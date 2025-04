Cyberpunk 2077 na Switch 2. Nie powtórzą się błędy przeszłości

CD Projekt Red uspokaja tych graczy, którzy mają obawy o Cyberpunk 2077 na Nintendo Switch 2. Zespół odpowiedzialny za portowanie gry deklaruje, że nie powtórzy błędów związanych z poprzednią generacją konsol.

Cyberpunk 2077 ma za sobą burzliwą drogę, lecz ostatecznie deweloperom udało się wyjść na prostą dzięki serii aktualizacji. Ich ukoronowaniem jest Cyberpunk 2077 2.0. Wraz z pojawieniem się informacji, że dzieło CD Projekt Red będzie jednym z tytułów startowych dla Nintendo Switch 2, pojawiły się obawy: czy gra nie zaliczy przypadkiem falstartu na nowej platformie?

Cyberpunk 2077 na Nintendo Switch 2 – nowe doniesienia

Tim Green – programista w CD Projekt Red – wyjaśnia w rozmowie z GameFile, że celem zespołu jest osiągnięcie rozdzielczości 1080p w trybie trybie stacjonarnym oraz w trybie przenośnym – w trybie jakości. Jeśli chodzi o tryb przenośny (wydajność) to Cyberpunk 2077 ma zaoferować 720p.

Wygląda na to, że Cyberpunk 2077 na Switch 2 nie powtórzy błędów znanych z PS4 oraz XOne. “Nie musieliśmy zmagać się z dopasowaniem do pamięci. A szybkość przechowywania danych pomogła złagodzić niektóre z tych wczesnych problemów ze strumieniowaniem. Pozwoliło nam to skupić uwagę na ulepszaniu innych rzeczy i jesteśmy bardzo zadowoleni z rezultatu” – powiedział Tim Green cytowany przez VGC.

Premiera Switch 2

Ta wypowiedź dotyczyła problemów, jakie charakteryzowały grę w wersji na konsole poprzedniej generacji (nagłe pojawianie się tekstur, crashowanie gry). Co więcej, Cyberpunk 2077 na Switch 2 ma tę przewagę, że czerpie z dobrodziejstw DLSS od Nvidii. Jak to wszystko wyjdzie w praktyce? Czas pokaże.

Premiera Nintendo Switch 2 zbliża się wielkimi krokami. Nowa konsola zadebiutuje 5 czerwca 2025 r.

Źródło: VGC