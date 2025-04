Hit sprzedaży Volvo z produkcją także w Europie. To 100% “elektryk”

Volvo przeniosło produkcję niektórych samochodów z Europy do Chin. Teraz - ze względu na cła - szwedzka marka decyduje się na powrót na Stary Kontynent.

Volvo EX30 sprzedaje się jak świeże bułeczki. Najlepiej sprzedający się elektryczny SUV tej marki w Europie dotychczas powstawał w Chinach. Teraz sytuacja ta ulega zmianie, choć produkcja nie będzie się odbywała w rodzimej Szwecji.

Początek produkcji Volvo EX30 w Belgii

Obecnie Volvo EX30 Cross Country trafiało na europejski rynek z chińskiej fabryki. Oznaczało to naliczanie dodatkowego cła. Unia Europejska poprzez nie próbuje walczyć z chińską konkurencją na rynku aut elektrycznych. Jeszcze w 2025 roku rozpocznie się więc produkcja modelu w fabryce w Gandawie w Belgii.

Już teraz belgijski zakład zatrudnia ponad 6000 osób. W poprzednim roku powstało tam ponad 186 000 samochodów. Rozpoczęcie produkcji kolejnego modelu Volvo oznacza zwiększenie zatrudnienia o ok. 350 osób. Przygotowanie fabryki kosztowało około 200 mln euro. Rozbudowano halę akumulatorów, powstała nowa platforma samochodowa, a także zainstalowano (lub zmodernizowano) 600 robotów. Fabryka w Gandawie istnieje od 1965 roku i jest obecnie jedyną w pełni rozwiniętą fabryką samochodową w Belgii. Łącznie Volvo produkuje w Europie 10 modeli aut elektrycznych i hybrydowych. Druga fabryka znajduje się w słowackim mieście Torslanda. W trakcie budowy jest już też kolejna fabryka w Szwecji.

Na świecie Volvo sprzedało w 2024 r. 763 389 samochodów. W planie firmy jest pełna elektryfikacja gamy modelowej do 2040 r.

Volvo EX30 Cross Country

To mały, w 100% elektryczny SUV. Jego cena w Polsce zaczyna się od 169 990 zł. Nie to najtańszy samochód elektryczny w naszym kraju, może natomiast konkurować z modelami popularnych marek (Kia, VW, itp.). W cyklu mieszanym wg normy WLTP zasięg wynosi od 337 km (wersja podstawowa) do 476 km (wersja z większą baterią). Najwyższa odmiana ma dwa silniki (napęd na wszystkie koła), a cena zaczyna się od 237990 zł. Wtedy łączna moc to 428 KM, co przekłada się na przyspieszenie od 0 do 100 km/h w 3,6 sek. Nawet najtańszy model rozpędzi się do tej prędkości w 5,7 sek. Maksymalna prędkość jest ograniczona do 180 km/h, co wynika z polityki szwedzkiej marki i troski o bezpieczeństwo.

Czas ładowania baterii to 8 godz. Od 10 do 80% trwa to natomiast 26 min. W każdej wersji samochód ma całkiem bogate wyposażenie: w tym wiele systemów wsparcia kierowcy czy rozbudowany system multimedialny w kabinie.