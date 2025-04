Aktualnie w branży gier możemy odnaleźć dwa główne nurty tworzenia gier. Jedne studia starają się tworzyć nowe, autorskie tytuły, a inne korzystają ze sprawdzonej formuły. Te drugie szczególnie sobie upodobały możliwość wydania gry ponownie – jako remake albo remaster. Dlaczego?

„Kiedyś to było, teraz to nie ma!” – rzekł niejeden gracz starszej daty. Na tej nostalgii korzystają twórcy gier komputerowych, którzy postanawiają brać na warsztat klasyczny i ceniony tytuł, by podać go ponownie graczom w (zazwyczaj) lepszym wydaniu. Ostatnio Bethesda też poszła tym kierunkiem i dobrze wybrała, nawet bardzo.

Bethesda ogłasza sukces Oblivion Remastered – 4 miliony graczy w rekordowym czasie

Bethesda Softworks ogłosiła, że odświeżona wersja kultowego RPG The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered osiągnęła imponujący wynik – ponad 4 miliony graczy w zaledwie kilka dni od premiery. Choć samo ogłoszenie odświeżonego tytułu było dość zaskakujące, a cena za grę potrafi być wysoka (w szczególności w Polsce), to nie stanęło to na przeszkodzie Oblivionowi przyciągnąć miliony graczy na całym świecie. Widocznie Bethesda dobrze założyła, że nostalgiczni gracze przyjmą ich dzieło z otwartymi ramionami.

Oblivion Remastered – nowe szaty króla

Oblivion Remastered to nie tylko techniczne odświeżenie, ale także powrót do klasyki gatunku. Nowa wersja oferuje znaczące ulepszenia graficzne, w tym odnowione lokacje, postacie i animacje – wszystko przy zachowaniu klimatu oryginału. Dodatkowo w grze poprawiono mechanikę walki, system rozwoju postaci czy interfejs użytkownika. Gra zdobyła uznanie krytyków i graczy, którzy docenili zarówno nostalgię, jak i nowoczesne rozwiązania. Wersja Deluxe, zawiera dodatkowe misje i zawartość fabularną, w tym kontrowersyjną niegdyś płatną zawartość z 2006 roku – zbroję dla konia, którą teraz można zdobyć w ramach edycji premium.

Oblivion Remastered jest już dostępne na Steamie, w PlayStation Store oraz Xbox Store. Warto również wspomnieć, że dla subskrybentów Xbox Game Pass Ultimate tytuł jest dostępny bez dodatkowych opłat. Także zarówno nowi gracze, jak i weterani serii mogą ponownie zanurzyć się w epickiej przygodzie na kontynencie Tamriel.​

A co Wy sądzicie o The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered? Jak zapatrujecie się na jego zakup? A może już graliście w ten tytuł i macie swoje przemyślenia? Sekcja komentarzy stoi przed Wami otworem!

Źródło: Windows Central; Notebookcheck