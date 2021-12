Zastanawiasz się, co warto kupić na Amazon w okolicach Gwiazdki i czy w ogóle warto przejrzeć jego ofertę? Odpowiedź na to drugie pytanie brzmi: tak. Zresztą zrobiliśmy to i mamy kilka propozycji, które mogą cię zainteresować.

Szybko to zleciało. Polski Amazon działa już ponad pół roku i w tym czasie zdołał zaskarbić sobie sympatię wielu użytkowników. Dzięki niemu na naszym rynku pojawiło się wiele produktów, które dotąd były dla nas trudno dostępne, a wiele innych można kupić za zdecydowanie mniejsze pieniądze niż w konkurencyjnych sklepach. Dużo dobrego możesz dla siebie znaleźć, jeśli planujesz zakup elektronicznych gadżetów, peryferiów czy podzespołów. Regularnie przyglądamy się ofercie i wybieramy ciekawe urządzenia w promocyjnych i okazyjnych cenach, odpowiadając tym samym na pytanie: co warto kupić na Amazonie. W okresie Świąt można znaleźć kilka świetnych ofert.

Kliknij tutaj, jeśli chcesz od razu przejść do najciekawszych ofert. Możesz też czytać dalej, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego, jakie warunki sprzedaży i dostaw proponuje polski Amazon.

Zakupy na Amazon.pl – co warto wiedzieć? Najważniejsze informacje Amazon Prime, czyli darmowe dostawy i pakiet dodatkowych korzyści W październiku 2021 roku na Polaków i polską walutę otworzył się Amazon Prime. To pakiet korzyści, na który składają się: darmowa dostawa w przypadku zamówień realizowanych przez Amazon, niezależnie od wartości koszyka,

oferty specjalne i wyjątkowe promocje,

nielimitowany dostęp do usługi VOD Amazon Prime Video,

darmowe gry w Amazon Prime Gaming i bezpłatna subskrypcja na Twitchu. Za wszystko to zapłacisz 10,99 zł miesięcznie lub 49 zł rocznie (co daje niewiele ponad 4 zł miesięcznie) – zdecydowanie warto skorzystać z tej opcji, jeśli często robisz zakupy na Amazonie. Czy jest inny sposób na darmową dostawę? Ile normalnie ona kosztuje? W Amazon Prime darmowa dostawa jest niezależna od wartości koszyka. Jeśli nie chcesz jednak skorzystać z tej opcji, to wciąż możesz liczyć na darmową dostawę, o ile wartość twojego koszyka przekroczy 40 zł (w przypadku zamówień realizowanych przez Amazon). Paczkę może przywieźć ci kurier DHL, InPost czy Poczty Polskiej – do domu lub punktu odbioru. Jeśli twoje zakupy nie kwalifikują się do darmowej dostawy, trzeba będzie zapłacić. Kosztuje to 11,99 zł w przypadku dostawy do domu albo 8,99 zł – do Paczkomatu lub innego punktu odbioru. Jeśli zależy ci na jak najszybszym odebraniu paczki, to możesz wybrać dostawę priorytetową – za 14,99 zł. Jakie są akceptowane formy płatności? Jak wygląda polityka zwrotów? Za zakupy w sklepie Amazon.pl możesz płacić przypiętą kartą kredytową Visa / MasterCard / American Express, za pomocą serwisu transakcyjnego Przelewy24 albo też wykorzystując kod BLIK. Każdy zakupiony produkt (kompletny i nienoszący śladów używania) możesz zwrócić do 30 dni od otrzymania przesyłki. W zależności od tego, kto jest sprzedawcą, w jakim czasie dokonujesz zwrotu i jaki jest powód, (poza kosztem samego produktu) możesz liczyć na pełen zwrot kosztów dostawy i zwrotu, wyłącznie kosztów dostawy lub żadnych kosztów przewozowych. Gdzie szukać promocji i okazji? Najlepsze oferty znajdziesz w tym miejscu – na bieżąco szukamy ich i od razu dajemy znać, gdy uda nam się coś znaleźć. Możesz też sam śledzić promocje, zaglądać na podstronę Okazje na Amazon. Znajdziesz tam długoterminowe „top okazje” oraz „błyskawiczne okazje”, które trwają najczęściej kilkadziesiąt godzin i w których istnieje ograniczenie: 1 sztuka na 1 osobę.

Co warto kupić na Amazon.pl? Najciekawsze oferty i promocje

Przejdźmy do najciekawszych ofert, jakie obecnie można znaleźć w sklepie Amazon.pl…

Słuchawki to uniwersalny prezent na Święta

W sklepie Amazon przy okazji Świąt warto rozejrzeć się na przykład za słuchawkami, które są jednym z najbardziej uniwersalnych prezentów pod choinkę. W dobrej cenie dostępne są na przykład douszne słuchawki Sony MDR-XB50AP z dużymi, 12-milimetrowymi przetwornikami i systemem wzmacniającym basy. Z takiego sprzętu zadowoleni będą przede wszystkim miłośnicy mocniejszej muzyki. A ile kosztuje ten model? Teraz tylko 119 zł.

Praktyczny sprzęt marki Philips w dobrych cenach na Amazon

W okresie gwiazdkowym Amazon jest też dobrym miejscem, by kupić praktyczny sprzęt AGD z logo marki Philips. Jednym z najciekawszych jest maszynka do strzyżenia włosów Philips HC5650. Dzięki technologiom DualCut i Trim-n-Flow Pro gwarantuje szybkie i precyzyjne strzyżenie, a 28 ustawień długości sprawia, że bez trudu można dostosować ją do własnych preferencji. Długi czas działania i brak konieczności konserwacji to kolejne atuty. Podobnie jak cena, która teraz wynosi 111,99 zł.

Dziecko ucieszy się jak… dziecko z elektrycznej szczoteczki do zębów Philips Sonicare for Kids HX6352/42, która po sparowaniu z telefonem zamienia mycie zębów w wyśmienitą zabawę, cechując się przy tym nienaganną skutecznością. Nie bez znaczenia jest również atrakcyjny wygląd z 8 wymiennymi naklejkami. Cena? Aktualnie wynosi ona tylko 139,99 zł.

Wśród przecenionych produktów znaleźliśmy także blender Philips HR3573/90. Cechuje się dużą mocą (1000 W) i sześcioramiennym ostrzem, dzięki czemu bez problemu radzi sobie z twardymi składnikami, a nawet kruszy lód. Łatwe czyszczenie oraz duża pojemność (2 litry) to kolejne istotne zalety. A cena w tej chwili to tylko 322,99 zł.

Klocki LEGO dla niej i dla niego

Przedświąteczna oferta Amazona nie byłaby kompletna bez klocków LEGO. Naszą uwagę przykuł między innymi model monster trucka oznaczony jako LEGO Technic 42118. To złożony z ponad dwustu elementów pojazd, który może poruszać się, dzięki silnikowi odciąganemu. A gdy się znudzi, można go przebudować na terenowy buggy. Cena? 79 zł.

Na miłośników superbohaterskich klimatów czeka natomiast zestaw LEGO Marvel Avengers: Koniec gry 76192. W pudełku znajduje się przeszło 500 klocków, z których złożyć można najróżniejsze elementy dobrze znane z ekranów i kart komiksów. Za taki wypasiony zestaw zapłacisz teraz 275,12 zł.

Zaglądaj do nas regularnie, bo gdy tylko pojawią się jakieś nowe oferty warte uwagi, to przeczytasz o nich na naszej stronie. Jeśli zaś tobie udało się znaleźć coś ciekawego, to możesz podzielić się tym z innymi użytkownikami – w komentarzu.

benchmark.pl współpracuje z Amazon.pl w ramach afiliacji.