Uwaga na fałszywe e-maile. Niby od Allegro, naprawdę niebezpieczne. Podpowiadamy też, po czym poznać, że wiadomość jest próbą oszustwa.

Kup upomnikowy Allegro? Uważaj, to oszustwo

Któż by nie chciał wygrać kuponu upominkowego Allegro o wartości 2000 zł? Chyba każdy by chciał! Niestety – żadna tego typu loteria nie ma miejsca. Jest jednak ktoś, kto może spróbować wmówić ci, że jest inaczej.

Uważaj na fałszywe maile, trafiające na skrzynki mailowe użytkowników Allegro. Ktoś podszywa się pod ten serwis aukcyjny i kusi szansą na wygranie kuponu upominkowego o wartości 2000 zł do wydania na platformie. Sugeruje, że twój adres e-mail został wylosowany i teraz musisz tylko potwierdzić chęć wzięcia udziału w loterii – w tym celu należy kliknąć przycisk we wiadomości. Pod żadnym pozorem tego nie rób.

To kolejna podobna akcja w ostatnich miesiącach. Klikanie takich podejrzanych linków, a następnie pobieranie plików lub podawanie danych na stronach, do których prowadzą, może zakończyć się bardzo źle. W najlepszym razie: infekcją, którą uda się wyeliminować za pomocą antywirusa. W najgorszym – utratą sporej ilości pieniędzy, czy to z telefonu, czy nawet z konta bankowego.

Skąd wiadomo, że to nie Allegro? Jak rozpoznać fałszywy e-mail?

W tym przypadku jednak nie trzeba się szczególnie wysilić, by dostrzec, że jest to oszustwo. Wystarczy spojrzeć na nadawcę – [email protected] nie brzmi jak oficjalny adres mailowy Allegro, prawda? Problem w tym, że wizja 2000 złotych do wydania może uśpić czujność. Dlatego uważaj.

Inne sygnały, że e-mail może być próbą oszutwa, to: dziwne załączniki, błędy ortograficzne i gramatyczne w treści, linki prowadzące do dziwnych stron (lub skrócone) czy prośba o podanie danych we wiadomości zwrotnej.

Rozpoznawanie fałszywych wiadomości jest jedną z najważniejszych umiejętności, jeśli chodzi o cyberbezpieczeństwo. Podobnie jak tworzenie i używanie dobrych haseł – na ten drugi temat więcej dowiesz się z podlinkowanego poradnika.

Źródło: informacja własna