Chociaż o Cyberpunk 2077 mówiło się naprawdę dużo, często w negatywnym kontekście. Czyżby teraz następowało odwrócenie tego trendu?

Cyberpunk 2077 zaczyna zbierać pochwały

Trudno być zdziwionym, że po niemal roku do premiery Cyberpunk 2077 nie budzi już tak wielkich emocji. Tyle tylko, że zarazem nie wypada twierdzić, iż całkowicie zniknął z pola widzenia. Ba, na Steam dostaje teraz nowe życie. Od kilku dni plasuje się w czołówce listy globalnych bestsellerów. W momencie publikacji tego tekstu jest nawet na jej szczycie.

Popularny sklep prowadzi teraz jesienną wyprzedaż i zapewne nie jest ona tutaj bez znaczenia, ponieważ Cyberpunk 2077 oferowany jest z rabatem w wysokości 50%. Z drugiej strony taniej można kupować też inne gry, więc zadowolenie w obozach CD Projekt i CD Projekt RED wydaje się czymś naturalnym. Paweł Sasko akcentuje zresztą nie tylko dobrą sprzedaż, ale również poprawiające się opinie na temat gry. Jeśli nowi kupujący są zdecydowanie bardziej zadowoleni niż sięgający po grę na premierę to prowadzi to do wniosku, że wydawane na przestrzeni ostatnich miesięcy poprawki przyniosły poprawę jakości rozgrywki i stabilności. To czym nie tak dawno twórcy się chwalili.

Kiedy kolejne aktualizacje Cyberpunk 2077?

Jeszcze w październiku ogłoszono, że aktualizacja dedykowana konsolom nowej generacji zostanie wydana dopiero w przyszłym roku. Plany rozwoju Cyberpunk 2077 były jednym z wątków ostatniego wywiadu, jakiego udzieli Adam Kiciński, prezes CD Projekt. Jak się okazuje, w tym roku gra nie dostanie już żadnej aktualizacji. Nie znaczy, że zakończono wsparcie/rozwój. Gracze muszą po prostu uzbroić się w cierpliwość.

„W tym roku nie będziemy już wypuszczać aktualizacji do gry. Intensywnie pracujemy nad wersją na najnowszą generację konsol, która zostanie wydana w pierwszym kwartale 2022 r. wraz z dużą aktualizacją – Patchem 1.5. Decyzja o przełożeniu wersji next-genowej Cyberpunka była trudna, ale jesteśmy przekonani, że słuszna, tym bardziej że wynikała jasno z rekomendacji naszego zespołu deweloperskiego. Potrzebujemy dodatkowego czasu na dopracowanie warstwy wizualnej oraz performance'u gry, żeby na przestrzeni całej rozgrywki ich jakość była możliwie najwyższa.”

W tym samym wywiadzie poruszono też wątek gry Wiedźmin 3: Dziki Gon, w przypadku której również zdecydowano się na podobne opóźnienie. Tyle, że jeszcze bardziej dotkliwe dla czekających graczy, bo Saber Interactive ma przygotować wersję na nowe konsole dopiero na II kwartał 2022 roku. Adam Kiciński uciął też spekulacje co do rzekomej trzeciej marki AAA w portfolio firmy. CD Projekt skupia się na tych już posiadanych.

Gracie jeszcze w Cyberpunk 2077? A może tej jesteście w gronie tych, którzy na zakup zdecydowali się teraz?

Źródło: twitter - @PaweSasko, rp.pl