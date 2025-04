Wyjeżdżasz na majówkę? Pamiętaj o tych rzeczach

Jeśli wyjeżdżasz na majówkę to pewnie zastanawiasz się, w jaki sposób zabezpieczyć swój dom lub mieszkanie na czas nieobecności. Oto kilka rzeczy, które warto uwzględnić przed urlopem – pozwoli ci to uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek.

Wielu moich znajomych podkreśla, że wyjeżdża na urlop, by odpocząć od szeroko pojętej technologii i zgiełku miasta. Takie podejście jest słuszne, bo ile można patrzeć na ekrany swoich telefonów? A jednak wyjazd na urlop, w tym przypadku majówkę, jest ściśle związany z technologią. Po pierwsze, nowe technologie coraz śmielej wkradają się do naszych domów i pojęcie smart home nikogo już nie dziwi. Po drugie, technologia może nam zagwarantować sporo ciekawej rozrywki. Skupmy się na pierwszej kwestii.

Jak zabezpieczyć dom przed majówką?

Z własnego doświadczenia i obserwacji moich znajomych wiem, że warto odłączyć niepotrzebne urządzenia z gniazdek. Dlaczego? Telewizory, komputery, routery, ekspresy do kawy, ładowarki – nawet w trybie czuwania mogą pobierać energię i są w jakimś stopniu narażone na przepięcia. Oczywiście nie musimy przesadzać – czy konieczne jest odłączanie lodówki z gniazdka, gdy znajdują się w niej rozmaite produkty? Pytanie retoryczne. Czy należy wyłączyć router? To zależy, czy posiadamy urządzenia wymagające połączenia z siecią.

Jeśli posiadasz w domu zasilanie awaryjne UPS, upewnij się, że kluczowe elementy domu (np. monitoring) są do niego podłączone. To bardzo ważna rzecz w kontekście potencjalnego zaniku zasilania. Jeśli masz taką możliwość, to skonfiguruj monitoring tak, by umożliwiał zdalny podgląd, np. przez aplikację (w samej aplikacji ustaw powiadomienia push, by informowały o wykryciu ruchu w czasie rzeczywistym).

Kolejnym punktem do odhaczenia przed wyjazdem jest sprawdzenie, czy czujniki dymu, gazu, zalania mają sprawne baterie. Jeśli dawno ich nie wymieniałeś lub wymieniałaś, to lepiej nie zwlekaj. I podobnie jak w przypadku monitoringu, jeśli jest to możliwe, ustaw powiadomienia.

Jeśli posiadasz nowoczesne automatyczne rolety wewnętrzne, to niewykluczone, że możesz je zaprogramować w taki sposób, aby otwierały się za dnia i zamykały na noc. W ten sposób symulujesz ruch w mieszkaniu. Symulować obecność domowników można na inne sposoby, np. za pomocą inteligentnych gniazdek.

O czym jeszcze warto pamiętać przed wyjazdem na majówkę? Kilka wskazówek

A teraz kilka wskazówek z własnego doświadczenia:

Naładowany powerbank to absolutna podstawa i ja osobiście zawsze zabieram go ze sobą, nawet jeśli jadę tylko do pracy lub spotkać się na chwilę ze znajomymi. Nigdy nie wiesz, kiedy się przyda, niemniej istnieje pewna zasada: lepiej mieć i nie użyć, niż nie mieć i potrzebować.

to absolutna podstawa i ja osobiście zawsze zabieram go ze sobą, nawet jeśli jadę tylko do pracy lub spotkać się na chwilę ze znajomymi. Nigdy nie wiesz, kiedy się przyda, niemniej istnieje pewna zasada: lepiej mieć i nie użyć, niż nie mieć i potrzebować. W trakcie hucznej imprezy rozbiłeś lub rozbiłaś wyświetlacz telefonu . Albo najzwyczajniej przepadł lub ktoś go ukradł. Zadbaj o silne zabezpieczenia telefonu, solidne hasła, dobrym nawykiem są zabezpieczenia dwuetapowe lub biometryczne . Etui ochronne to również przydatny gadżet.

. Albo najzwyczajniej przepadł lub ktoś go ukradł. Zadbaj o silne zabezpieczenia telefonu, solidne hasła, dobrym nawykiem są . Etui ochronne to również przydatny gadżet. Czy poradzisz sobie bez telefonu? Znasz na pamięć numery najważniejszych kontaktów? Gdzie dzwonić po pomoc w razie nieprzewidzianych sytuacji? Wiesz w ogóle, dokąd jedziesz i jak wygląda okolica? Rzuć okiem na mapę terenu w swoim telefonie.

Jeśli jedziesz za granicę i z jakiegoś powodu nie radzisz sobie z obcym językiem, to przydatny może okazać się tłumacz automatyczny .

. Uwielbiam wygodę, jaką oferują mi płatności bezgotówkowe i jednocześnie jej nienawidzę, gdy w sklepie występują problemy. Może to być awaria terminala płatniczego, może to być awaria banku. To bez znaczenia – ważne jest to, by mieć przy sobie fizyczną gotówkę. To bardzo ważna rzecz, gdy jedziemy na urlop.

Wideorejestrator w samochodzie to bardzo przydatny gadżet.

Podobnie jak przenośny głośnik Bluetooth, który dla wielu jest nieodłącznym elementem imprezy. Pamiętaj jednak, żeby korzystać z niego rozsądnie. W trakcie podróży pociągiem/komunikacją miejską, taki głośnik nie jest najlepszym rozwiązaniem. Czy chciałbyś, abym ja, siedząc w twoim przedziale, włączył z takiego głośnika klasyczne hity z gatunku Brutal death metal? Nie chciałbyś. Uwierz na słowo .

. Dlatego dobrym rozwiązaniem będą słuchawki najlepiej z ANC.

Te wskazówki będą przydatne nie tylko podczas majówki. Warto być gotowym na wszystko. Człowiek przygotowany nie zamartwia się niepotrzebnie i może czerpać większą radość z wypoczynku.

Zdjęcie otwarcia: Pixabay