Trochę musieliśmy na to poczekać, ale Cyberpunk 2077 w końcu będzie w stanie wykorzystać pełnię możliwości PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Masz wątpliwości? Sprawdź demo.

Patch 1.5 dla Cyberpunk 2077 już dostępny

Nieoficjalne doniesienia sugerowały, że dzisiejsze popołudnie przyniesie sporo informacji z obozu CD Projekt RED. Tak też się stało, rodzimi twórcy odkryli karty związane z dalszymi losami Cyberpunk 2077. Wydaje się, że wielu graczy będzie zadowolonych, ujawnione nowiny oraz materiały wypada uznać za te, które były wyczekiwane.

Gra otrzymuje właśnie patch 1.5, który wprowadza kilka kolejnych ulepszeń, poprawki zadań i rozgrywki, a przede wszystkim także aktualizację do wersji ulepszonej dla konsol nowej generacji. Od teraz Cyberpunk 2077 ma korzystać z dodatkowej mocy Xbox Series X/S oraz PlayStation 5.

Cyberpunk 2077 na nowej generacji konsol. Szczegóły techniczne

W przypadku konsoli Xbox Series S przewidziano tylko jedną opcję - 30 fps przy 1440p z dynamicznym skalowaniem rozdzielczości. Na Xbox Series X i PlayStation 5 można będzie wybrać Tryb wydajności lub Tryb ray tracingu. Ten pierwszy ma zapewniać rozgrywkę w 60 fps z dynamicznym skalowaniem 4K, drugi z racji obsługi wymienionej technologii będzie skutkował płynnością 30 fps. Next-genowa wersja gry to również ogólne ulepszenia jakości grafiki i wydajności, poprawiony HDR, podwyższona jakość renderowania, skrócone czasy ładowania, a na PlayStation 5 obsługa Tempest 3D AudioTech oraz specjalnych funkcji kontrolera DualSense.

W przypadku PC omawiany patch również związany jest z pewnymi aspektami technicznymi. Dodano tryb benchmarku i opcję „Przełącz chodzenie” podczas gry na klawiaturze, włączono Variable Rate Shading (VRS), a także wyeliminowano błąd, który powodował blokowanie skalowania rozdzielczości przy włączonym ray-tracingu (występował na kartach graficznych AMD).

Zarówno na nowych konsolach jak i na PC można spodziewać się również ulepszenia tłumów. W ten sposób określają to twórcy. Co mają na myśli? Napotykane postacie mają reagować bardziej realistycznie na działania gracza. Po sprowokowaniu niektóre będą nie tylko się bronić, ale staną się agresywne i zaatakują. Poza tym pominięcia czasu mają wpływać teraz na stan NPC-ów. Mniej opłacalne będzie także zaczepianie kierowców. Niektórzy mogą zacząć panikować i w przypadku zagrożenia spróbują odjechać nie patrząc na to co dzieje się dookoła.

Demo Cyberpunk 2077 do sprawdzenia

Dla niezdecydowanych przygotowano wersję demo. Dostępna jest na konsolach nowej generacji i pozwala wypróbować Cyberpunk 2077 przez 5 godzin. Oczywiście zawiera ona wszystko to, co wprowadza omawiana aktualizacja. To demo wersji next-gen.

Warto tu jednak odnotować, że limitowany jest nie tylko czas rozgrywki, ale też okres, w którym można z tej opcji skorzystać. Demo jest dostępne na na PlayStation 5 i Xbox Series X/S do 15 marca. Osiągnięte postępy można będzie zachować w przypadku podjęcia decyzji o zakupie gry.

Cyberpunk 2077 - gameplay z Xbox Series X i PlayStation 5

Tyle jeśli chodzi o suche fakty. CD Projekt RED pokusił się jednak również o coś na deser. To obszerne fragmenty rozgrywki zarejestrowane na Xbox Series X i PlayStation 5. Wprawdzie wersja demo wydaje się najistotniejsza, bo każdy będzie mógł sprawdzić grę dokładnie, ale zapewne i tak nie zabraknie chętnych do rzucenia okiem na przygotowane materiały.

Źródło: Cyberpunk 2077