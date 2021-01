Jakiś czas temu mieliśmy okazję przetestować dysk Corsair MP600, a więc jeden z pierwszych nośników SSD pod PCI-Express 4.0 – to bardzo wydajny model dla największych entuzjastów. Okazuje się, że w planach producenta są jeszcze wydajniejsze modele MP600 PRO.

Dyski Corsair MP600 bazowały na kontrolerze Phison E16, który pozwalał uzyskać transfery sięgające 4950 MB/s przy odczycie i 4250 MB/s przy zapisie. Jeżeli potrzebujecie czegoś jeszcze wydajniejszego, warto poczekać na modele MP600 PRO. W sieci pojawiły się pierwsze przecieki o nowych dyskach.

Corsair MP600 PRO – topowe dyski M.2 PCIe 4.0 x4

Modele Corsair MP600 PRO będą występować w dwóch wersjach pojemnościowych: 1 TB i 2 TB. Transfery sekwencyjne mają sięgać 7000 MB/s przy odczycie i 6850 MB/s przy zapisie, więc otrzymamy jeszcze wydajniejsze konstrukcje.

Dokładna specyfikacja dysków jeszcze nie jest znana. Podejrzewamy zastosowanie kontrolera Phison E18 i kości pamięci Kioxia 3D TLC NAND (poniekąd wskazuje na to obsługa protokołu NVMe 1.4 i współczynnik TBW – 3600 TB).

Do chłodzenia dysków wykorzystano spory radiator (podobny do tego, jaki zastosowano w zwykłych modelach MP600). W sieci można natrafić także na informacje o modelu Corsair MP600 PRO Hydro X Edition – prawdopodobnie będą to wersje chłodzone blokiem wodnym.

Czekamy na oficjalną prezentację nośników i informacje odnośnie ich wyceny. Jak myślicie, ile mogą kosztować takie modele?

Źródło: Amazon, QuasarZone

