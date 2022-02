Posiadacze Cyberpunk 2077 mogą odebrać fajny prezent. Ci, którzy jeszcze nie mają gry w kolekcji otrzymują natomiast okazję do jej zakupu z rabatem.

CD Projekt RED rozdaje cyfrowy artbook gry Cyberpunk 2077

Od kilku dni Cyberpunk 2077 znów przyciąga większą uwagę. Rodzimy producent wypuścił patch 1.5 i wraz z nim w końcu wprowadził Cyberpunk 2077 na nową generację konsol. Poza tym stara się jednak o inne atrakcje wyraźnie próbując ponownie zainteresować większe grono swoim najnowszym tytułem.

Zdecydował się między innymi udostępnić za darmo cyfrowy, interaktywny artbook gry. Jakie warunki należy spełnić by cieszyć się tym prezentem? Cóż, trzeba być posiadaczem gry. Czy to smakowity kąsek? Dla niektórych pewnie tak. Zwłaszcza dla osób, które będą dopiero teraz sięgać po Cyberpunk 2077. A to w końcu 120 stron treści przybliżających Night City, samo miasto, jego dzielnice, technologie i tajemnice, ale także mieszkańców (w tym gangi) i nie tylko. Zapewne da się znaleźć tutaj smaczki, które mogą umknąć w trakcie rozgrywki.

Cyberpunk 2077 o 50% taniej

A skoro już wspomnieliśmy o dopiero teraz sięgających po Cyberpunk 2077, warto dodać, że jednocześnie zdecydowano się promocję. W jej ramach Cyberpunk 2077 oferowany jest o 50% taniej i to na każdej z platform docelowych. Oznacza to ceny w okolicach 100 złotych.

Źródło: Cyberpunk 2077