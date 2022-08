Poniedziałkowy start Artemis I został niestety odwołany. Jakie są szanse na ponowienie próby startu 2 lub 5 września?

Co zawiodło?

Artemis I nie wystartował w poniedziałek. Jeden z czterech silników na paliwo płynne, które są główną siłą napędową SLS nie mógł osiągnąć odpowiedniej do działania temperatury. To właśnie stało się główną przyczyną odwołania startu, jednak były też inne trudności, które jednak udało się usunąć zanim start został odwołany.

Silniki RS-25 były projektowane z myślą o wahadłowcach. Paliwem do tego typu napędu jest schłodzony ciekły wodór do którego utlenienia stosuje się ciekły tlen (jest to więc dosyć ekologiczne i niskoemisyjne paliwo). Powodem odwołania startu był więc najprawdopodobniej fakt, że w jednym z silników nie udało się osiągnąć temperatury wystarczająco niskiej by było możliwe zapoczątkowanie w nim reakcji utlenienia ciekłego wodoru.

Na ostateczną decyzję o przełożeniu Artemis I nałożyły się też wcześniejsze problemy. Pierwszym zwiastunem trudności był nocny sztorm u wybrzeży Florydy, który doprowadził do opóźnienia w tankowaniu paliwa. Potem nastąpiły kolejne zatrzymania transferu paliwa z uwagi na wyciek wysoce wybuchowego wodoru. Ten problem pojawiał się już podczas prób generalnych wiosną, więc technicy relatywnie szybko sobie z nim poradzili. Mimo komentarzy zapewniających, że wyciek nie jest czymś katastrofalnym, to jednak nadal jest to problem i zwłaszcza w kontekście rakiety kosmicznej powinien on budzić obawy, zwłaszcza kiedy stwierdzono również pęknięcie w materiale systemu ochrony termicznej zabezpieczającej rdzeń rakiety. Mimo wszystko żaden z tych problemów nie wpłynął na decyzję o odwołaniu poniedziałkowego startu. Bezpośrednią przyczyną był dopiero wspomniany wyżej problem z temperaturą silnika.

Kolejne terminy startu

Następne okno startowe otworzy się dla Artemis I w piątek 2 września (18:48 - 20:48 czasu Polskiego), a kolejne w przyszły poniedziałek 5 września (23:12 – 00:42 czasu Polskiego).

Istnieje niezerowa szansa, że wystartujemy w piątek

Powiedział do dziennikarzy kierownik misji Artemis NASA Mike Sarafin. Zapewnił też, że problem z temperaturą silnika był znany i nie zaskoczył zespołu. Więcej informacji zapewne otrzymamy po wtorkowej telekonferencji NASA dotyczącym danych zgromadzonych podczas próby startu. Będzie można posłuchać wniosków podczas transmisji na żywo, która powinna rozpocząć się około północy czasu Polskiego.

Źródło: NASA