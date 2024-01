Lepiej “siedź cicho”, bo gry potrafią podsłuchiwać to, co mówisz. Dlaczego tak się dzieje? W tym miejscu należy podziękować samym graczom. Wydawca Call of Duty: Modern Warfare 3 aktualizuje Kodeks Postępowania gracza Call of Duty.

Toksyk, toksyczna wypowiedź, toksyczne zachowanie - są to pojęcia, które na dobre zadomowiły się w naszej infosferze. Gry komputerowe nie są wyjątkiem. Problem toksycznych zachowań widać w wielu grach sieciowych, również w Call of Duty: Modern Warfare 3 i Warzone.

Activision kontra toksyczni gracze

Activision dzieli się informacjami na temat przeciwdziałania toksycznemu zachowaniu w 2. sezonie Call of Duty: Modern Warfare 3/Warzone. Zaktualizowano Kodeks Postępowania gracza Call of Duty i jednocześnie podsumowano skuteczność moderacji czatu głosowego.

Grasz w Call of Duty? Oto twój kodeks autorstwa Activision, który warto przytoczyć!

"Traktuj wszystkich z szacunkiem - Nie tolerujemy znęcania się ani molestowania, w tym uwłaczających komentarzy ze względu na rasę, tożsamość lub ekspresję płciową, orientację seksualną, wiek, kulturę, wiarę, zdolności umysłowe lub fizyczne, kraj pochodzenia lub uwydatnienie jakiejkolwiek osoby, program lub ruch promujący dyskryminację lub przemoc na podstawie powyższych."

- Nie tolerujemy znęcania się ani molestowania, w tym uwłaczających komentarzy ze względu na rasę, tożsamość lub ekspresję płciową, orientację seksualną, wiek, kulturę, wiarę, zdolności umysłowe lub fizyczne, kraj pochodzenia lub uwydatnienie jakiejkolwiek osoby, program lub ruch promujący dyskryminację lub przemoc na podstawie powyższych." "Wszyscy członkowie naszej społeczności powinni być traktowani z godnością i szacunkiem ."

." "Komunikacja z innymi osobami, zarówno za pomocą czatu tekstowego, jak i głosowego, nie może zawierać obraźliwego lub szkodliwego języka. Mowa nienawiści i język dyskryminujący są obraźliwe i niedopuszczalne, podobnie jak nękanie i grożenie innemu graczowi."

"Gracz Call of Duty rywalizuje uczciwie." Activision ma potężną broń, czyli RICOCHET Anti-Cheat .

. Gracz Call of Duty powinien zgłaszać wszystkie przypadki niewłaściwego zachowania.

Moderacja czatu głosowego

W okresie beta moderacji (od 30 sierpnia 2023 r. do momentu premiery Call of Duty: Modern Warfare 3) zbadano ponad 2 mln kont. Okazuje się, że tylko 1 na 5 graczy zgłaszało toksyczne zachowanie (mowa o przypadkach wykrytych przez twórców gry). Niemniej Activision chwali się, że d czasu premiery Modern Warfare III w Call of Duty liczba graczy narażonych na poważne zakłócenia podczas rozmów głosowych spadła o około 50 proc.

Być może działa sam fakt tego, że istnieje moderacja głosowa , co powoduje strach przed banem. Cóż, następnym razem zastanowię się dwa razy, zanim powiem coś niewłaściwego pod adresem potężnej kaczki. A wy? Jak często spotykacie się w toksycznymi zachowaniami w grach sieciowych? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: Activision