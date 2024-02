Charakter gier zmienił się na tyle, że nie można pominąć tej formy rozrywki w kontekście Dnia Bezpiecznego Internetu. Minecraft Education ewoluuje na naszych oczach. Oto nowa zawartość, której rdzeniem jest cyberbezpieczeństwo (i dobra zabawa!).

Minecraft to coś więcej niż gra – Minecraft to niemalże styl życia. W przyszłości na dużym ekranie zmaterializuje się film Minecraft, a oprócz aspektu czysto rozrywkowego kłania się również ten edukacyjny. Dość wspomnieć o projekcie Hours of Code: Escape Estate, mapie Artemis: Budowa rakiety, czy przedsięwzięciu pod tytułem Mówię po polsku z Minecraft!.

Edukacyjny charakter gry Minecraft jest ważny w kontekście Dnia Bezpiecznego Internetu. Ogromne zainteresowanie grą Minecraft, w przeróżnych wariantach, to jednocześnie spore wyzwanie dla twórców. To jedna z tych gier, która znajduje się na celowniku hakerów, a nawet – prorosyjskich propagandystów.

Minecraft stawia na cyberbezpieczeństwo

Widzimy więc wyraźnie, że młody gracz Minecrafta jest narażony na rozmaite niebezpieczeństwa. I tu pojawia się kreatywna zawartość, czyli Minecraft CyberSafe: Good Game. Na czym polega ta edukacyjna przygoda i jakie są jej walory?

Graczom powierzono unikalne scenariusze naszpikowane wyzwaniami, które ujawnią tajniki zdrowego i bezpiecznego korzystania z sieci. Co więcej, gracze zdobędą wiedzę, jak reagować i radzić sobie w sytuacjach nieprzyjemnych, gdzie mogą pojawić się złe emocje.

A panowanie nad złymi emocjami jest bardzo ważne. Zarówno w życiu realnym, jak i w rozgrywce sieciowej. To olbrzymi problem gier i widać go wyraźnie w Call of Duty: Modern Warfare III, gdzie twórcy nieustannie walczą z toksycznością, sięgając przy tym po nowatorskie narzędzia.

Microsoft wyznacza sobie cel i konsekwentnie do niego dąży

Strategia Microsoftu zakłada nieustanny rozwój Minecraft Education, co pomoże “przygotować uczniów na przyszłość, rozwijając umiejętności przyszłościowe”. Całość jest rzecz jasna podana w przystępnej formie, co pokazują minione przedsięwzięcia, zaś próg wejścia do edukacyjnych projektów nie czyni z nich zawartości ekskluzywnej (kto wie, może wkrótce to samo będzie można napisać o innych grach, bo podobno Starfield na PS5 pojawi się w tym roku).

Nawet ci gracze, którzy zdecydują się na to, by podróżować przez edukacyjne piksele, powinni mieć świadomość, że zagrożenia mogą czaić się w nieoczekiwanych miejscach, które na pierwszy rzut oka nie są związane z grami. Takie myślenie może być zgubne.

Zagrożenia są wszędzie

Jak wynika z raportu DFC Intelligence Global Game Consumer Market Overview, na świecie jest 3,7 mld graczy. Warto mieć świadomość tego, że następuje zmiana pokoleniowa i to, co dla gracza 30+ jest oczywiste, oczywistym nie musi być dla młodszego entuzjasty wirtualnej rozrywki.

Warto więc edukować młodzież, by ta przypadkiem nie rzuciła się na "pakistańskie" PlayStation 5 za 5 zł i szanowała swoje dane. Co więcej, w erze fotorealistycznych gier (np. Unrecord czy Bodycam) problemem może okazać się odróżnienie prawdziwych zdarzeń od tych fikcyjnych, a przekonał się o tym pewien brytyjski polityk.

Źródło: Xbox, benchmark.pl, polygamia.pl, zdjęcia otwarcia: Xbox