Laptopy do gier nie muszą być gorące. Firma Compal zaprezentowała koncepcyjny projekt urządzenia, które może zmienić branże gamingowych laptopów.

Współczesne laptopy do gier bazują na podobnej konstrukcji. Ewentualne różnice sprowadzają się do specyfikacji, zastosowanego chłodzenia i oczywiście designu. Firma Compal, jeden z głównych producentów ODM, wpadła na pomysł, aby nieco odmienić konstrukcję gamingowych laptopów.

Nowy pomysł na laptopy do gier

Producent zaprezentował urządzenie Compal Veneno, czyli koncepcyjny projekt gamingowego laptopa przyszłości. Pomysł został odznaczony nagrodą iF Design Award 2023, chociaż jeszcze nie trafił do produkcji.

Projekt zakłada przeniesienie podzespołów z dolnej obudowy do dodatkowej, tylnej klapy, która będzie umieszczona za ekranem. Do tylnej klapy zostanie przymocowana matryca, co ma ułatwić konstruowanie bezramkowych ekranów i poprawić ergonomię korzystania z laptopa. Bateria pozostaje jednak w dolnej obudowie urządzenia.

Według projektantów, nowa konstrukcja laptopa ma poprawić chłodzenie komponentów (gorąca obudowa nie będzie też nagrzewać ciała). Przeniesienie podzespołów ułatwi dostęp do elektroniki, co też ułatwi wymianę części i konserwację sprzętu.

Compal Venono to projekt, który czeka na realizację

Compal Venono to koncepcyjny projekt, który na razie funkcjonuje jako pomysł. Nie wiadomo czy takie konstrukcje trafią do masowej produkcji. Firma Compal już nie wypuszcza laptopów pod swoją marką, więc musiałyby się nim zainteresować inni producenci, którzy korzystają z projektów giganta.

Źródło: Tom’s Hardware, IF Design