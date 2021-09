Zastanawiasz się, co warto kupić na Amazon i czy w ogóle po debiucie sklepu w Polsce warto przejrzeć jego ofertę? Odpowiedź na to drugie pytanie brzmi: tak. Zresztą zrobiliśmy to i mamy kilka propozycji, które mogą cię zainteresować.

Polski Amazon już działa i od kilku tygodni oferuje bardzo dobre promocje. Znacznie bardziej dostępne stały się też produkty, które dotąd omijały nasz rynek, a inne można kupić za zdecydowanie mniejsze pieniądze niż w konkurencyjnych sklepach. Dużo dobrego możesz dla siebie znaleźć, jeśli planujesz zakup elektronicznych gadżetów, peryferiów czy podzespołów. Przyjrzeliśmy się ofercie i wybraliśmy kilka ciekawych urządzeń, odpowiadając tym samym na pytanie: co warto kupić na Amazonie.

Amazon.pl to nowinka, więc pewnie będą to dla ciebie pierwsze zakupy na tej platformie. Wspomnijmy więc także o najważniejszych aspektach technicznych. Jeśli jednak chcesz od razu przejść do najciekawszych ofert, to kliknij tutaj.

Zakupy na Amazon.pl – co warto wiedzieć? Najważniejsze informacje Czy jest szansa na darmową dostawę? Kluczowa informacja jest taka, że jeśli wartość twojego koszyka przekroczy 100 złotych, a zamówienie realizuje sam Amazon, to dostawę masz za darmo. Paczkę może przywieźć ci kurier DHL, InPost czy Poczty Polskiej – do domu lub punktu odbioru. Ile normalnie kosztuje dostawa? Jeśli zamówienia nie realizuje bezpośrednio Amazon (lecz któryś ze sprzedawców Marketplace) albo wartość zakupów jest niewystarczająca, by przysługiwała ci darmowa dostawa, to za przesyłkę trzeba oczywiście zapłacić. Kosztuje to 11,99 zł w przypadku dostawy do domu albo 8,99 zł – do Paczkomatu lub innego punktu odbioru. Jeśli zależy ci na jak najszybszym odebraniu paczki, to możesz wybrać dostawę priorytetową – za 14,99 zł. Jakie są akceptowane formy płatności? Za zakupy w sklepie Amazon.pl możesz płacić przypiętą kartą kredytową Visa / MasterCard / American Express, za pomocą serwisu transakcyjnego Przelewy24 albo też wykorzystując kod BLIK. Jak wygląda polityka zwrotów? Możesz zwrócić każdy produkt (kompletny i nienoszący śladów używania) do 30 dni od otrzymania przesyłki. W zależności od tego, kto jest sprzedawcą, w jakim czasie dokonujesz zwrotu i jaki jest powód, (poza kosztem samego produktu) możesz liczyć na pełen zwrot kosztów dostawy i zwrotu, wyłącznie kosztów dostawy lub żadnych kosztów przewozowych. Gdzie szukać promocji i okazji? Najlepsze oferty znajdziesz w tym miejscu – na bieżąco szukamy ich i od razu dajemy znać, gdy uda nam się coś znaleźć. Możesz też sam śledzić promocje, zaglądać na podstronę Okazje na Amazon. Znajdziesz tam długoterminowe „top okazje” oraz „błyskawiczne okazje”, które trwają najczęściej kilkadziesiąt godzin i w których istnieje ograniczenie: 1 sztuka na 1 osobę.

Co warto kupić na Amazon.pl? Najciekawsze oferty i promocje

Smartfony OnePlus w niskich cenach – tak tanio tylko na Amazon.pl

Wygląda na to, że polski Amazon jest świetnym miejscem, by sprawić sobie nowego smartfona z logo OnePlus. Znaleźliśmy trzy modele w cenach, jakich trudno szukać u konkurencji. To przede wszystkim OnePlus 8T za 1999 zł. To naprawdę dobra cena, bo mówimy o telefonie ze Snapdragonem 865 i 8 GB pamięci RAM, świetną poczwórną kamerą z tyłu i 16-megapikselowym aparatem do selfie, wyświetlaczem AMOLED w klasie 120 Hz i funkcją szybkiego ładowania oraz łącznością 5G na deser. Zbiera bardzo pozytywne recenzje, więc i tak jest warty zakupu, a skoro można za niego zapłacić mniej, to nic tylko korzystać.

Jeśli masz nieco większe wymagania, to w sklepie czeka na ciebie OnePlus 8 Pro z 12 GB pamięci RAM i 256 GB na pliki, prawie 6,8-calowym ekranem o ultrawysokiej rozdzielczości oraz szybkim ładowaniem bezprzewodowym. To model, który doskonale sprawdza się podczas oglądania filmów i seriali czy grania, ale i w rękach biznesmena spisuje się na medal. W tym przypadku cena wynosi 2699 zł i całkowicie znajduje uzasadnienie w specyfikacji.

Trzeci ze smartfonów to propozycja dla tych najbardziej wymagających użytkowników. OnePlus 9 Pro – bo o nim mowa – kosztuje już 3649 zł, ale za to ma na pokładzie flagowy procesor Snapdragon 888 o taktowaniu 2,84 GHz, 8 GB szybkiej pamięci RAM, wzmocnione szkło Gorilla Glass z przodu i z tyłu obudowy, wyśmienity wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,7 cala, superszybkie ładowanie (i po kablu, i bezprzewodowo), a także poczwórny aparat główny, który robi naprawdę dobre zdjęcia. Sprosta wszystkim wyzwaniom.

Na Amazon ruszaj po sprzęt Philipsa

Kolejną marką, za której urządzeniami warto udać się na Amazon, jest Philips. Przede wszystkim mamy tu na myśli bezprzewodowe słuchawki Philips PK805BK/00. Słyną z tego, że są wygodne, ale też z bardzo dobrego brzmienia: od mocnych basów, po czyste góry. Mogą się też pochwalić skuteczną redukcją szumów, dzięki czemu nawet w zatłoczonym mieście korzysta się z nich w pełni komfortowo. Co więcej, bez trudu wytrzymują dobę między ładowaniami, a to naprawdę dobry wynik. Warto więc skorzystać z trwającej do końca tygodnia wyprzedaży, podczas której kosztują tylko 241,99 zł.

Przecenione zostało również (chwalone w recenzjach) żelazko parowe Philip Azur o mocy 3000 W. Swoją skuteczność zawdzięcza między innymi ciągłemu wytwarzaniu pary do 55 g na minutę, a gdy zagniecenia są nieprzeciętnie duże, można skorzystać z silnego uderzenia – do 250 g. Atutem tego sprzętu jest też stopa SteamGlide Elite, bardzo płynnie poruszająca się po materiałach różnego rodzaju. W promocji zapłacisz za to żelazko jedynie 243,74 zł.

Panów zainteresować może także wielofunkcyjny trymer Philips MG5730/15 z 11 nasadkami do modelowania, golenia lub przycinania włosów na głowie, na twarzy i na całym ciele. Pokryta gumą rączka gwarantuje pewny chwyt, a ostrza DualCut – szybkie i precyzyjne cięcie. Nie bez znaczenia jest też 80-minutowe działanie, dzięki któremu nie trzeba tego urządzenia zbyt często ładować. Cena? Teraz na Amazon.pl wynosi 146,24 zł.

Smartwatch, czyli praktyczny gadżet na rękę

Zerknij na ten subtelny i elegancki, a równocześnie bardzo funkcjonalny smartwatch Garmin Lily Sport. Nadaje się i na trening, i na wieczorne wyjście na miasto. W tym pierwszym zastosowaniu dostarczy kompletu (szczegółowych) informacji na temat aktywności, w tym drugim zaś wyświetli powiadomienia, pozwoli sterować muzyką i przypomni o ważnych wiadomościach zapisanych w kalendarzu. Cena takiego zegarka w sklepie Amazon wynosi 737,41 zł.

Na dalsze i bardziej wymagające podróże lepszy będzie Garmin Fenix 6 PRO. To multisportowy smartwatch z wyższej półki – w sam raz na piesze wędrówki, górskie wspinaczki czy narciarskie przygody. Ma GPS-a, czujniki ABC, pulsoksymetr i wiele innych rozwiązań, pozwalających monitorować kondycję i stan zdrowia, a także mieć wszystko pod kontrolą. To już jednak znacznie droższy gadżet, choć na Amazonie możesz trochę przyoszczędzić – cena wynosi tam mianowicie 2357,69 zł.

A jeżeli szukasz tańszego pomocnika na nadgarstek, to koniecznie rzuć okiem na Honor Watch ES. To coś pomiędzy zegarkiem a opaską – gadżet z dużym, prostokątnym wyświetlaczem AMOLED. Mierzy tętno i poziom natlenienia krwi, monitoruje wszelkie formy aktywności i sen, a do tego wyświetla powiadomienia, pozwalając ci trzymać rękę na pulsie. Brakuje mu wprawdzie GPS-a i NFC, ale za 299 zł to sprzęt, którym naprawdę warto się zainteresować.

Co jeszcze warto kupić na Amazon.pl? Jest tego trochę…

Nie będzie złym pomysłem zajrzenie na Amazon, gdy szuka się kamerki do auta. Weźmy na przykład taki Navitel R600 – to samochodowy wideorejestrator z wysokiej klasy matrycą Sony 307, która dobrze radzi sobie z nagrywaniem obrazu zarówno za dnia, jak i w nocy. Obiektyw o kącie widzenia 170 stopni sprawia, że na filmie widać wiele szczegółów, także tych znajdujących się praktycznie po bokach naszego pojazdu. Wbudowany GPS natomiast pozwala skorzystać z dodatkowych funkcji. Cena to 243 zł.

Telewizory – szczególnie te z niższej i średniej półki – rzadko kiedy są w stanie zaoferować dźwięk dorównujący jakością obrazowi. Z pomocą przychodzą wówczas soundbary i jeśli rozglądasz się za taki sprzętem, to być może zainteresuje cię któryś z tych modeli. Pierwszą naszą propozycją jest 2.1-kanałowy soundbar Sony HT-S350 o mocy 320 W. Jednostka centralna zapewnia czyste i przyjemne dla ucha brzmienie, a bezprzewodowy subwoofer dba o to, by pod względem basów też wszystko się zgadzało. Cena tego zestawu wynosi 792,07 zł.

A może rozglądasz się za nowym gryzoniem? To także dobra motywacja, by zajrzeć na Amazon. Choćby po to, by sprawdzić cenę supercichej myszki mobilnej Logitech B330 Silent Plus. Jest na tyle bezgłośna, że możesz z niej korzystać nawet w nocy, bez obaw o to, że pobudzisz resztę domowników. Dodatkowo, choć nie ma ogonka, to nie sprawia z tego tytułu żadnych problemów – na jednej baterii jest w stanie pociągnąć nawet dwa lata. Chcesz wiedzieć, ile kosztuje? Teraz tylko 119,39 zł.

Jeszcze przez kilka dni możesz także kupić Kindle’a za bardzo małe pieniądze, a konkretnie za 289,99 zł. To jeden z najlepszych czytników e-booków na rynku, który nawet bez promocji (czyli za przeszło stówkę więcej) cechuje się wyjątkowo atrakcyjnym stosunkiem ceny do oferowanych możliwości. Ma poręczną konstrukcję, ekran z doświetleniem (pozwalającym oddawać się lekturze po zmroku i w słońcu) oraz akumulator zapewniający tygodnie działania, zanim nadchodzi konieczność jego podładowania.

Zaglądaj do nas regularnie, bo gdy tylko pojawią się jakieś nowe oferty warte uwagi, to przeczytasz o nich na naszej stronie. Jeśli zaś tobie udało się znaleźć coś ciekawego, to możesz podzielić się tym z innymi użytkownikami – w komentarzu.

