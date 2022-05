Data premiery Stranger Things 4 zbliża się wielkimi krokami. Z tej okazji Netflix postanowił przypomnieć fanom serii, od czego wszystko się zaczęło. Oficjalne podsumowanie pierwszego sezonu jest już dostępne.

Początki Stranger Things

Podsumowanie Stranger Things 1 przenosi nas do Hawkins z lat 80-tych, którego melancholijna aura zostaje w jednej chwili zmącona. Porwanie Willa Byersa, tajna siedziba naukowców i pierwsze spotkanie z Jedenastką – pamiętacie to jeszcze? Jeśli coś Was ominęło, nic straconego – Netflix spieszy z pomocą.

Stranger Things – zwiastun sezonu 4.

Nowy sezon Stranger Things to już zupełnie inna historia. Jego bohaterowie dorośli i dają się poznać z nieznanej dotychczas strony. W jednym z wywiadów Gaten Matarazzo – odtwórca roli Dustina – następująco odniósł się do rozwoju serialowych postaci:

Jeśli chodzi o ton tego sezonu, to zdecydowanie jest on dojrzalszy i myślę, że twórcy zrobili to celowo, ponieważ serial dojrzewał wraz ze swoimi dzieciakami. Jako że my dorastamy jako ludzie, nasi bohaterowie też muszą dojrzeć. Bracia Dufferowie musieli się z tym zmierzyć, ale podołali temu i wykorzystali na swoją korzyść.

Sami Dufferowie przyrównują zaś w żartach nową odsłonę fabuły Stranger Things do kreacji utrzymanej w stylistyce Gry o Tron:

Rodzina Joyce Byers jest teraz w Kalifornii. Zawsze chcieliśmy wykorzystać podmiejską estetykę w stylu z "E.T.", którą w tym roku udało nam się osiągnąć na pustyni. Oprócz tego mamy Hoppera w Rosji i grupę bohaterów przebywających w Hawkins. Te trzy wątki są ze sobą powiązane, ale ich tony są zupełnie inne. Nie wiedzieliśmy, jak wielki zrobi się ten sezon. Dopiero w połowie zdaliśmy sobie sprawę, ile historii chcemy tutaj opowiedzieć. "Gra o tron" była dla nas jednym z punktów odniesienia, ale jeszcze bardziej chodziło o ujawnienie czegoś i danie widzom odpowiedzi – zdradzają.

Będzie się więc działo, co widać w nowym zwiastunie Stranger Things 4:

Stranger Things – kiedy 4. sezon?

4. sezon Stranger Things podzielono na dwie części. Pierwszą z nich zobaczymy już 27 maja na Netfliksie. Na drugą przyjdzie nam poczekać do 1 lipca.

Źródło: phanmemportable.com, ET, fot. Netflix