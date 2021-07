Zastanawiasz się, co warto kupić na Amazon i czy w ogóle po debiucie sklepu w Polsce warto przejrzeć jego ofertę? Odpowiedź na to drugie pytanie brzmi: tak. Zresztą zrobiliśmy to i mamy kilka propozycji, które mogą cię zainteresować.

Polski Amazon już działa i od kilku tygodni oferuje bardzo dobre promocje. Znacznie bardziej dostępne stały się też produkty, które dotąd omijały nasz rynek, a inne można kupić za zdecydowanie mniejsze pieniądze niż w konkurencyjnych sklepach. Dużo dobrego możesz dla siebie znaleźć, jeśli planujesz zakup elektronicznych gadżetów, peryferiów czy podzespołów. Przyjrzeliśmy się ofercie i wybraliśmy kilka ciekawych urządzeń, odpowiadając tym samym na pytanie: co warto kupić na Amazonie.

Amazon.pl to nowinka, więc pewnie będą to dla ciebie pierwsze zakupy na tej platformie. Wspomnijmy więc także o najważniejszych aspektach technicznych. Jeśli jednak chcesz od razu przejść do najciekawszych ofert, to kliknij tutaj.

Zakupy na Amazon.pl – co warto wiedzieć? Najważniejsze informacje Czy jest szansa na darmową dostawę? Kluczowa informacja jest taka, że jeśli wartość twojego koszyka przekroczy 100 złotych, a zamówienie realizuje sam Amazon, to dostawę masz za darmo. Paczkę może przywieźć ci kurier DHL, InPost czy Poczty Polskiej – do domu lub punktu odbioru. Ile normalnie kosztuje dostawa? Jeśli zamówienia nie realizuje bezpośrednio Amazon (lecz któryś ze sprzedawców Marketplace) albo wartość zakupów jest niewystarczająca, by przysługiwała ci darmowa dostawa, to za przesyłkę trzeba oczywiście zapłacić. Kosztuje to 11,99 zł w przypadku dostawy do domu albo 8,99 zł – do Paczkomatu lub innego punktu odbioru. Jeśli zależy ci na jak najszybszym odebraniu paczki, to możesz wybrać dostawę priorytetową – za 14,99 zł. Jakie są akceptowane formy płatności? Za zakupy w sklepie Amazon.pl możesz płacić przypiętą kartą kredytową Visa / MasterCard / American Express, za pomocą serwisu transakcyjnego Przelewy24 albo też wykorzystując kod BLIK. Jak wygląda polityka zwrotów? Możesz zwrócić każdy produkt (kompletny i nienoszący śladów używania) do 30 dni od otrzymania przesyłki. W zależności od tego, kto jest sprzedawcą, w jakim czasie dokonujesz zwrotu i jaki jest powód, (poza kosztem samego produktu) możesz liczyć na pełen zwrot kosztów dostawy i zwrotu, wyłącznie kosztów dostawy lub żadnych kosztów przewozowych. Gdzie szukać promocji i okazji? Najlepsze oferty znajdziesz w tym miejscu – na bieżąco szukamy ich i od razu dajemy znać, gdy uda nam się coś znaleźć. Możesz też sam śledzić promocje, zaglądać na podstronę Okazje na Amazon. Znajdziesz tam długoterminowe „top okazje” oraz „błyskawiczne okazje”, które trwają najczęściej kilkadziesiąt godzin i w których istnieje ograniczenie: 1 sztuka na 1 osobę.

Co warto kupić na Amazon.pl? Najciekawsze oferty i promocje

Słuchaj, są dobre słuchawki do kupienia w dobrej cenie

Czy wiesz, że Amazon to idealne miejsce, by kupić jedne z najlepszych słuchawek TWS na rynku? Apple AirPods Pro – bo o nich mowa – kosztują tu tylko 884,68 zł i nie dziwi nas, że są bestsellerem. To wyśmienity sprzęt, który może się pochwalić bardzo wysoką jakością dźwięku, automatycznym dostrajaniem brzmienia, skuteczną redukcją hałasu z otoczenia oraz pierwszorzędną ergonomią, choćby za sprawą miękkich, silikonowych końcówek. Jeśli nie zadowalają cię kompromisy, to zdecydowanie polecam.

Sennheiser CX 350BT to kolejna ciekawa propozycja dla osób poszukujących słuchawek dousznych. Dobrze i pewnie trzymają się w uszach, zapewniają bezproblemową łączność ze smartfonem dzięki technologii Bluetooth 5.0, a do tego – przede wszystkim – oferują czysty dźwięk, co docenisz i podczas rozmów, i w trakcie słuchania muzyki. To sprzęt zdecydowanie godny polecenia, szczególnie w cenie 302,61 zł.

Dobry gadżet na rękę

Warto wybrać się na Amazon w poszukiwaniu smartwatcha dla aktywnej kobiety. Znajdziesz tam mianowicie zegarek Polar Ignite 2 o subtelnym wyglądzie i rewelacyjnej funkcjonalności. Przez cały dzień monitoruje twoją aktywność i daje spersonalizowane wskazówki treningowe. To szansa, by lepiej poznać swój organizm, a do tego zwiększyć efektywność ćwiczeń. Równie dobre sprawdza się na co dzień, oferując powiadomienia z telefonu, sterowanie muzyką czy prognozę pogody. Prezentuje się nienagannie jako dodatek i do sportowego, i do bardziej formalnego stroju. Promocyjna cena to tylko 965,89 zł.

Na dalsze i bardziej wymagające podróże lepszy będzie Garmin Fenix 6 PRO. To multisportowy smartwatch z wyższej półki – w sam raz na piesze wędrówki, górskie wspinaczki czy narciarskie przygody. Ma GPS-a, czujniki ABC, pulsoksymetr i wiele innych rozwiązań, pozwalających monitorować kondycję i stan zdrowia, a także mieć wszystko pod kontrolą. To już jednak znacznie droższy gadżet, choć na Amazonie możesz trochę przyoszczędzić – cena wynosi tam mianowicie 2359,74 zł.

A jeżeli szukasz tańszego pomocnika na nadgarstek, to koniecznie rzuć okiem na Honor Watch ES. To coś pomiędzy zegarkiem a opaską – gadżet z dużym, prostokątnym wyświetlaczem AMOLED. Mierzy tętno i poziom natlenienia krwi, monitoruje wszelkie formy aktywności i sen, a do tego wyświetla powiadomienia, pozwalając ci trzymać rękę na pulsie. Brakuje mu wprawdzie GPS-a i NFC, ale za 360,92 zł to sprzęt, którym naprawdę warto się zainteresować.

Myszki w promocjach takich, że szkoda nie skorzystać

Rozglądasz się za nowym gryzoniem? To także dobra motywacja, by zajrzeć na Amazon. Choćby po to, by sprawdzić cenę supercichej myszki mobilnej Logitech B330 Silent Plus. Jest na tyle bezgłośna, że możesz z niej korzystać nawet w nocy, bez obaw o to, że pobudzisz resztę domowników. Dodatkowo, choć nie ma ogonka, to nie sprawia z tego tytułu żadnych problemów – na jednej baterii jest w stanie pociągnąć nawet dwa lata. Chcesz wiedzieć, ile kosztuje? Teraz tylko 110,45 zł.

Znajdzie się też coś dla graczy. I to także bez kabelka. Spójrz na SteelSeries Rival 3 Wireless – to gamingowy gryzoń z bardzo precyzyjnym sensorem TrueMove Air, wytrzymałymi przełącznikami o żywotności 60 milionów kliknięć, niskimi opóźnieniami zarówno w połączeniu Bluetooth 5.0, jak i 2,4 GHz oraz akumulatorem zapewniającym przeszło 400 godzin działania między ładowaniami. Możesz go mieć już za 199 złotych, jeśli skorzystasz z trwającej właśnie promocji.

Gra, klocki i inne zabawki na Amazon.pl

Amazon to świetne miejsce na zakup zabawek. Wśród wielu znajdziesz na przykład grę planszową Minecraft Builders & Biomes, przenoszącą to, co najpiękniejsze w cyfrowym pierwowzorze do realnego świata, w którym nie potrzebujesz prądu do zabawy. Od dwóch do czterech graczy może bawić się przez 30-60 minut (tyle trwa jedna sesja), eksplorując świat, gromadząc zasoby, budując konstrukcje, zbierając broń i tocząc pojedynki. Cena wynosi w tej chwili 97,97 zł.

W bardzo dobrej cenie dostępny jest także Mega Garaż T-Rexa z kolekcji Hot Wheels. To wieża z parkingiem, na którym znajdzie się miejsce dla przeszło 100 resoraków oraz ekscytującym, czteropoziomowym torem przeszkód do pokonania. Całość ma prawie metr wysokości i osobiście nie znamy żadnego dziecka, któremu nie zagwarantowałaby frajdy na maksymalnym poziomie. Na Amazonie zabawka kosztuje teraz 349,99 zł.

Znaleźliśmy też coś ciekawego dla osób, które równocześnie są miłośnikami klocków i Harry’ego Pottera. To zestaw LEGO „sowa Hedwiga”. Złożony z około 600 elementów model ma 34 cm wysokości i 20 cm długości, a korbka pozwala ruszać skrzydłami tego pięknego i bogatego w szczegóły ptaka. W zestawie znajdziesz też minifigurkę Chłopca, Który Przeżył, a za wszystko zapłacisz 146,74 zł.

Coś z innej beczki

Pogoda robi się taka, że nie chce się zostawać w domu ani chwili dłużej niż to konieczne. Kup sobie więc toster, by zjeść szybkie śniadanie i ruszać na dwór. Teraz na Amazon.pl w promocyjnej cenie dostępny jest Zelmer ZTS7386 z szerokimi rowkami i systemem centrowania kromki. Regulacja mocy opiekania w zakresie 7 stopni pozwala ci przyrządzać idealne tosty – dokładnie takie, jak lubisz. A wszystko to może być twoje już za 64,97 zł.

Zaglądaj do nas regularnie, bo gdy tylko pojawią się jakieś nowe oferty warte uwagi, to przeczytasz o nich na naszej stronie. Jeśli zaś tobie udało się znaleźć coś ciekawego, to możesz podzielić się tym z innymi użytkownikami – w komentarzu.

benchmark.pl współpracuje z Amazon.pl w ramach afiliacji.