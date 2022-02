Bawisz się przy Cyberpunk 2077 na komputerze z Windows 7? Wkrótce będziesz musiał zrezygnować albo z gry albo z tego już dość wiekowego systemu operacyjnego.

Cyberpunk 2077 nie będzie działał na Windows 7

Nie dalej jak dwa dni temu CD Projekt RED udostępnił patch 1.5 do Cyberpunk 2077. Niemal cała uwaga skupiła się na konsolach nowej generacji, ale warto pamiętać, że łatka dotyczy także PC. O najważniejszych zmianach (poprawkach i nowościach) powiedziano i napisano wiele, warto skupić się jednak na czymś jeszcze.

Okazuje się, że w najbliższej przyszłości Cyberpunk 2077 przestanie lubić się z systemem Windows 7. A precyzując, nie będzie działać na komputerach, które pracują pod jego kontrolą. Gracze mający w domach takie jednostki nie muszą jednak wpadać w panikę, bo czasu na ewentualne korekty trochę jest.

„Ze względu na techniczne ograniczenia nienatywnej implementacji DirectX12 w Windows 7 oraz zakończenie lub ograniczenie dostępności sterowników graficznych, aktualizacje wydane po 15 czerwca 2022 r. nie będą obsługiwały Windows 7. Jeśli gra zostanie zaktualizowana po tym terminie, może przestać działać na systemie operacyjnym Windows 7.”

Cyberpunk 2077 na grafice NVIDIA z serii 700? To kiepski pomysł

Kwestia Windows 7 to nie wszystko co padło w kontekście wymagań sprzętowych Cyberpunk 2077. Minimalna konfiguracja sprzętowa została skorygowana również w zakładce kart graficznych firmy NVIDIA. Aktualnie producent zaleca model GeForce GTX 970 (i wszystkie lepsze oczywiście). CD Projekt RED nie będzie przeprowadzał już testów na kartach NVIDIA z serii 700. Podyktowane jest to zakończeniem obsługi sterowników.

„Gra niekoniecznie przestanie działać na wcześniejszych kartach, ale nie testujemy jej już na kartach NVIDIA serii 700.”

Czy któraś z powyższych informacji Was dotyczy? Nie tak dawno wspominaliśmy o statystykach pokazujących, że Windows 7 teoretycznie umarł, ale nadal żyje. Wciąż zarządza on pracami około 13% komputerów (spośród tych z systemami Windows).

Źródło: cyberpunk