Takich słuchawek jeszcze nie widziałeś. Nothing Headphone (1) na zdjęciach

Nothing szykuje się do wprowadzenia na rynek swoich pierwszych słuchawek nausznych. Ich design jest - jak przystało na tę markę - bardzo nietypowy.

Charakterystycznym elementem wszystkich dotychczasowych smartfonów i dousznych słuchawek Nothing są przezroczyste obudowy. Nie dziwi więc, że i nadchodzące słuchawki nauszne mają zaadoptować podobny styl.

Na profilu nothing_fan_blog pojawiły się zdjęcia prezentujące nadchodzący model Nothing Headphone (1) "na żywo".

Nothing Headphone (1) (fot. nothing_fan_blog / Instagram)

Niezależnie na kanale Equal Leaks na Telegramie wylądowały fotki promocyjne. W obu przypadkach wzornictwo jest spójne, co uwiarygadnia oba przecieki.

Nothing Headphone (1) (fot. @EqualLeaks / Telegram)

Wyjąwszy niecodzienną konstrukcję, w oczy rzuca się oznaczenie "Sound by KEF". Nothing już w maju zapowiadał nawiązanie współpracy z tą brytyjską marką, która ma ponad 60-letnie doświadczenie w produkcji sprzętu audio klasy premium, więc nie dziwi, że to właśnie jej powierzono strojenie dźwięku. Najwidoczniej firmie zależy na tym, by rywalizować z Sony WH-1000X-M6 czy AirPodsami Max.

Premierę słuchawek Nothing Headphone (1) zaplanowano na 1 lipca. Tego dnia światło dzienne ujrzy także flagowy smartfon Nothing Phone (3).