Weber Spirit E-335 – grill gazowy dla pasjonatów smaku i wygody

Sezon na grilla uważam za otwarty. Weber w tym sezonie pronuje nowy model - Weber Spirit E-335 to nowoczesne urządzenie stworzone z myślą o miłośnikach grillowania.

Niewiele łączy ludzi tak, jak wspólne grillowanie. Czas

przy grillu może rozciągać się od wczesnego popołudnia po ciepłe

wieczory pełne smaku i relaksu. Podstawą wspólnego spotkania jest tu

oczywiście sam grill. Bez dobrego sprzętu ciężko bowiem zapewnić sobie

te niezapomniane chwile. Jeśli zatem szukasz dobrego urządzenia do

grillowania, które nie tylko sprosta oczekiwaniom kulinarnym, ale też

uczyni każde spotkanie wyjątkowym, Weber Spirit E-335 będzie strzałem w dziesiątkę.

Weber w tym sezonie pronuje nowy model, a jest to nowoczesne urządzenie stworzone z myślą o miłośnikach grillowania. Wysokiej jakość grill, dla osób ceniących wygodę użytkowania i niezawodność. Posiada on nie tylko podstawowe palniki, ale dzięki zaawansowanym funkcjom, eleganckiemu designowi i mocy, która zachwyci każdego fana BBQ. Weber Spirit E-335 to jeden z najlepszych grillów gazowych w swojej klasie.

Swoją przygodę z grillowaniem zaczynałem od grilli węglowych, zawsze stawiając na wysoką jakość w rozsądnej cenie. Ostatnie grillowe sezony to poszukiwanie rozwiązania, które zapewni mi jakość do jakiej jestem przyzwyczajony, ale doda także coś więcej. Tak mój wybór padł na linię Weber Spirit, która dostarcza grille gazowe o rozsądnym rozmiarze optymalnej jak na moje potrzeby powierzchni grillowania. Poszukiwałem grilla dobrej jakości, kompaktowego, taki który może posłużyć mi na lata.

Ogólne informacje o grillu Webera

Weber Spirit E-335 to kompaktowy grill gazowy, trzypalnikowy z dodatkowym palnikiem oraz półką boczną. Trzy głównie palniki zapewniają równomierne rozprowadzenie ciepła, którego dobre użycie pozwala na przygotowanie wielu potraw. Dwa palniki stanowią sterowanie Sear Zone, strefą grilla z dodatkowym doładowaniem (zwiększenie mocy o 40%), co pozwala na mocniejsze wypieczenie mięsa zostawiając ślady tak znane z reklam i programów kulinarnych.

Palnik boczny, o mocy 3,5 kW, pozwana na przygotowywanie wszelkiego rodzaju potraw korzystając z patelni lub garnków. Dodatkowy palnik stanowi ułatwienie dla tych miłośników grilla, którzy przygotowują sosy, zupy czy różnego rodzaju inne dodatki. Oczywiście palnik może być też ciekawym rozwiązaniem do przygotowania samych potraw, bez korzystania z głównych palników, coś wręcz idealnego dla osób lubiących smażone ryby lub inne potrawy o dość wyrazisty zapachu.

Główne cechy grilla Weber Spirit E-335:

Trzy palniki główne

Strefa Sear Zone z trybem Boost

Palnik boczny o mocy 3,5 kW

Żeliwny ruszt asymetryczny 70/30

Szyny aromatyzujące ze stali nierdzewnej

System zapłonu Snap-Jet

Zabudowany wózek z drzwiczkami

Stoliki boczne z systemem Weber Works

Praca na butli gazowej do 11 kg

System Snap-Jet

Ciekawym rozwiązaniem jest system Snap-Jet, umożliwia on rozpalanie osobno każdego z palników bez konieczności używania zapalniczki, czy innego źródła ognia. Rozpalanie bazuje na przekręceniu gałek palników, „snap” pochodzi od dźwięku jaki powstaje przy tworzeniu iskry.

Ruszt i pokrywa

Asymetryczny grill (30/70) posiada dwa ruszty – główny, oraz dodatkowy ruszt górny, możliwy do szybkiego zdjęcia gdy potrzebujemy więcej przestrzeni nad grillem głównym. Ruszt górny może nam służyć głównie do odłożenia potraw, które chcemy utrzymać w cieple. Ruszt główny wykonany jest z żeliwa, dobrze się nagrzewa co pozwala na dobre grillowanie wszelkiego rodzaju potraw. Ruszt Weber Spirit E-335 jest pokryty emalią porcelanową oraz jest kompatybilny z systemem Weber Crafted Gourmet BBQ System (GBS).

Całości dopełnia jakość wykonania, w tym pokrywa pokryta porcelanową emalię odporna na zarysowania, stabilna, ale chowana półka boczna, która może stanowić blat roboczy. Ta składana półka pozwala na zmniejszenie gabarytu grilla, co jest ważne np. przy przechowywaniu go na zimę, lub w innych okresach gdy go nie używamy. Półka z palnikiem bocznym też może być wykorzystywana jak blat roboczy, w czasie gdy jej nie używamy, wystarczy skorzystać z pokrywy, która zasłania palnik. Półka z palnikiem nie jest składana, warto o tym pamiętać. Na końcach bocznych stoliczków z systemem Weber Works znajdują się haczyki, przydatne do odwieszenia akcesoriów używanych przy grillowaniu. Sam system Weber Works to całą gama dodatków pozwalających poszerzyć komfort grillowania, możliwe są tu do dodatkowe zakupienia takie e;ementy jak pojemniki na przyprawy, czy uchwyt na butelkę.

Warto wrócić do pokrywy, posiada ona duży, czytelny termometr, pozwala to na kontrolowanie zakładanej temperatury grillowania. Duża, solidna rączka pokrywy zapewnia swobodę w podnoszeniu, upuszczaniu bo całość jest dość ciężka. Masa samej pokrywy grilla jest zwiększona dodatkowym płaszczem, co zapewnia lepsze, efektywniejsze wykorzystanie temperatury grillowania.

Montaż i butla

Montaż całości jest dość prosty, ale wymaga dwóch osób. Kierując się krok po kroku instrukcją nie widzieliśmy problemu aby całość złożyć w mniej niż godzinę. Jedyne małe problemy pojawiły się przy dokręcaniu bocznej półki z palnikiem, jednak dostarczony do zestawu klucz pomógł w dobrym jej dokręcaniu.

Grill posiada zamykaną półkę w której zmieści się bez większych problemów butla gazowa 11 kg. Tu trzeba pamiętać, aby po każdym grillowaniu zakręcić butlę.

Podsumowanie - dlaczego warto wybrać Weber Spirit E-335?

Model ten ma solidne wykonanie, stabilność i wysoką jakość komponentów. Jego kompaktowe rozmiary sprawiają, że sprawdzi się zarówno na dużym tarasie, jak i w mniejszym ogrodzie, zapewniając przy tym dużą powierzchnię grillowania. Design inspirowany flagową serią Weber Genesis to dodatkowy atut, który przyciąga wzrok.

Jeśli szukasz najlepszego grilla gazowego do ogrodu lub na taras, który zapewni nie tylko moc i funkcjonalność, ale też wyjątkowe doznania kulinarne, Weber Spirit E-335 to wybór, który pokochasz od pierwszego użycia. Świetnie sprawdzi się zarówno podczas rodzinnych obiadów, jak i większych spotkań z przyjaciółmi. To grill, który robi wrażenie – nie tylko na gościach, ale przede wszystkim na Twoim talerzu.

Plusy

optymalne rozmiary

jakość i solidność wykonania

praca na dużej 11 kilogramowej butli

mobilność

boczny palnik i półki

kompatybilność z Weber Crafted Gourmet BBQ System (GBS)

wygląd

strefa Sear Zone i system Snap-Jet

Minusy

dość wysoka cena

brak wagi na butlę

brak podświetlenia termometru (jak w np. modelu EP-325)

Weber Spirit E-335 90% 4.5/5