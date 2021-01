Myśleliście, że firma MSI to tylko płyty główne, karty graficzne i laptopy? Nic bardziej mylnego! Niedługo zamierza ona poszerzyć ofertę o kolejne produkty – w planach producenta są superwydajne dyski SSD.

Firma MSI już jakiś czas temu weszła na rynek nośników SSD, ale najwyraźniej nie osiągnęły one większego sukcesu, więc producent zrobił sobie przerwę od dysków. Podczas konferencji MSI Premiere 2021: Tech for the Future zapowiedziano kolejne modele. Tym razem sprzęt wygląda dużo ciekawiej.

MSI zapowiada superwydajne dyski SSD

Na konferencji zaprezentowano dwa nowe modele, które zostały zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających klientach. W sprzedaży pojawią się wersje o pojemności do 4 TB (!).

Specyfikacja jeszcze nie jest znana – wiemy tylko tyle, że dyski korzystają z interfejsu PCI-Express 4.0 x4, bazują na pamięciach TLC (3D TLC), a ich transfery sekwencyjne sięgają 7000 MB/s przy odczycie i 6900 MB/s przy zapisie. Co ważne, nośniki wyposażono w duży radiator, który ma zapobiegać przegrzewaniu konstrukcji i spadkom wydajności.

Warto dodać, że nośniki oferują pełną ochronę „end to end path”. Średni czas między awariami (MTBF) oszacowano na 1,6 mln godzin (nie wiadomo jednak na jak długo będzie udzielana gwarancja i czy zostanie ona ograniczona współczynnikiem TBW).

Co myślicie o dyskach MSI? Jest na rynku miejsce na "nowego gracza"?

Źródło: MSI

