Nowy rozdział w e-czytaniu. Oto pierwszy składany czytnik z kolorowym ekranem

Podczas targów Touch Taiwan 2025 zaprezentowano nowe urządzenie, które może zainteresować miłośników książek w wersji elektronicznej. Firma Readmoo we współpracy z E Ink pokazała pierwszy na świecie składany czytnik e-booków z kolorowym ekranem.

Nazwa nowego czytnika to mooInk V. Najważniejszą cechą tego urządzenia jest możliwość złożenia go na pół, dzięki czemu staje się bardziej poręczne i łatwiejsze do przenoszenia. Po rozłożeniu ekran ma przekątną 8 cali, co powinno być wystarczające zarówno do czytania tekstów, jak i przeglądania książek z ilustracjami czy komiksów.

mooInk V korzysta z technologii E Ink Gallery, która umożliwia wyświetlanie kolorów bez konieczności stosowania podświetlenia. Zaletą tego rozwiązania jest brak emitowanego niebieskiego światła, co może być korzystne dla oczu podczas dłuższego czytania.

Czytnik został zaprojektowany z myślą o mobilności – waży raptem 255 g, czyli mniej niż iPad mini (293 g), cp udało się osiągnąć korzystając z aluminium i magnezu. Po złożeniu mieści się w kieszeni kurtki lub torby, a wizualnie przypomina niewielką książkę lub notatnik.

Prace nad Readmoo mooInk V trwały niemal dekadę

Twórcy urządzenia zdradzili, że rozwój technologii składanych kolorowych ekranów E Ink zajął im 9 lat. Inżynierowie musieli się upewnić, kolorowy panel nie tylko wyświetla zadowalającej jakości obraz, ale i jest także odporny na wielokrotne zginanie. Według producenta, ekran przeszedł testy obejmujące aż 200 tysięcy zgięć.

Na razie nie ogłoszono jeszcze dokładnej daty rynkowej premiery, ceny czy szczegółów na temat dostępności. mooInk V ma trafić do sprzedaży po dalszych testach i optymalizacji.