewozowych. Gdzie szukać promocji i okazji? Najlepsze oferty znajdziesz w tym miejscu – na bieżąco szukamy ich i od razu dajemy znać, gdy uda nam się coś znaleźć. Możesz też sam śledzić promocje, zaglądać na podstronę Okazje na Amazon. Znajdziesz tam długoterminowe „top okazje” oraz „błyskawiczne okazje”, które trwają najczęściej kilkadziesiąt godzin i w których istnieje ograniczenie: 1 sztuka na 1 osobę.

Co warto kupić na Amazon.pl? Najciekawsze oferty i promocje

Przejdźmy do najciekawszych ofert, jakie obecnie można znaleźć w sklepie Amazon.pl…

Po co ruszać w Black Friday na Amazon? Po zegarki Garmin i Polar

Garmin Fenix 6 Pro to jeden z najlepszych zegarków multisportowych na rynku, kierowany do wyczynowców, odkrywców i entuzjastów długich wypraw. To też bohater jednej z najlepszych ofert polskiego Amazona przygotowanych z okazji Black Friday. Ten wytrzymały i świetnie wyposażony zegarek może być twój już za 1993,98 zł (podczas gdy normalnie trzeba za niego zapłacić 2252,95 zł).

Jeśli zaś twoim zakupowym celem jest bardziej minimalistyczny i nastawiony raczej na fitness niż na ekspedycje zegarek sportowy, to zerknij na Polar Ignite 2. To solidny i funkcjonalny smartwatch, który sprawdza się nie tylko podczas treningów, ale i na co dzień. Od 26 października jego cena na Amazon.pl to jedyne 727,66 zł (to spora obniżka z 1049 zł).

To i tamto, czyli najciekawsze oferty na Amazon.pl

Całkowicie bezprzewodowe słuchawki douszne Jabra Elite 85t to kolejny gadżet, po który warto udać się właśnie na Amazon. Model zbiera świetne recenzje, przede wszystkim za bardzo wysoką jakość dźwięku, nienaganne wykonanie, długi czas pracy i aktywną redukcją hałasu z otoczenia, która działa jak należy. Aktualna cena wynosi 699 zł (standardowa zaś jest o 200 zł wyższa).

A jeżeli rozglądasz się za sprzętem do domu, to może przypadnie ci do gustu Russell Hobbs Inspire 24373-56, czyli wyjątkowo stylowy toster o dużej mocy, 5-stopniowej regulacji i funkcji rozmrażania pieczywa. Ten praktyczny sprzęt, który przy okazji wyśmienicie się prezentuje, możesz kupić teraz za 69,99 zł (zamiast 159 zł).

Ciekawie prezentuje się też mikser stojący tego producenta – Russell Hobbs 23821-56. Jest bardzo wydajny (dzięki 600-watowemu silnikowi i stalowemu nożowi), a do tego łatwy w czyszczeniu. Pospiesz się, to zamiast 179 zł zapłacisz za niego tylko 54,99 zł.

W domu przyda się też telewizor. Philips 32PHS5505/12 z 32-calowym wyświetlaczem HD dobrze sprawdzi się jako drugi odbiornik – w sypialni, pokoju dziecięcym czy nawet kuchni. To prosty i oferujący przyzwoitą jakość sprzęt, kosztujący normalnie 1099 zł. A od 26 listopada kupisz go za 669 zł!

Dobry moment, by kupić AGD Philipsa na Amazonie

Philips ma obszerne portfolio produktów, a najlepszymi opiniami cieszą się chyba jego akcesoria do higieny i pielęgnacji. Teraz sporo takich urządzeń w dobrych cenach znajdziesz na polskim Amazonie. Pierwszym przykładem niech będzie maszynka Philips Multigroom MG7720/15, czyli 14-elementowy zestaw do golenia lub przycinania włosów na głowie, ciele i twarzy – bardzo precyzyjny (dzięki podwójnym ostrzom DualCut) i długo działający między ładowaniami (do 120 minut). Teraz kosztuje tylko 139,99 zł (a nie 289 zł).

Albo taka szczotka do prostowania włosów Philips Stylecare BHH880/00, która normalnie kosztuje 199 zł, a teraz możesz ją kupić za 100,99 zł. Dzięki technologii ThermoProtect jest skuteczna, a przy tym bezpieczna dla włosów, a obrotowy przewód zapewnia wygodę, na jaką zasługujesz.

Pozostańmy przy temacie włosów, bo wśród przecenionych urządzeń znajduje się również strzyżarka Philips QC5115/15. Ma stalowe, samoostrzące się ostrza i zaokrąglone krawędzie (eliminujące ryzyko zadrapań). Umożliwia regulację długości w zakresie od 0,5 do 21 mm. Jest nie tylko skuteczna i poręczna, ale też cicha, a kosztuje teraz o połowę mniej niż normalnie, to znaczy 49,99 zł.

Kończąc już ten temat, wypada także wspomnieć o promocji na jedną z najlepszych szczoteczek sonicznych dla dzieci – skuteczna i bezpieczna Philips Sonicare For Kids HX6322/04 z okazji Black Friday kosztuje tylko 129,99 zł (a nie 169 zł).

Zaglądaj do nas regularnie, bo gdy tylko pojawią się jakieś nowe oferty warte uwagi, to przeczytasz o nich na naszej stronie. Jeśli zaś tobie udało się znaleźć coś ciekawego, to możesz podzielić się tym z innymi użytkownikami – w komentarzu.

benchmark.pl współpracuje z Amazon.pl w ramach afiliacji.