Kupiłeś Cyberpunk 2077 na Xbox One lub PlayStation 4 i jesteś rozczarowany? Możesz zdecydować się na zwrot, CD Projekt RED będzie pomagać odzyskać pieniądze.

Cyberpunk 2077 na Xbox One i PlayStation 4 zawiódł

Cyberpunk 2077 wypadł w pierwszych recenzjach bardzo pozytywnie. Od razu akcentowano jednak, że chodzi o wersję PC i nie brakuje wielu błędów technicznych. Im słabszy sprzęt tym gorzej, na konsolach Xbox One i PlayStation 4 zabawa jest dla wielu nieakceptowalna, o czym zresztą pisaliśmy nie dalej jak wczoraj. Teraz do sprawy oficjalnie odnieśli się twórcy.

W wydanym oświadczeniu przede wszystkim przeproszono rozczarowanych graczy. Nie tylko za niedopracowanie gry, ale też za brak materiałów prezentujących rozgrywkę przed premierą (pojawiały się nagrania z PC lub nowych konsol). Być może przynajmniej niektórzy uniknęliby w ten sposób obecnej sytuacji, bo najzwyczajniej nie zdecydowaliby się na zakup.

Oświadczenie CD Projekt RED w sprawie jakości Cyberpunk 2077

Zwrot Cyberpunk 2077 na Xbox One i PlayStation 4 będzie łatwiejszy

Pojawiają się próby zwrotów gry, w niektórych przypadkach zakończone sukcesem. Jak widzicie, w wystosowanym oświadczeniu znalazła się wzmianka również o tej kwestii. Chociaż obiecywane są kolejne poprawki, CD Projekt RED nie próbuje na siłę przekonywać do porzucenia pomysłu zwrotu gry. Co więcej, oferuje swoją pomoc przy wydaniach pudełkowych. W razie problemów lub nieprzychylnego podejścia sklepu można zgłosić się po pomoc na adres helpmerefund@cdprojektred.com. Ważne, aby zrobić to do 21 grudnia.

Źródło: Cyberpunk 2077

