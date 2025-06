Choć smartwatche towarzyszą nam już od wielu lat, to jeszcze nigdy nie mogliśmy liczyć na tak udany dzień z ich wsparciem. HUAWEI WATCH 5 doskonale wpisuje się w ten schemat, niezależnie od tego czy to wersja 42 mm, czy większa 46 mm. Zobaczmy, co potrafi.

Oglądając nasze wideo, możecie ekspresowo zapoznać się z HUAWEI WATCH 5, najnowszą propozycją tej marki dla osób… No właśnie, choć Huawei kładzie nacisk na budowanie dobrych nawyków, to okazuje się, że HUAWEI WATCH 5 nie ogranicza się tylko do wsparcia tej sfery naszej codzienności. Sprawdza się od rana do wieczora, w każdym momencie i stara się czynić nasze zabiegane życie trochę spokojniejszym i bardziej satysfakcjonującym.

Pomiary, czyli wartościowy początek dnia

Dzień warto rozpocząć od sprawdzenia, jak pracują trybiki w naszym organizmie – jest to możliwe dzięki technologii TruSense. HUAWEI WATCH 5 teoretycznie mierzy podobne parametry co inne zegarki, ale gdy bliżej się mu przyjrzymy, dostrzeżemy różnicę. Boczny sensor X-TAP, który jest unikalnym rozwiązaniem w tej klasie urządzeń ubieralnych, zapewnia precyzyjny pomiar z opuszka palca: tętna, sztywności tętnic, zmienności tempa bicia serca (HRV), natlenienia krwi, EKG, stresu. Zegarek łącznie analizuje 10 parametrów, w tym ocenia kondycję układu oddechowego. Istotna jest tu szybkość pomiaru – wszystkie dane zbierane są w około minutę, ale samo natlenienie krwi poznamy już w ciągu 10 sekund.

Dlaczego opuszka palca? Huawei już w poprzedniej generacji zegarka wprowadził na jego spodniej części bardziej zaawansowany układ sensorów. Jednakże X-TAP sięga do tej najbardziej ukrwionej i pokrytej cienką skórą części organizmu, która jest łatwo dostępna dla pomiaru dotykowo-zbliżeniowego.

Dokonywanie go z pomocą bocznego sensora X-TAP jest oczywiście uzupełnieniem ciągłym pomiarów z pomocą czujnika nadgarstkowego, który zapewnia także dokładną ocenę naszego snu. Dzień z zegarkiem można więc zacząć, jeszcze zanim pójdziemy spać.

Ponad sto trybów sportowych przyda się każdego dnia

Nie zawsze mamy szansę ćwiczyć codziennie. Eksperci zwracają nawet uwagę, że ważniejsza jest regularność niż przeforsowywanie organizmu. A w zachowaniu tejże pomagają właśnie tryby sportowe i ich opcje. W HUAWEI WATCH 5 możemy wybrać bowiem nie tylko jedną z ponad 100 różnych aktywności, od zwykłego spaceru, poprzez jazdę rowerową, ćwiczenia na siłowni, wspinaczkę, a kończąc na nurkowaniu, czy odprężającej grze w golfa. Możemy też definiować nasze cele dla danej aktywności. Zegarek pilnuje, czy się do nich zbliżamy i informuje, gdy organizm zasługuje na odpoczynek.

I co ciekawe, sportowe tryby nie muszą być aktywowane jedynie podczas uprawiania sportu. Nawet tak zwykłą aktywność jak spacer czy jazda rowerem warto sobie dokumentować. HUAWEI WATCH 5 ma bardzo dokładny GPS, którego zalet aż szkoda byłoby nie wykorzystać.

Te sprawdzają się nie tylko w sporcie, ale na przykład przy analizie trasy pokonanej w nieznanym otoczeniu. Funkcja trasy powrotnej do punktu wyjścia przyda się nam podczas turystycznych wypraw. A wbudowane mapy Petal zapewnią nawigację do wybranego, interesującego nas celu bez sięgania po smartfon. I co najważniejsze, możemy z nich korzystać w dowolnym momencie, bo deszcz, a nawet zanurzenie w wodzie temu zegarkowi nie są straszne. Obudowa zgodna jest z IP69, a norma 5 ATM w tym przypadku pozwala rzeczywiście zejść nawet na głębokość 40 metrów.

On potrafi to wszystko sam, a Słońce mu nie straszne

Tym, co odróżnia HUAWEI WATCH 5 od innych smartwatchy w portfolio producenta jest obsługa eSIM. Dzięki temu możemy uwolnić się od telefonu. Zegarek funkcjonuje samodzielnie, łącząc się z siecią po to, by odbierać połączenia i SMS-y, na które możemy wyczerpująco odpowiedzieć za pomocą wbudowanej ekranowej klawiatury, a nawet po to, by wysłać wezwanie o pomoc i sygnał SOS. Same połączenia można odebrać czy też przerwać z pomocą gestów wykonywanych dłonią. Wykorzystamy je także, by niezauważalnie wyzwolić migawkę w smartfonowym aparacie, bez wykonywania psujących kadr ruchów dłonią.

A skoro już mowa o ekranie, to ten ma rozdzielczość 466 x 466 pikseli, wykonany jest w technologii AMOLED i zapewnia jasność nawet 3000 nitów. W tym celu należy aktywować funkcję jej automatycznego ustawiania. W pomieszczeniu komfort użytkowania zapewni znacznie mniejsza jasność wyświetlacza, ale gdy znajdziecie się na zewnątrz w silnym świetle słonecznym, szybko docenicie tą dużą. Łączy się ona zresztą doskonale z płynnością pracy samego zegarka.

Nieważne, jaki masz telefon. HUAWEI WATCH 5 zawsze się sprawdzi

By móc wykorzystać cały potencjał zegarka HUAWEI WATCH 5, a także nacieszyć się 3-miesięcznym dostępem do HUAWEI Health+, usługi z ekskluzywnymi programami treningowymi i poradami ekspertów, konieczne jest zainstalowanie aplikacji Huawei Zdrowie. Na jakim smartfonie ją uruchomimy?

Okazuje się, że praktycznie nie ma ograniczeń w tej materii. HUAWEI WATCH 5 współpracuje bowiem z telefonami pod kontrolą systemu Android, jak i iOS. Wystarczy tylko zainstalować wspomnianą aplikację. To dlatego szanse na to, by HUAWEI WATCH 5 stał się dla was nie tylko dodatkiem, ale absolutnym must-have, są bardzo duże.

42 milimetry, a może jednak 46 milimetrów?

Bohaterka naszego wideo pokazuje wersję HUAWEI WATCH 5 z 42 mm kopertą. Ta z oczywistych względów ma krótsze paski i dostosowana jest do mniejszych nadgarstków. Ta większa (46 mm), zapewne największą popularność znajdzie wśród mężczyzn. Niezależnie jednak od tego, jaką wersję wybierzemy, dostaniemy produkt nie tylko użyteczny, ale i elegancki.

Jeśli obawiacie się o czas pracy mniejszej wersji zegarka, to nie ma powodu. Nawet podczas intensywnego użytkowania sprzęt wytrzyma 3 dni, a przy mniej intensywnym wykorzystaniu funkcji cały tydzień. W zestawie znajduje się bezprzewodowa ładowarka ze złączem magnetycznym, która już w 15 minut zapewni energię na cały dzień. Nad realnym czasem pracy mamy także kontrolę w inny sposób. Zegarek ma praktyczny tryb oszczędzania baterii, w którym deaktywowany jest dostęp do sieci mobilnej, Wi-Fi czy sensor X-TAP. To elementy, które zużywają baterię, a ich wyłączenie znacznie wydłuża czas pracy zegarka nie ograniczając znacząco jego funkcjonalności. Jeśli staną się potrzebne, włączymy je w kilka sekund, i to bez konieczności ponownego uruchamiania zegarka.