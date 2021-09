Pamiętacie obudowę Cooler Master MasterBox NR200P? W ofercie producenta pojawiła się dopakowana wersja MasterBox NR200P MAX, która ma szansę zainteresować entuzjastów składających mocniejsze zestawy.

Cooler Master MasterBox NR200P to jedna z najciekawszych obudów do budowy miniaturowych komputerów. Ostatnio w ofercie producenta pojawił się model Cooler Master MasterBox NR200P MAX. Co w nim takiego wyjątkowego?

Cooler Master MasterBox NR200P MAX – miniaturowa obudowa z potencjałem

MasterBox NR200P MAX bazuje na projekcie zwykłego modelu MasterBox NR200P. Nadal mamy do czynienia z konstrukcją typu SFF, która została utrzymana w stonowanej stylistyce. W zestawie znajdziemy dwa panele boczne – blaszany, mający zapewnić lepszą wentylację oraz szklany, pozwalający podejrzeć wnętrze komputera.

Jeżeli chodzi o panel I/O, producent udostępnił taki sam zestaw gniazdek – do dyspozycji oddano dwa porty USB 3.0 oraz gniazdo audio typu combo.

W środku przewidziano miejsce dla płyty głównej formatu mini-ITX lub mini-DTX. Obudowa pomieści też wydajne karty graficzne – producent zastosował wyjmowany panel GPU, który pozwoli na instalację nawet trójslotowych modeli o długości do 336 mm (karta montowana jest pionowo za pomocą risera, który jest zgodny ze standardem PCI-Express 4.0).

Specyfikacja pozwala na montaż trzech dysków w formacie 2,5 cala i dwóch w formacie 3,5 cala (opcjonalnie). Warto dodać, że tacka, do której jest przykręcana płyta główna, została zaprojektowana tak, aby dostęp do nośników M.2 zainstalowanych z tyłu był jak najłatwiejszy.

W obudowie można zamontować maksymalnie cztery wentylatory: dwa 120 lub 140 mm u góry i dwa 120 mm na dole (jeden z nich jest montowany w miejscu na dysk 3,5 cala). Podobnie jak w standardowym modelu NR200P, wersja MAX ma demontowalne wszystkie ścianki zewnętrzne i pakiet filtrów przeciwkurzowych.

Czym się wyróżnia obudowa Cooler Master MasterBox NR200P w wersji MAX?

Wersja MAX jest dostarczana z preinstalowanym chłodzeniem wodnym i zasilaczem – można zatem powiedzieć, że to już prawie połowa całego komputera.

Wspomniane chłodzenie zalicza się do konstrukcji typu AiO w rozmiarze 280 mm. Zestaw wyposażono w nową, ulepszoną pompkę oraz dwa wentylatory SickleFlow PWM o średnicy 140 mm. Zastosowany blok wodny pasuje do większości podstawek AMD i Intel (w tym nadchodzącej LGA 1700), a wężyki zostały specjalnie przystosowane do wielkości obudowy.

Zasilacz też jest nie w kij dmuchał. Mamy bowiem do czynienia z jednostką Cooler Master V850 SFX Gold - to model o mocy 850 W, który cechuje się bardzo wysoką sprawnością energetyczną (potwierdzono ją certyfikatem 80 PLUS Gold). Zastosowane okablowanie jest w pełni modularne i „skrojone” pod rozmiar obudowy (znajdziemy tutaj m.in. cztery wtyczki PCIe 6+2 pin dla karty graficznej).

Cooler Master MasterBox NR200P MAX – to nie są tanie rzeczy

Cooler Master MasterBox NR200P w wersji MAX trafi do sprzedaży w najbliższych tygodniach. Zainteresowani muszą liczyć się z niemałym wydatkiem – za obudowę, chłodzenie i zasilacz trzeba będzie zapłacić około 1600 złotych (sama obudowa NR200P to koszt około 500 złotych).

Źródło: Cooler Master