Cyberpunk 2077 - nie grałeś? To wygrałeś

Za kilka dni zadebiutuje pierwsze duże DLC do Cyberpunk 2077. Niektórzy recenzenci i gracze sugerują, że polska gra dopiero teraz, prawie trzy lata po premierze, wygląda tak, jak powinna prezentować się od początku.

Cyberpunk 2077 to jedna z najgłośniejszych polskich gier w historii. Zadebiutowała 10 grudnia 2020 r., chociaż wcześniej nie obyło się bez serii opóźnień. Nie zagwarantowało to jednak braku problemów. Przez wiele miesięcy Cyberpunk 2077 je stwarzał, w przypadku konsol poprzedniej generacji niektórzy określali go nawet mianem niegrywalnego. Premiera Cyberpunk 2077: Widmo wolności wygląda na dobry moment, aby zapoznać się z produkcją CD PROJEKT RED.

Cyberpunk 2077: Widmo wolności zbiera świetne recenzje

Premiera Cyberpunk 2077: Widmo wolności odbędzie się 26 września. Już dziś do sieci trafiają jednak pierwsze recenzje. Wygląda na to, że polskie studio wykonało tutaj dobrą robotę. Średnia ocen Cyberpunk 2077: Widmo wolności sięga 90 proc. Nie brak przy tym redakcji, które wystawiają maksymalne noty. Uwzględniając wydawane aktualizacje z poprawkami oraz nowości wprowadzane w dużym fabularnym DLC, można nastawiać się na naprawdę dobrą zabawę.

WellPlayed - 100 proc.

GameSpot - 100 proc.

Forbes - 100 proc.

GamingTrend - 95 proc.

Vandal - 93 proc.

Wccftech - 92 proc.

Polygamia.pl - 90 proc.

PCGamesN - 90 proc.

IGN - 90 proc.

PC Gamer - 87 proc.

Destructoid - 85 proc.

VGC - 80 proc.

Na czym można zagrać w Cyberpunk 2077: Widmo wolności?

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty (tak brzmi tytuł rozszerzenia w wersji angielskiej) został przygotowany z myślą o PC oraz konsolach PlayStation 5, Xbox Series X i Xbox Series S. Twórcy odcięli się od poprzedniej generacji. W przypadku wersji PC mamy do czynienie z większymi wymaganiami sprzętowymi niż było to przy podstawce. Szczegóły podawaliśmy we wcześniejszym artykule.

Widmo Wolności przedstawiane jest jako opowieść w klimacie thrillera szpiegowskiego. Zadaniem graczy będzie tu realizacja misji mającej na celu ocalenie prezydenta nowych Nowych Stanów Zjednoczonych.

W obsadzie DLC znalazł się nie tylko Keanu Reevesa. Dołączył do niej też inny doskonale znany aktor. Idris Elba, bo właśnie o nim mowa, wcielił się w rolę Solomona Reeda, agenta FIA Nowych Stanów Zjednoczonych Ameryki.