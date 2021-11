Wykrywanie spalonych podczas meczów piłki nożnej może wkrótce stać się skuteczniejsze, a zarazem szybsze. Z pomocą znów przychodzą nowe technologie.

Nowe technologie w futbolu

Nowe technologie coraz mocniej wdzierają się do świata piłki nożnej i odgrywają coraz większą rolę podczas samych spotkań. Mamy na przykład system Goal-Line automatycznie potwierdzający zdobycie bramki, mamy VAR umożliwiający dodatkowy rzut oka na sytuację z boiska, a wkrótce dołączy do nich technologia półautomatycznego wykrywania spalonych.

Spalony jest jedną z najważniejszych zasad piłki nożnej. Ocena tego, czy doszło do niego, czy też nie, nie należy jednak do najprostszych. Dziś już pomaga w tym VAR, dzięki któremu anulowano 32 błędnie zdobyte gole w ubiegłym sezonie angielskiej Premier League. Jednak nie jest to w kwestii spalonych rozwiązanie optymalne, choćby ze względu na długi czas potrzebny na analizę.

Na czym polega technologia półautomatycznego wykrywania spalonych?

Dlatego powstała technologia półautomatycznego wykrywania spalonych. Działa to tak, że 50 razy na sekundę odczytywane są dane na temat położenia kończyn każdego z piłkarzy na boisku. Służy do tego od 10 do 12 kamer zainstalowanych pod dachem stadionu. Wspomniane dane pozwalają precyzyjnie wyznaczyć linię spalonego i jeśli okaże się, że mogło dojść do wykroczenia, automatycznie wysyłany jest właściwy sygnał, wraz z podglądem – dzieje się to niemal w czasie rzeczywistym.

We wprowadzeniu tego rozwiązania chodzi więc o to, by z jednej strony zwiększyć skuteczność wykrywania spalonych, z drugiej zaś zmniejszyć wpływ procesu weryfikacji na płynność rozgrywki.

Może pojawić się na Mistrzostwach Świata w Katarze

Ta technologia może zostać wykorzystana już podczas przyszłorocznych Mistrzostw Świata. Dużym testem będzie dla niej zaś rozpoczynający się dziś Puchar Narodów Arabskich.

Jakie jest twoje zdanie na ten temat? Czy uważasz, że dobrym kierunkiem jest wprowadzanie takich rozwiązań i redukowanie tym samym ludzkich błędów podczas sędziowania? A może twierdzisz, że zmniejsza to emocje w trakcie meczów? Daj znać w komentarzu.

Źródło: FIFA, Engadget