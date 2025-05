Intel Core Ultra 5 225F to najsłabszy i najtańszy procesor z rodziny Arrow Lake — jego cena wynosi ok. 1000 zł, co może wydawać się atrakcyjną propozycją do budowy niedrogiego komputera. Sprawdziłem, jak wypada na tle konkurencyjnego AMD Ryzen 5 9600X.

2,8/5

Niedawno miałem okazję przetestować procesor Intel Core Ultra 5 235, czyli tańszą alternatywę dla modelu Intel Core Ultra 5 245K. Mimo niższej ceny nowa jednostka nie wypadła szczególnie atrakcyjnie — oferuje dobrą wydajność w programach, ale nadal wypada przeciętnie w grach. Dodatkowo jej cena nie była specjalnie konkurencyjna.

Tym razem w moje ręce trafił jeszcze tańszy procesor Intela — Core Ultra 5 225F. Jednostka kosztuje niecałe 1000 zł, więc teoretycznie może być ciekawą propozycją dla osób składających niedrogie komputery. Porównałem ją z konkurencyjnym modelem AMD Ryzen 5 9600X i sprawdziłem, jak wypada w praktyce.

Średniak w lepszej cenie

Intel Core Ultra 5 225F to najsłabszy procesor z nowej generacji Intel Arrow Lake pod płyty główne LGA 1851. Jednostka teoretycznie powinna zainteresować osoby składające nowoczesny i niedrogi komputer. Co ważne, taka konfiguracja musi też obejmować samodzielną kartą graficzną (o czym za chwilę).



Procesor Intel Core Ultra 5 225F i Intel Core Ultra 5 235 - bardziej spostrzegawczy zauważą drobne różnice w rozmiarze odpromiennika ciepła i układzie elementów na spodzie płytki drukowanej

W praktyce musimy liczyć się z pewnymi kompromisami, ponieważ model ten oferuje zauważalnie słabszą specyfikację w porównaniu do Core Ultra 5 235 i 245K. Do dyspozycji oddano 6 wydajnych rdzeni P-Core oraz tylko 4 energooszczędne rdzenie E-Core. Ponadto procesor nie ma odblokowanego mnożnika, więc nie można go podkręcić.

Zmniejszona liczba rdzeni przełożyła się także na mniejszą ilość pamięci podręcznej — do dyspozycji mamy 22 MB pamięci L2 oraz 20 MB współdzielonej pamięci L3. Podobnie jak w wydajniejszych wersjach, procesor współpracuje z dwukanałowymi zestawami pamięci DDR5, natywnie obsługując moduły DDR5-6400 (możliwe jest zastosowanie szybszych modułów, ale wymaga to już ręcznego podkręcania).

Dopisek „F” w nazwie oznacza brak zintegrowanego układu graficznego, co wymusza zastosowanie w komputerze karty graficznej. Warto jednak zauważyć, że w ofercie Intela dostępny jest też model Core Ultra 5 225 (bez „F”), który dysponuje zintegrowaną grafiką.

Model Intel Core Ultra 5

225F Intel Core Ultra 5

225 Intel Core Ultra 5

235 Intel Core Ultra 5

245KF Intel Core Ultra 5

245K Generacja

Architektura

Litografia Arrow Lake

Lion Cove/Skymont

TSMC N3B Arrow Lake

Lion Cove/Skymont

TSMC N3B Arrow Lake

Lion Cove/Skymont

TSMC N3B Arrow Lake

Lion Cove/Skymont

TSMC N3B Arrow Lake

Lion Cove/Skymont

TSMC N3B Podstawka LGA 1851 LGA 1851 LGA 1851 LGA 1851 LGA 1851 Rdzenie P + E 6 + 4 6 + 4 6 + 8 6 + 8 6 + 8 Taktowanie rdzeni P (Base/Boost) 3,3/4,9 GHz 3,3/4,9 GHz 3,4/5,0 GHz 4,2/5,2 GHz 4,2/5,2 GHz Taktowanie rdzeni E (Base/Boost) 2,7/4,4 GHz 2,7/4,4 GHz 2,9/4,4 GHz 3,6/4,6 GHz 3,6/4,6 GHz Pamięć L2 6x 3 MB

1x 4 MB 6x 3 MB

1x 4 MB 6x 3 MB

2x 4 MB 6x 3 MB

2x 4 MB 6x 3 MB

2x 4 MB Pamięć L3 20 MB 20 MB 24 MB 24 MB 24 MB Kontroler pamięci DDR5-6400

(dwukanałowy) DDR5-6400

(dwukanałowy) DDR5-6400

(dwukanałowy) DDR5-6400

(dwukanałowy) DDR5-6400

(dwukanałowy) Zintegrowana grafika - Intel Graphics

(2x Xe 300-1800 MHz) Intel Graphics

(3x Xe 300-2000 MHz) - Intel Graphics

(4x Xe 300-1900 MHz) NPU 2x NCE (NPU3) 2x NCE (NPU3) 2x NCE (NPU3) 2x NCE (NPU3) 2x NCE (NPU3) Linie PCI-Express 20x PCI-Express 5.0

4x PCI-Express 4.0 20x PCI-Express 5.0

4x PCI-Express 4.0 20x PCI-Express 5.0

4x PCI-Express 4.0 20x PCI-Express 5.0

4x PCI-Express 4.0 20x PCI-Express 5.0

4x PCI-Express 4.0 Dodawane chłodzenie PCG 2022C PCG 2022C PCG 2022C - - TDP (MTP) 65 W (121 W) 65 W (121 W) 65 W (121 W) 125 W (159 W) 125 W (159 W) Cena premierowa

Obecna cena w sklepach $221

999 zł $236

1099 zł $247

1199 zł $294

1299 zł $309

1349 zł

Współczynnik TDP procesora ustalono na 65 W, jednak maksymalny limit mocy wynosi aż 121 W. W zestawie otrzymujemy fabryczny cooler PCG 2022C, który radzi sobie z odprowadzaniem ciepła na akceptowalnym poziomie — pod pełnym obciążeniem procesor osiągał około 80°C, choć towarzyszył temu dość wyraźny szum wentylatora. Osoby ceniące sobie ciszę powinny rozważyć wymianę chłodzenia na cichszy model.



Chłodzenie dodawane w zestawie jest bardzo kompaktowe - powinno się zmieścić nawet do mniejszych komputerów

Intel Core Ultra 5 235 - cena procesora i komputera

Cena procesora Intel Core Ultra 5 225F wynosi około 1000 zł (wersja 225 z grafiką kosztuje około 1100 zł). W podobnej cenie można znaleźć konkurencyjnego AMD Ryzen 5 9600X/9600 przeznaczonego na platformę AM5, a także starszy model Intel Core i5-14600K dla płyt głównych LGA 1700 (od premiery zdążył on mocno potanieć).

Core Ultra 5 225F jest kompatybilny z płytami głównymi z gniazdem LGA 1851. Ze względu na brak odblokowanego mnożnika, w zupełności wystarczy tutaj płyta z chipsetem Intel B860, kosztująca około 700–800 zł. Trzeba jednak pamiętać, że zakup platformy LGA 1851 będzie nieco droższy niż wybór płyt głównych z chipsetami AMD B650 (AM5) czy Intel B660 (LGA 1700).

Warto mieć też świadomość, że płyty główne LGA 1851 najprawdopodobniej nie będą wspierały kolejnych generacji procesorów, co może utrudnić przyszłą modernizację komputera. W tej kwestii dużo lepiej wypada AMD — producent potwierdził wsparcie platformy AM5 co najmniej do 2027 roku.

Intel Core Ultra 5 225F - metodologia testowa

Jak nowy procesor wypada w praktyce? Sprawdźiłem to w testach.

Platforma testowa procesor: Intel Core Ultra 5 225F (MTP 121 W)

chłodzenie procesora: be quiet! Dark Rock 5

płyta główna: ASUS TUF GAMING Z890-PLUS WIFI (BIOS 1809)

pamięć RAM: GOODRAM IRDM 2x 16GB 6400 MHz CL34

karta graficzna: Gigabyte GeForce RTX 4090 Gaming OC

dysk SSD: Kingston KC3000 2 TB

zasilacz: be quiet! Dark Power 13 850W

Wyniki innych procesorów pochodzą z wcześniejszych testów (do bazy dodałem jedynie model Ryzen 5 9600X, który można uznać za bliskiego konkurenta testowanego układu). Wszystkie platformy pracowały pod kontrolą systemu Windows 11 24H2, a do karty graficznej zainstalowałem sterowniki NVIDIA GeForce Game Ready Driver 565.90 WHQL. W ustawieniach płyty głównej aktywowana była funkcja Resizable BAR.

Intel Core Ultra 5 225F - wydajność w programach

Intel Core Ultra 5 225F to procesor ze średniego segmentu, który ma oferować atrakcyjny stosunek ceny do możliwości dla twórców treści. Testy przeprowadziłem według uproszczonej procedury, skupiającej się na najczęściej spotykanych zadaniach wymagających wysokiej mocy obliczeniowej. Osiągnięte wyniki zestawiłem z rezultatami innych modeli dostępnych na rynku, w tym konkurencyjnego AMD Ryzen 5 9600X.

Cinebench 2024 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 2469 AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 2439 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 2299 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 2158 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 2110 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 2078 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 1828 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 1492 AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 1368 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 1344 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 1200 Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 1182 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 1108 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 953 Intel Core Ultra 5 225F (10C/10T) 923

Cinebench 2024 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 147 AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 140 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 140 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 139 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 138 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 136 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 134 AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 134 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 134 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 133 Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 129 Intel Core Ultra 5 225F (10C/10T) 126 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 125 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 123 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 115

Blender Classroom - renderowanie 3D

[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 116 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 120 Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 132 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 138 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 154 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 154 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 159 AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 216 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 232 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 252 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 253 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 277 Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 280 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 321 Intel Core Ultra 5 225F (10C/10T) 328

7zip - kompresja

[GIPS] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 215255 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 215010 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 202384 Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 178494 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 174779 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 171042 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 160603 AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 135942 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 127926 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 125391 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 121446 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 121237 Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 120266 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 99433 Intel Core Ultra 5 225F (10C/10T) 98377

VeraCrypt - szyfrowanie (AES mean)

[GB/s] więcej = lepiej

Intel Core i9-14900K (24C/32T) 33,7 Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 33,1 AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 30,4 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 28,2 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 28 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 27,2 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 27 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 23,3 AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 22,4 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 20,1 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 19,5 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 19 Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 18,5 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 16 Intel Core Ultra 5 225F (10C/10T) 12,9

x265 (HEVC) Benchmark - enkodowanie wideo 4K

[sekundy] mniej = lepiej

AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 203 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 207 Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 217 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 221 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 241 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 242 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 243 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 322 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 326 AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 335 Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 368 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 384 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 390 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 393 Intel Core Ultra 5 225F (10C/10T) 606

Intel Core Ultra 5 225F w testach renderowania i kompresji wypada podobnie do konkurencyjnego AMD Ryzen 5 9600X, ale mocno przegrywa w testach szyfrowania i konwersji wideo. Różnica względem starszego Core i5-14600K jest jednak dużo wyższa - mimo starszej konstrukcji, nadal jest to najwydajniejszy procesor w swojej kategorii cenowej.

Intel Core Ultra 5 225F - wydajność w grach

Intel Core Ultra 5 225F teoretycznie może zainteresować graczy szukających niedrogiego procesora do budowy komputera do gier. A jak wypada w praktyce? Sprawdziłem to, testując jednostkę w kilku najnowszych tytułach, przy wykorzystaniu bardzo wydajnej karty graficznej GeForce RTX 4090 oraz w rozdzielczości 1080p. Warto jednak pamiętać, że przy słabszych kartach graficznych — a właśnie z takimi najczęściej będzie łączony 225F — różnice w wydajności procesorów będą znacznie mniejsze. W takich konfiguracjach to właśnie karta graficzna staje się głównym czynnikiem wpływającym na osiągi w grach.

Cyberpunk 2077 (1080p, Ultra, RT Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 131

116 AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 131

115 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 130

115 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 130

114 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 127

109 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 127

107 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 127

106 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 126

109 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 125

105 Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 120

100 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 120

93 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 119

98 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 118

98 Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 118

98 Intel Core Ultra 5 225F (10C/10T) 113

87 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Far Cry 6 (1080p, Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 256

190 AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 255

186 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 205

143 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 205

140 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 188

141 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 186

156 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 185

143 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 181

134 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 175

120 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 164

126 Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 161

119 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 148

113 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 142

107 Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 142

104 Intel Core Ultra 5 225F (10C/10T) 141

104 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Marvel's Spider-Man Remastered (1080p, Bardzo wysokie + RT Wysokie, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 152

52 Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 142

94 AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 138

41 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 136

105 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 134

87 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 133

91 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 130

92 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 130

86 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 127

80 Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 125

93 Intel Core Ultra 5 225F (10C/10T) 123

92 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 121

91 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 119

88 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 111

44 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 107

51 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Counter Strike 2 (1080p, Wysokie, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 704

264 AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 695

253 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 646

238 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 600

199 Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 594

197 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 582

240 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 570

190 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 570

188 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 567

199 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 585

199 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 506

178 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 459

178 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 433

174 Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 433

173 Intel Core Ultra 5 225F (10C/10T) 423

167 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

The Riftbreaker - CPU Benchmark (1080p, Wysokie + RT Ultra, DirectX 12)

[fps] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 9950X3D (16C/32T) 217

160 AMD Ryzen 7 9800X3D (8C/16T) 207

147 Intel Core i9-14900K (24C/32T) 189

135 Intel Core i5-14600K (14C/20T) 177

125 AMD Ryzen 9 7950X3D (16C/32T) 172

121 AMD Ryzen 7 7800X3D (8C/16T) 171

118 AMD Ryzen 9 9900X (12C/24T) 166

117 AMD Ryzen 9 9950X (16C/32T) 165

118 AMD Ryzen 7 9700X (8C/16T) 163

117 AMD Ryzen 5 9600X (6C/12T) 161

116 Intel Core Ultra 9 285K (24C/24T) 150

108 Intel Core Ultra 7 265K (20C/20T) 146

106 Intel Core Ultra 5 245K (14C/14T) 142

103 Intel Core Ultra 5 235 (14C/14T) 142

102 Intel Core Ultra 5 225F (10C/10T) 142

102 Legenda: średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Wydajność Intel Core Ultra 5 225F w grach jest zbliżona do droższych modeli Core Ultra 5 235 i 245K. Nie jest to jednak dobra rekomendacja — w większości tytułów procesor przegrywa nie z Ryzenem 5 9600X, ale również ze starszym Core i5-14600K.

Intel Core Ultra 5 225F - pobór prądu

Intel Core Ultra 5 225F charakteryzuje się stosunkowo niskimi limitami mocy — jego współczynnik TDP wynosi 65 W, a maksymalny limit mocy to jedynie 121 W. Aby sprawdzić, jak te wartości przekładają się na rzeczywisty pobór energii, przeprowadziłem testy w trzech scenariuszach: w stanie bezczynności, podczas intensywnego obciążenia wielowątkowego (Cinebench 2024) oraz w trakcie rozgrywki w wymagającego Cyberpunka 2077. Dodatkowo obliczyłem efektywność energetyczną, analizując liczbę punktów uzyskanych w benchmarku Cinebench 2024 w przeliczeniu na każdy wat pobranej energii.

Pobór mocy - stan bezczynności

[W] mniej = lepiej

Intel Core Ultra 5 235 (65/121W) 56 Intel Core Ultra 5 225F (65/121W) 57 Intel Core Ultra 9 285K (125/250W) 58 Intel Core Ultra 5 245K (125/159W) 64 Intel Core Ultra 7 265K (125/250W) 65 Intel Core i5-14600K (125/181W) 66 Intel Core i9-14900K (125/250W) 67 AMD Ryzen 5 9600X (65/88W) 84 AMD Ryzen 7 9700X (65/88W) 89 AMD Ryzen 9 9950X (170/230W) 90 AMD Ryzen 9 9900X (120/162W) 91 AMD Ryzen 7 7800X3D (120/162W) 92 AMD Ryzen 7 9800X3D (120/162W) 93 AMD Ryzen 9 9950X3D (170/200W) 94 AMD Ryzen 9 7950X3D (120/162W) 96 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Pobór mocy - obciążenie procesora

[W] mniej = lepiej

Intel Core Ultra 5 225F (65/121W) 116 Intel Core Ultra 5 235 (65/121W) 117 AMD Ryzen 5 9600X (65/88W) 172 AMD Ryzen 7 7800X3D (120/162W) 173 AMD Ryzen 7 9700X (65/88W) 180 Intel Core Ultra 5 245K (125/159W) 208 AMD Ryzen 7 9800X3D (120/162W) 225 AMD Ryzen 9 7950X3D (120/162W) 240 Intel Core Ultra 7 265K (125/250W) 279 AMD Ryzen 9 9900X (120/162W) 280 Intel Core i5-14600K (125/181W) 293 AMD Ryzen 9 9950X (170/230W) 330 AMD Ryzen 9 9950X3D (170/200W) 342 Intel Core Ultra 9 285K (125/250W) 343 Intel Core i9-14900K (125/250W) 377 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Pobór mocy - gra

[W] mniej = lepiej

Intel Core Ultra 5 245K (125/159W) 459 Intel Core Ultra 5 235 (65/121W) 473 Intel Core Ultra 7 265K (125/250W) 478 Intel Core Ultra 5 225F (65/121W) 479 Intel Core Ultra 9 285K (125/250W) 495 AMD Ryzen 7 7800X3D (120/162W) 529 AMD Ryzen 7 9800X3D (120/162W) 539 AMD Ryzen 9 7950X3D (120/162W) 543 AMD Ryzen 7 9700X (65/88W) 552 AMD Ryzen 5 9600X (65/88W) 553 AMD Ryzen 9 9950X3D (170/200W) 582 AMD Ryzen 9 9900X (120/162W) 607 AMD Ryzen 9 9950X (170/230W) 618 Intel Core i5-14600K (125/181W) 630 Intel Core i9-14900K (125/250W) 653 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Intel Core Ultra 5 225F wyróżnia się niewielkim zapotrzebowaniem na energię, co bez wątpienia stanowi jego duży atut na tle konkurencyjnego Ryzena 5 9600X oraz starszego Core i5-14600K. Warto przy tym przypomnieć, że poprzednia generacja procesorów Intela była znana z bardzo wysokiego poboru mocy, więc poprawa w tym aspekcie jest wyraźnie zauważalna.

Efektywność energetyczna

[pkt/W] więcej = lepiej

Intel Core Ultra 5 235 (65W/121W) 10,1 AMD Ryzen 9 7950X3D (120/162W) 8,8 Intel Core Ultra 5 225F (65/121W) 7,98 Intel Core Ultra 7 265K (125/250W) 7,45 Intel Core Ultra 9 285K (125/250W) 7,2 Intel Core Ultra 5 245K (125/159W) 7,17 AMD Ryzen 9 9950X3D (170/200W) 7,13 AMD Ryzen 9 9950X (170/230W) 6,97 AMD Ryzen 7 9700X (65/88W) 6,67 AMD Ryzen 9 9900X (120/162W) 6,53 AMD Ryzen 7 7800X3D (120/162W) 6,4 AMD Ryzen 7 9800X3D (120/162W) 6,08 Intel Core i9-14900K (125/250W) 5,72 AMD Ryzen 5 9600X (65/88W) 5,54 Intel Core i5-14600K (125/181W) 4,59 *podane wartości dotyczą poboru mocy całego komputera z gniazdka

Dobra wydajność w połączeniu z niewielkim poborem energii przekładają się na całkiem niezłą efektywność energetyczną. Trzeba jednak zaznaczyć, że nie jest to poziom modelu Core Ultra 5 235, który przy zbliżonym zużyciu energii oferował wyraźnie lepsze osiągi i w teście efektywności wypadł znacznie lepiej.

Tańszy nie znaczy dobry

Intel Core Ultra 5 225F miał być tanią alternatywą do budowy nowoczesnego komputera, ale niestety boryka się z typowymi problemami nowej generacji, przez co nie wypada zbyt atrakcyjnie. Na wielu polach przegrywa z konkurencyjnym AMD Ryzen 5 9600X, a nawet starszym Core i5-14600K.

W odróżnieniu od wydajniejszych modeli Core Ultra 5 235 i 245K, Core Ultra 5 225F oferuje mniej rdzeni, co oczywiście ma przełożenie na wydajność. W testach typowo procesorowych, jednostka w większości testów wypada podobnie do konkurencyjnego modelu Ryzen 5 9600X, ale dużo traci w szyfrowaniu i konwersji wideo. Strata do starszego modelu Core i5-14600K jest jednak dużo większa.

Nowa architektura nie sprawdza się najlepiej w grach. W połączeniu z topową kartą graficzną GeForce RTX 4090 i przy rozdzielczości Full HD, Core Ultra 5 225F często ustępuje Ryzenowi 5 9600X, a nawet starszemu Core i5-14600K. To zdecydowanie niezbyt dobra rekomendacja dla graczy.

Znaczącą zaletą Core Ultra 5 225F jest jednak niski pobór mocy, co sprawia, że jednostka nie wymaga zaawansowanego chłodzenia. Na upartego wystarczy nawet fabryczny cooler, który radzi sobie z utrzymaniem znośnych temperatur, ale niestety nie jest zbyt cichy. Miłośnicy ciszy będą musieli rozważyć zakup bardziej efektywnego i cichszego chłodzenia.

Czy warto kupić Intel Core Ultra 5 225F?

Przy obecnej cenie trudno uzasadnić zakup Intel Core Ultra 5 225F. Dla większości użytkowników bardziej atrakcyjnym wyborem będzie Ryzen 5 9600X. Model ten oferuje podobną lub lepszą wydajność w programach, lepsze wyniki w grach, a także możliwość łatwej przyszłej wymiany na mocniejszy model. Alternatywą może być także Intel Core i5-14600K. Choć jest to starsza jednostka, działająca na poprzedniej platformie, wciąż zapewnia bardzo dobre osiągi.

Core Ultra 5 225F warto rozważyć przy budowie niedużego, energooszczędnego zestawu z samodzielną kartą graficzną. W przyszłości będzie można go wymienić na lepszy model, jednak możliwości modernizacji najpewniej będą ogranczone do architektury Arrow Lake. Odbiór sprzętu mogłaby poprawić obniżka ceny do ok. 700-800 zł.

Opinia o Intel Core Ultra 5 225F Plusy Konkurencyjna wydajność wielowątkowa,

Wsparcie dla szybkich pamięci DDR5 RAM,

Obsługa PCI-Express 5.0,

Jednostka NPU,

Dobra efektywność energetyczna,

W zestawie dodawane chłodzenie,

Tańszy niż Intel Core Ultra 5 225. Minusy Wydajność w grach poniżej oczekiwań,

Brak zintegrowanej grafiki (dostępna w droższym modelu Core Ultra 5 225),

Konieczność zastosowania nowych płyt głównych LGA 1851...,

...i potencjalnie krótkie wsparcie dla platformy LGA 1851,

Dodawane chłodzenie jest dosyć głośne,

Nieopłacalny na tle modelu AMD...,

...a nawet starszego Core i5-14600K.

Ocena procesora Intel Core Ultra 5 225F 56% 2.8/5

Produkt do przeprowadzenia testu został użyczony przez firmę Intel. Firma użyczająca nie miała wpływu na treść ani wglądu w niego przed publikacją. Jest to niezależna recenzja dziennikarska.