Wprawdzie Cyberpunk 2077 nie jest już tak elektryzującym tematem jak jeszcze kilka miesięcy temu, ale wciąż są gracze, którzy się przy nim bawią lub mają to w planach. Być może nieliczni na sprzęcie z GeForce RTX 3090.

Dopakowany modami Cyberpunk 2077 na GeForce RTX 3090

Opinie o Cyberpunk 2077 są mocno zróżnicowane, zarówno o całej produkcji jak i poszczególnych elementach. O oprawie graficznej też mówiono sporo, a głównie na tym skupia się ekipa Digital Dreams. Ostatnio pochyliła się właśnie nad Cyberpunk 2077. Niejako tradycyjnie dla siebie uruchomiła zmodyfikowaną wersję gry na topowym sprzęcie.

No bo wypada zgodzić się, że takowym jest PC wyposażony w GeForce RTX 3090, 32 GB RAM oraz procesor AMD Ryzen 9 3900X. Cyberpunk 2077 został uruchomiony w rozdzielczości 4K, na najwyższych ustawieniach i z aktywnym ray-tracingiem. Nic szczególnego? To dodajmy jeszcze, że Digital Dreams wzbogaciło grę o ponad 50 modyfikacji. Efekty możecie zobaczyć poniżej, na tyle, na ile pozwala na to YouTube.

A co planuje CD Projekt RED?

Skoro już pojawiła się okazja do wspomnienia o produkcji CD Projekt RED, warto nadmienić o planach samego producenta. Wprawdzie cały czas pojawiają się kolejne aktualizacje z poprawkami, ale jednocześnie dodawana jest już nowa zawartość (póki co bardzo skromna), trwają również prace nad wersjami dedykowanymi konsolom PlayStation 5 i Xbox Series X/S.

Jak wyglądają postępy? Przy okazji ostatnich oficjalnych komunikatów podtrzymano, że nadal aktualny pozostaje wcześniej podawany termin, czyli końcówka tego roku. Jednocześnie padają nieśmiałe sugestie, że ewentualne opóźnienie nie powinno być odbierane jako wielka sensacja. Twórcy podkreślają bowiem, iż pamiętają o lekcjach wyciągniętych w ciągu ostatniego roku. I chyba dobrze.

Źródło: Digital Dreams