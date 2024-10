Jeśli wyłączysz tę funkcję, oszczędzisz baterię w smartfonie. Ale coś stracisz

Wiemy, jak w kilku prostych krokach wydłużyć czas pracy smartfona na pełnej baterii. Warto jednak znać wszystkie konsekwencje tego działania.

Producenci smartfonów, przede wszystkim tych z górnej półki, chcą proponować coraz doskonalsze urządzenia. Nierzadko problemem staje się natomiast jednoczesne zwiększenie wydajności i dodanie nowych funkcji z wydłużeniem czasu pracy na jednym ładowaniu. W efekcie niemal każdy smartfon przy standardowym użytkowaniu wytrzyma tylko jeden dzień na pełnej baterii. Są jednak pewne sposoby na wydłużenie czasu pracy smartfona. Jeden z nich dotyczy wyświetlacza, a właściwie - ustawienia częstotliwości jego odświeżania.

Co to jest częstotliwość odświeżania?

Istotnym parametrem każdego ekranu (nie tylko w smartfonie, ale też np. telewizora) jest częstotliwość odświeżania obrazu. Określa to, jak często odbywa się aktualizacja treści wyświetlanej na ekranie. Wartość wyrażona jest w hercach (Hz), choć zamiennie możemy użyć terminu “liczba klatek na sekundę”. Im więcej Hz, tym lepiej. Częstotliwość odświeżania 60 Hz jest dla smartfonów standardowa i oznacza wyświetlanie 60 klatek na każdą sekundę.

Zwiększenie tej wartości może sprawić, że obraz będzie płynniejszy. Dotyczy to przede wszystkim dynamicznych treści, choćby gier mobilnych. Już od jakiegoś czasu coraz więcej smartfonów posiada wyświetlacze z odświeżaniem 90 Hz, 120 Hz, a czasem nawet więcej. W zdecydowanej większości dobrych telefonów mamy dziś ekrany 120 Hz, co oznacza lepszą płynność, ale ma też jednak pewne minusy.

Zalety i wady ekranów 120 Hz w smartfonach

Wysoka częstotliwość odświeżania obrazu oznacza, że ekran jest “szybki”. Pojawiające się tam treści odbieramy jako bardziej płynne, choć nie zawsze to zobaczymy. Jeśli wyświetlana treść jest statyczna, częstotliwość odświeżania nie ma większego znaczenia. To samo dotyczy mniej dynamicznych treści, jak większość aplikacji, proste gry (logiczne, kulki, karty, itp.), czy standardowe funkcje telefonu. Im bardziej dynamiczna treść pojawi się na ekranie, tym łatwiej dostrzeżemy przewagę ekranu 120 Hz w smartfonie w stosunku do wyświetlacza 60 Hz. Lepszą płynność niekiedy zobaczymy również w menu telefonu - w postaci lepszego efektu przewijania, czy animacji. Wyświetlacze o wyższej częstotliwości możemy też uznać za nieco bardziej responsywne. Oznacza to lepszą reakcję warstwy dotykowej na nasze dotknięcia, choć tu ważne jest również jej próbkowanie.

Niestety, korzystanie z częstotliwości odświeżania 120 Hz ma też pewne wady. Po pierwsze chodzi o nieco większe obciążenie dla procesora i innych podzespołów. Konieczne jest w końcu wygenerowanie dwukrotnie większej liczby klatek w każdej sekundzie (w porównaniu z ekranami 60 Hz). Z tego powodu wyświetlacz 120 Hz może też powodować szybsze zużycie się baterii, a przez to - krótszy czas pracy na jednym ładowaniu.

Częstotliwość odświeżania obrazu 120 Hz skraca czas pracy na pełnej baterii

To, że wyższa częstotliwość odświeżania skraca czas pracy smartfona na pełnej baterii, jest po prostu faktem. Na szczęście każdy użytkownik może w dość prosty sposób zmienić częstotliwość odświeżania obrazu. Rezygnując z lepszej płynności możemy nieco wydłużyć czas pracy na jednym ładowaniu. O ile? Ciężko powiedzieć - w dużej mierze różnica zależy od sposobu korzystania ze smartfona. Możesz to po prostu sprawdzić i samemu przekonać się, czy różnica w płynności obrazu jest zauważalna i czy osiągasz dłuższy czas pracy na pełnej baterii.

Część użytkowników może wcale nie zauważyć różnicy między częstotliwością 60 Hz a 120 Hz. W dużej mierze zależy to od tego, jakich aplikacji i gier używasz na telefonie. Wysoką częstotliwość odświeżania najłatwiej zauważymy w:

grach mobilnych

zwracając uwagę na płynność animacji w menu

podczas przewijania stron internetowych

podczas przewijania serwisów społecznościowy

Kiedy warto wyłączyć odświeżanie 120 Hz?

Jeśli oczekujesz długiego czasu pracy na pełnej baterii - skorzystaj z mniejszej częstotliwości odświeżania. Możesz też zmniejszyć rozdzielczość ekranu, co da podobny efekt. Dobrym rozwiązaniem będzie też zmniejszenie poziomu jasności ekranu.

Jeżeli oglądasz filmy (chyba, że to treści w 120 kl./s), słuchasz muzyki, czy grasz w mniej dynamiczne gry - nie zauważysz różnicy po przejściu na odświeżanie 60 Hz.. Niektóre smartfony posiadają też tryb automatyczny, który sam przełączy wartość częstotliwości odświeżania, gdy wykryje dynamiczne treści.

Jak zmienić częstotliwość odświeżania w smartfonie?

Instrukcja jest dość prosta: