Filmowa adaptacja Minecraft coraz bliżej, a teraz otrzymujemy intrygującą wskazówkę na temat obsady. Nowe doniesienia rzucają pewne światło na to, kto może zagrać główną rolę w filmie.

Film Minecraft to strzał w dziesiątkę

Minecraft – i wszystko jasne. Dzieło, które niepodzielnie od wielu lat przyciąga miliony graczy na całym świecie. To coś więcej niż gra, bowiem Minecraft to również przydatne narzędzie do nauki programowania, szeroko pojętej edukacji, czy rozwijania sztucznej inteligencji.

To marka sama w sobie, która jest konsekwentnie rozwijana. Dowód? W 2025 r. do kin ma trafić filmowa adaptacja Minecraft, na co wskazują nieoficjalne doniesienia The Hollywood Reporter. I najwyraźniej coś jest na rzeczy. Oto kolejna poszlaka, tym razem na temat głównego bohatera.

Kto zagra Steve'a?

Jack Black to aktor, którego przedstawiać raczej nie trzeba. W ubiegłym roku zaliczył występ w filmie “Super Mario Bros” i najwyraźniej chce pójść za ciosem. Na swoich Instagramie umieścił dość wymowne zdjęcie z komentarzem "aktor w trakcie przygotowań". Serwis Deadline zaznacza, że to właśnie Jack Black wcieli się w Steve'a.

Cóż, oficjalnego potwierdzenia (jeszcze) nie mamy, ale wydaje się, że takie sygnały nie są wysyłane bez powodu. Skupmy się więc na tym, co wiemy: w filmie Minecraft wystąpi między innymi Jason Momoa, Emma Myers oraz Sebastian Eugene Hansen. Obowiązki reżysera pełni natomiast Jared Hess.

Źródło: Deadline