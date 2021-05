Skuteczny atak hakerski na infrastrukturę krytyczną może doprowadzić do poważnych szkód. Ostatnio przekonali się o tym mieszkańcy Stanów Zjednoczonych, którzy doświadczyli niedoborów paliwa na stacjach benzynowych.

Atak hakerski na Colonial Pipeline

W sieci aż huczy o ataku na sieć rurociągów paliwowych Colonial Pipeline, który zaopatruje w surowiec praktycznie całe wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Mówimy więc o infrastrukturze wpływającej na funkcjonowanie setek milionów mieszkańców.

Hakerzy pokonali zabezpieczenia wewnętrznej sieci i zainfekowali komputery oprogramowaniem ransomware. Za odszyfrowanie danych został wyznaczony okup, jednak Colonial Pipeline nie ma zamiaru płacić cyberprzestępcom – aby uporać się z hakerami, firma współpracuje z organami ścigania, Departamentem Energii i firmą FireEye, która zajmuje się bezpieczeństwem cybernetycznym.

Kto stoi za atakiem na Colonial Pipeline

Kto stoi za atakiem? Eksperci twierdzą, że wykorzystano tutaj oprogramowanie dystrybuowane przez rosyjski gang cyberprzestępców DarkSide i to tam powinno się szukać winnych. Do sprawy odniósł się także prezydent Stanów Zjednoczonych - według Joe Baidena, odpowiedzialność za włamanie powinna ponieść Rosja, bo atak nastąpił z jej terenów.

Mieszkańcy odczuwają skutki ataku na Colonial Pipeline

Niestety, działania cyberprzestępców odbiły się na życiu zwykłych mieszkańców - już teraz mówi się, że był to jeden z największych ataków na infrastrukturę krytyczną w ostatnich latach. Włamanie okazało się tak poważne, że unieruchomiło infrastrukturę Colonial Pipeline na 6 dni. Doprowadziło to do paniki oraz masowego wykupywania i niedoboru paliwa na stacjach benzynowych. Wczoraj 15% stacji na terenie Wirginii nie miało zapasów.

Colonial Pipeline pracuje nad rozwiązaniem usterek i przygotowuje się do wznowienia przesyłu. Na całkowite rozwiązanie problemów mieszkańcy będą jednak musieli poczekać kilka dni.

Źródło: Reuters, Twitter @ EdwardLawrence

Zobacz więcej o bezpieczeństwie: