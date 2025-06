Smartfony i tablety będą jak pralki i telewizory. Chodzi o nowe przepisy UE

Nowe regulacje Unii Europejskiej nakazują odpowiednie oznaczenie telefonów i tabletów. Wybór urządzenia stanie się dla klientów znacznie łatwiejszy.

Unia Europejska zdecydowała się na wprowadzenie nowych regulacji dotyczących smartfonów i tabletów. Obok informacji o danym modelu pojawia się teraz etykieta energetyczna, co może przypominać oznaczenia sprzętu RTV i AGD. Dzięki nim klienci będą mogli łatwiej ocenić wytrzymałość urządzenia i kilka jego innych cech.

Obowiązkowe etykiety energetyczne dla urządzeń mobilnych

Przepisy weszły w życie 20 czerwca 2025 r. Nowe oznaczenia dotyczą smartfonów, telefonów komórkowych, bezprzewodowych telefonów stacjonarnych i dla tabletów (z ekranami 7-17,4”, bez fizycznej klawiatury i z mobilnym systemem operacyjnym). Każda etykieta zawiera klasę energetyczną - od A do G - niczym w sprzętach AGD lub telewizorach.

Na etykiecie muszą się znaleźć następujące informacje:

klasa energetyczna

czas pracy na pełnej baterii (w godzinach i minutach)

żywotność baterii w cyklach (minimum to 800 cykli przy zachowaniu co najmniej 80% pojemności)

odporność na upadki (klasy od A do E, gdzie A oznacza najwyższą odporność)

możliwości naprawy (repairability score) - klasy od A do E, gdzie A oznacza najlepszy serwis (dostępność części, łatwość naprawy)

stopień wodoszczelności według normy IP (np. IP68 oznacza możliwość zanurzenia pod wodą)

Poza powyższymi informacjami, etykieta zawiera kod QR. Po zeskanowaniu go przejdziemy do najbardziej szczegółowych informacji w unijnym rejestrze EPREL.

Nie tylko nowe oznaczenie, Unia wymaga też odpowiedniej trwałości smartfonów

Wchodzące w życie przepisy unijne wymagają, aby nowe smartfony były odpowiednio wytrzymałe i trwałe. Zmiany, które zaczynają obowiązywać nakazują, aby nowe smartfony i tablety miały następujące cechy:

wysoka wytrzymałość mechaniczna - ochrona przed wilgocią/wodą, pyłem, zarysowaniami i upadkami

aktualizacje systemu przez co najmniej 5 lat od końca sprzedaży danego modelu

7 lat dostępności części zamiennych od zakończenia sprzedaży modelu

dostawa części w ciągu 5-10 dni roboczych

dobra bateria - minimum 800 cykli ładowania 0-100% przy zachowaniu co najmniej 90% pojemności

wsparcie serwisów (dostarczenie odpowiednich narzędzi i oprogramowania do napraw)

Nowe przepisy mają wydłużyć życie urządzeń. Dziś średni czas użytkowania to dla smartfonów 3 lata. Unia Europejska chce wydłużyć go do 4,1 lat. Czytelne oznakowanie każdego modelu powinno też zachęcić kupujących do wyboru trwałych i energooszczędnych urządzeń. Długoterminowym skutkiem ma być redukcja zużycia energii i śladu węglowego.

Nowe etykiety mogą pomóc w wyborze smartfona lub tabletu. Pamiętajmy natomiast, że na to który smartfon jest najlepszy wpływają również inne aspekty. Unijne oznaczenia nie pokazują choćby informacji na temat wydajności lub jakości zdjęć, a to w końcu istotne przy wyborze kwestie.