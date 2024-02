Dzień Bezpiecznego Internetu to wydarzenie, które ma na celu zwrócić uwagę na konieczność bezpiecznego korzystania z sieci. To okazja, aby przypomnieć o zasadach bezpieczeństwa w internecie i podkreślić, jak ważna jest kultura i szacunek w wirtualnym świecie.

Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest drugiego dnia drugiego tygodnia drugiego miesiąca każdego roku. Jego główne hasło brzmi: „twórz, łącz się i udostępniaj z szacunkiem: lepszy Internet zaczyna się od Ciebie”. To wydarzenie ma na celu uświadomić, jakie zagrożenia mogą czaić się w sieci i jak można się przed nimi zabezpieczyć.

Według najnowszych statystyk, prawie 60% populacji na świecie, co przekłada się na prawie 5 miliardów ludzi, korzysta z internetu. Każda z tych osób spędza online średnio ponad 6 godzin dziennie. Biorąc pod uwagę te liczby, Dzień Bezpiecznego Internetu jest teraz bardziej potrzebny niż kiedykolwiek wcześniej.

Nieświadomi internauci są bowiem atrakcyjnymi celami dla cyberprzestępców, którzy na rozmaite sposoby próbują wykradać dane osobowe, pieniądze i prywatne informacje. O wielu takich przypadkach możecie przeczytać w newsach i artykułach publikowanych w naszej strefie Bezpieczeństwo.

Jak bezpiecznie korzystać z Internetu? Oto zasady Gdy chodzi o bezpieczeństwo, najważniejszy jest prosty przekaz, dlatego też zebraliśmy najważniejsze wskazówki dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu, które są następujące: zawsze korzystaj z aktualnego systemu operacyjnego, aktualnej przeglądarki internetowej i aktualnego programu antywirusowego,

twórz bezpieczne hasła logowania do poczty e-mail i kont w rozmaitych usługach – nie zawieraj w nich oczywistych słów oraz informacji takich jak imię czy data urodzenia i staraj się wymyślać długie hasła,

nie korzystaj z tego samego hasła na różnych stronach,

nie loguj się do ważnych usług, korzystając z publicznych hotspotów Wi-Fi (bo one szczególnie są narażone na cyberwłamania),

podczas logowania dwa razy sprawdź adres WWW strony i upewnij się, że strona logowania ma certyfikat bezpieczeństwa (warto też – jeśli to możliwe – korzystać z weryfikacji dwuetapowej),

nie podawaj w Internecie żadnych danych i nie udostępniaj żadnych zdjęć, do których dostępu nie powinny uzyskać żadne „strony trzecie”,

nie wchodź na strony z linków w podejrzanych wiadomościach e-mail i nie otwieraj dodanych do nich załączników

uważaj na skrócone adresy URL, które często mogą stanowić pułapkę.

Wielu internautów ignoruje kwestię bezpieczeństwa swojej cyfrowej tożsamości, ponieważ nie zdają sobie sprawy z zagrożeń lub nie uważają siebie samych za interesujący dla cyberprzestępców cel ataku. W ten sposób przeprowadzenie ataku staje się niezwykle łatwe. Użytkownicy mogą jednak skutecznie chronić się przed atakami w sieci, cyberprześladowaniem i tym podobnymi zagrożeniami stosując się do kilku prostych wskazówek.

Kultura i szacunek w Internecie

Jak wynika z hasła tegorocznej edycji, tym razem eksperci ds. cyberbezpieczeństwa koncentrują się nie tylko na ochronie prywatności, ale też na kulturze i szacunku w sieci. Tym samym podkreślany jest fakt, że dialog w Internecie to aktualnie fundament komunikacji międzyludzkiej.

Głośno jest ostatnio o hejcie i rozmaitych formach cyberprzemocy – choć może się wydawać, że problem dotyczy tylko szeroko pojętych celebrytów, w rzeczywistości mierzą się z nim także zwykli użytkownicy: często dzieci (niejednokrotnie będące ofiarami innych młodych ludzi).

Z raportu „Wilki i owce w Internecie” wynika, że 43 proc. internautów między 12. a 24. rokiem życia doświadczyło hejtu skierowanego w swoją stronę, a 20 proc. przyznaje się do hejtowania innych.

Choć rodzice nie są w stanie uchronić swoich dzieci przed cyberprzemocą, odgrywają w tej walce bardzo istotną rolę. Zwraca na to uwagę Kamil Sadkowski z firmy ESET:

„Przeprowadzana przez rodziców edukacja jest bardzo ważna. Pozwala wytłumaczyć dziecku skalę zagrożeń w sieci, w tym hejtu. Rodzic powinien regularnie tłumaczyć dziecku, że w sieci nie jest anonimowe – jego tożsamość może zdradzić choćby adres IP. Podobna odpowiedzialność leży po stronie nauczycieli.

Rodzic powinien wspólnie z dzieckiem założyć konto, nauczyć go korzystania z ustawień prywatności, przestrzec przed bezmyślnym wrzucaniem zdjęć, filmów, czy tekstów do Internetu. Małoletni musi być świadomy netykiety, zwracać się do znajomych z szacunkiem, nie używać wulgaryzmów ani nie szykanować innych”.

Źródło: ESET, DAGMA, G DATA, inf. własna. Ilustracja otwarcia Freepic.com