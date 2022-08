Spodziewany start rakiety SLS niosącej na swym czubku statek kosmiczny Orion zbliża się wielkimi krokami. Podpowiadamy jak śledzić postęp misji i gdzie obserwować jej start.

Czy start Artemis I się odbędzie?

Obecnie prognozy są bardzo dobre. SLS jest już na wyrzutni, a ramię dostępowe dla załogi zostało zwinięte. Meteorolodzy NASA oceniają, że na 70% w oknie startowym będą korzystne warunki do przeprowadzenia operacji. Jedyną przeszkodą mogą być przelotne opady deszczu, jednak być może uda się ich uniknąć w ciągu tych dwóch godzin w których SLS może podjąć swoje zadanie wyniesienia Oriona na orbitę.

Pisaliśmy już o możliwych oknach startowych z jakich może skorzystać Artemis I w najbliższym czasie i to będzie pierwsze z nich. Istnieje duża szansa, że ta próba okaże się szczęśliwa i SLS wzbije się w powietrze jeszcze w sierpniu. Jeśli coś pójdzie nie tak, kolejne próby przewidziano na początek września.

Rozpoczęto odliczanie do lotu, co zostało szeroko ogłoszone na mediach społecznościowych i spotkało się ze wsparciem wielu fascynatów eksploracji kosmosu.

Gdzie mogę to zobaczyć?

Prosta sprawa, lecimy do USA i udajemy się na Florydę do Kennedy Space Center, a potem już prosto jak w dziób strzelił do kompleksu wyrzutni 39B i jesteśmy na miejscu. Pamiętajcie by po drodze zopatrzyć się w hot-dogi i coca-colę.

A online? Najprościej będzie zapewne skorzystać ze streamu jaki NASA udostępnia na swoim kanale YouTube. Już teraz trwają tam rozmowy i konferencje związane bezpośrednio z Artemis I.

Wszystkie wydarzenia jakie będą transmitowane można śledzić na bieżąco korzystając ze strony internetowej NASA lub dedykowanej dla niej aplikacji.

Okno startowe będzie otwarte między godziną 8:33 a 10:33 czasu wschodnioamerykańskiego w poniedziałek. Oznacza to zakres pomiędzy godziną 14:33 a 16:33 czasu polskiego i w tych godzinach powinniśmy uważnie śledzić wszelkie doniesienia na wyżej wspomnianych kanałach. Start może rozpocząć się w dowolnym momencie podczas tych dwóch godzin.

