To film? Nie, to po prostu gra. Witamy w 2024 r. – w czasach, gdy realistyczna grafika coraz śmielej wkracza do kanonu wirtualnej rozrywki. Oto Bodycam, czyli sieciowa strzelanka stawiająca na fotorealizm.

Kiedyś to było. Za grę z realistyczną oprawą wizualną uznawałem Gorky17 (swoją drogą polecam zagrać i dziś, bowiem ten klimat jest niepowtarzalny). Teraz, czyli ponad 20 lat później, twórcy gier realizują takie projekty jak Unrecord, które urzekają fotorealizmem do tego stopnia, że twórca musiał udowadniać internautom, iż jest dzieło to nie "fejk". I oto kolejna gra godna uwagi. Poznajcie Bodycam.

Co to jest Bodycam?

W świecie rzeczywistym body cam to profesjonalna kamera utwiedzona do wyposażenia (np. kamizelki, hełmu, kasku) rejestrująca działania rozmaitych służby na całym świecie. Serwis YouTube pęka w szwach od rozmaitych nagrań okraszonych frazą “body cam footage”. Bywają bardzo drastyczne, więc zastanów się dwa razy, czy chcesz takie materiały oglądać.

Bodycam to również tytuł gry, nad którą pracuje dwuosobowe studio Reissad. Projekt napędzany jest silnikiem Unreal Engine 5, który przebił się do świadomości internautów jako ten, który ma być gwarantem fotorealizmu w grach wideo.

Bodycam to w praktyce FPS dla wielu graczy, tworzony przez francuskich entuzjastów gier wideo w wieku 17 i 20 lat. Najwyraźniej jest to projekt amatorski, nad którym pracują tylko dwie osoby. Jak wyglądają owoce ich pracy? Zobaczcie sami.

Jest dobrze, a będzie jeszcze lepiej

Powyższe nagranie to "test" przed wejściem gry do programu wczesnego dostępu na Steamie. Dzieło studia Reissad oferuje rozgrywkę typu deathmatch z dwoma drużynami walczącymi o przeżycie. W toku rozgrywki dostaniemy różnorodne bronie i zoptymalizowane pod kątem działań taktycznych mapy.

Taktyczny rdzeń gry Bodycam jest wyraźnie nakreślony; twórcy gry deklarują, że nasze działania muszą być skrupulatnie zaplanowane i “liczy się każdy pocisk”. Aktualnie mowa o fazie alfa, ale już teraz twórcy uczulają, że Bodycam będzie potrzebował calkiem mocnego sprzętu, by wycisnąć z rozgrywki wszystko, co się da.

Jaki PC do Bodycam? Wymagania minimalne

System operacyjny: Windows 10/11

Procesor: AMD Ryzen 7 3700X, Intel Core i7-9700K

Pamięć: 8 GB RAM

Karta graficzna: AMD Radeon RX 5700 (8 GB), NVIDIA GeForce RTX 2070 (8 GB)

Sieć: Szerokopasmowe połączenie internetowe

Miejsce na dysku: 30 GB dostępnej przestrzeni

Zalecany dysk SSD

Jaki PC do Bodycam? Wymagania zalecane

System operacyjny: Windows 10/11

Procesor: AMD Ryzen 7 3800X, Intel Core i7-10700K

Pamięć: 16 GB pamięci RAM

Karta graficzna: AMD Radeon RX6600XT (8 GB), NVIDIA GeForce RTX3060 (12 GB)

Sieć: Szerokopasmowe połączenie internetowe

Miejsce na dysku: 30 GB dostępnej przestrzeni

Zalecany dysk SSD

Premiera Bodycam

I chociaż nie znamy daty premiery Bodycam we wczesnym dostępnie, tak na platformie Steam widzimy komunikat "wkrótce dostępne". Gracze mogą również poprosić o dostęp do playtestów. Czy taki projekt ma szansę na to, by wybić się? Dajcie znać w komentarzach!

Jeśli kojarzycie copypastę o fanatyku wędkarstwa, to dobrze wiecie, że kwestią sporną jest ustalenie, kto tak naprawdę jest królem wód. Tu może być podobnie, więc zadam pytanie: kto jest królem fotorealizmu w grach FPS: Bodycam czy Unrecord, którego twórca zrobił parodię GTA 6? A może Gray Zone Warfare, które zasila listę na najlepsze gry 2024?

Źródło: YouTube, Studio Reissad, Steam