Viaplay w Polsce już działa. Dzisiaj (3 sierpnia) odbyła się oficjalna premiera tej usługi w naszym kraju. Z tej okazji wyjaśniamy wszystko, co może cię interesować na jej temat.

Co to jest Viaplay? Nowa telewizja internetowa w Polsce

Viaplay to stosunkowo młoda platforma streamingowa. Ta telewizja internetowa, umożliwiająca oglądanie transmisji na żywo i powtórek (do 48 godzin) oraz programów w trybie online i offline, dotąd była dostępna przede wszystkim w Skandynawii, ale dziś zadebiutowała także w Polsce. Jej właściciele robią wiele, by odegrała istotną rolę – przede wszystkim na rynku sportowym, ale też rozrywkowym.

Jest duża szansa na to, że Viaplay będziesz móc oglądać na wszystkich swoich urządzeniach. Na liście kompatybilnych platform znajdują się: komputery PC i Mac, smartfony i tablety z Androidem i iOS-em, telewizory z systemem smart TV (takich marek jak LG, Samsung, Sony, Panasonic, Philips i TCL) albo przystawką Chromecast lub Apple TV oraz konsole Xbox One, PlayStation 4 i PlayStation 5.

Ile kosztuje Viaplay? Cena jest jedna

Miesięczny abonament Viaplay kosztuje 34 złote. Nie ma tańszych lub droższych pakietów – jest jedna w cena i decydując się subskrypcję otrzymujesz dostęp do wszystkich treści dostępnych na platformie. Pojawi się również możliwość dodania Viaplay do swojego abonamentu u operatora kablowego – UPC oraz Vectra.

Na start właściciele usługi przygotowali promocję – możesz korzystać z Viaplay za darmo przez 30 dni. To taki okres testowy, podczas którego możesz w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji – nie poniesiesz z tego tytułu żadnych kosztów.

Co obejrzysz na Viaplay? Oferta głównie dla kibiców

Viaplay być może nie będzie mieć najszerszej oferty programowej w Polsce, ale prawa transmisyjne na wyłączność mogą sprawiać, że nie zabraknie osób, które zdecydują się wykupić abonament. Przykładowo od tego roku będzie to jedyne miejsce, w którym zobaczymy mecze Bundesligi (a więc też poczynania Roberta Lewandowskiego), od przyszłego roku – mecze Premier League, a od 2023 roku – weekendy Grand Prix Formuły 1.

W ofercie Viaplay znajdą się także mecze Ligi Europy, Ligi Konferencji czy Copa America, rozgrywki golfowe US Open, turnieje bilardowe, snookerowe i dartowe oraz rozmaite kobiece zmagania w sportach drużynowych. Aktualnie operator stara się także o prawa do transmisji Pucharu Świata w skokach narciarskich. Oczywiście wydarzenia sportowe będą dostępne z polskim komentarzem – wśród komentatorów znajdują się Mateusz Borek, Rafał Wolski, Marcin Borzęcki, Piotr Domagała, Tomasz Urban i Michał Zachodny.

Ale Viaplay to nie tylko sport. Abonenci będą mogli zobaczyć także różnorakie filmy, seriale i programy telewizyjne – zarówno autorskie, jak i pochodzące od partnerów, którymi są między innymi Sony, CBS, MGM i NBC Universal. Wśród potwierdzonych tytułów odnajdujemy The Good Doctor, Spider-Man, S.W.A.T., Indiana Jones, Mission: Impossible, Psi Patrol czy SpongeBob KanciastoPorty.

Jeśli chodzi o oryginalne produkcje tego typu, to wiemy na razie o czterech pozycjach. Polskie morderczynie to seria reportaży o szczególnie niebezpiecznych kobietach, Czarny pies to psychologiczny dramat sensacyjny o weteranach wojen w Afganistanie i Iraku, Wolność jaskółki to dramat obyczajowy o przemocy domowej, a dopełnieniem oferty jest nowa edycja programu Fort Boyard.

Jaką jakość oferuje Viaplay? Nie jest dobrze

Na koniec zostawiliśmy coś, co jest chyba największym minusem platformy Viaplay. Choć w przypadku filmów i seriali możemy liczyć na rozdzielczość Full HD (1080p), to transmisje na żywo będą realizowane jedynie w HD Ready, czyli 720p. Na domiar złego opóźnienia mogą dochodzić nawet do 90 sekund.

Źródło: Viaplay, HDTV Polska, Wirtualnemedia, informacja własna