Karta graficzna GeForce RTX 5060 Ti pojawiła się w wersji z 8 GB i 16 GB pamięci VRAM. Warto dokładnie spojrzeć w specyfikację, bo wersja 8 GB może być znacząco słabsza od wersji 16 GB.

Karta graficzna GeForce RTX 5060 Ti powinna zainteresować graczy planujących złożenie nowego komputera do gier. Podczas premiery Wojciech Spychała, redaktor serwisu benchmark.pl, przetestował niereferencyjną wersję ASUS GeForce RTX 5060 Ti TUF Gaming OC wyposażoną w 16 GB pamięci VRAM.

Część z was może jednak zastanawiać się, czy nie lepszym wyborem byłby tańszy wariant z 8 GB pamięci VRAM — zwłaszcza że różnica cenowa w sklepach wynosi zazwyczaj około 200 zł (według zaleceń, ceny takich mają zaczynać się odpowiednio od 1799 i 1999 zł).

GeForce RTX 5060 Ti 8 GB vs 16 GB - porównanie wydajności

Ani NVIDIA, ani współpracujący z nią producenci nie chcieli wypożyczyć testerom karty graficznej GeForce RTX 5060 Ti wyposażonej w 8 GB pamięci VRAM, więc trudno w sieci znaleźć porównania kart. Takie porównanie przygotował jednak chiński tester 碳基科技研究所 na platformie bilibili.

W syntetycznych benchmarkach 3DMark Fire Strike, Time Spy, Port Royal i Speedway karty oferują bardzo zbliżoną punktację.

Wydajność w Cyberpunk 2077

Wydajność w Forza Horizon 5

Wydajność w F1 24

Wydajność w Counter Strike 2

W grach sytuacja wygląda inaczej. W niektórych tytułach obydwie karty wypadają podobnie, jednak w części tytułów wersja z 8 GB VRAM traci na wydajności kilkanaście proc (i to nawet niekiedy w rozdzielczości 1080p).



Wydajność w Cyberpunk 2077 z uwzględnieniem DLSS 4



Wydajność w Alan Wake 2 z uwzględnieniem DLSS 4

Różnica w wydajności szczególnie jest widoczna przy aktywowaniu techniki DLSS 4 (która ma jeszcze wyższe zapotrzebowanie na pamięć wideo).

GeForce RTX 5060 Ti 8 GB – na te wersje trzeba uważać

W praktyce 8 GB pamięci wideo to dziś często zbyt mało, by komfortowo grać w nowsze tytuły w jakości Full HD. Trudno zrozumieć decyzję NVIDII, zwłaszcza że problem był już widoczny przy premierze GeForce RTX 4060 Ti. Mimo to firma zdecydowała się wypuścić kolejną kartę w tym segmencie z zaledwie 8 GB VRAM. W mocnych słowach ujął to Wojciech Spychała:

Co się zaś tyczy modelu RTX 5060 Ti 8 GB - tutaj trudno odczytać działania NVIDII inaczej niż ignorancję oraz wręcz indolencję. Dwa lata temu dostali jasny przekaz, że gracze nie chcą w tej klasie sprzętu 8 GB vRAM. Od roku widzą (a często też sami promują!) gry, które nawet w FHD nie radzą sobie na kartach z 8 GB vRAM. A mimo tego idą w zaparte, być może licząc na naiwność/niewiedzę części nabywców (którzy nie zauważą różnicy w pojemności pamięci, ale których skusi ciut niższa cena) i do oferty wprowadzają kartę graficzną z niewystarczającą ilością vRAM. Obecnie jedyne, co mogę polecić, to nie kupować jej, jeżeli będzie sprzedawana powyżej 1000 zł.

Jeśli więc planujecie zakup karty GeForce RTX 5060 Ti, warto dobrze przemyśleć swój wybór. Decyzja o zakupie wersji z 8 GB pamięci VRAM może oznaczać niższą wydajność – i to nie tylko teraz, ale tym bardziej w przyszłości, gdyż wymagania nowych gier w zakresie VRAM stale rosną.