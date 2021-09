Zbliżającej się jesieni nie jest w stanie przegapić żaden szanujący się kibic piłki nożnej. Ten magiczny moment w roku oznacza, że startuje Liga Mistrzów. Jaki prezent ma z tej okazji TVP i gdzie można obejrzeć rozgrywki Champions League za darmo lub przynajmniej tanio?

Sposobów na obejrzenie rozgrywek Ligi Mistrzów 2021/2022 jest kilka i do każdego przyda się odbiornik telewizyjny o przyzwoitych parametrach. Wiele skazuje na to, że najwygodniej będzie posiadać własny. Wycieczkom do kolegów podzielających nasze pasje może przeszkodzić pogoda, a korzystanie z przyjaznych kibicom punktów gastronomicznych może zostać gwałtownie ograniczone. Jednak nawet najlepszy odbiornik telewizyjny dla kibica potrzebuje dostępu do treści, które będą źródłem emocji. Na jakich kanałach telewizyjnych obejrzymy mecze Ligi Mistrzów i gdzie ich szukać w Internecie?

Czy można obejrzeć Ligę Mistrzów 2021/2022 za darmo?

Liga Mistrzów to popularna, ale nie najtańsza impreza sportowa. Za dostęp do wszystkich rozgrywek musimy przynajmniej pośrednio rzucić groszem Polsatowi. To on w Polsce posiada prawa do transmisji spotkań UEFA Champions Legaue 2021/2022. Jest jednak pewna nadzieja. Z odsieczą dla budżetu kibiców zamierza ruszyć polski „lider udostępniania sportu premium”, czyli Telewizja Polska.

Niestety, jaki lider, taki dostęp i TVP pokusiła się o zdobycie do praw do transmisji tylko wybranych meczów. W każdą środę tygodnia, w którym odbywają się rozgrywki, będzie udostępniać bez opłat jedno spotkanie na żywo. Czy będzie to hit, to zalezy: Liga Mistrzów to turniej i widzowie TVP mogą mieć pecha.

Gdzie oglądać Ligę Mistrzów w telewizji?

Chcąc skorzystać z bardziej kompleksowej oferty Polsatu, potrzebujemy kanałów Polsat Sport Premium. Dostęp do nich jest odpłatny, ale powszechny w większości abonamentów telewizji kablowych i satelitarnych. TVP swoje środowe transmisje będzie nadawać na kanale TVP1. Pojawiać się będą kosztem standardowej ramówki o godzinie 20.55.

Gdzie oglądać Ligę Mistrzów w Internecie?

Dostęp do niezbędnej z okazji Ligi Mistrzów oferty sportowej Polsatu, możemy wykupić w sieci korzystając z platformy Canal+online lub Polsat Box Go (do niedawna Ipla TV). Każda z nich oferuje słuszną dawkę sportowych emocji przy pomocy strony www oraz aplikacji na urządzenia mobilne i smart TV. Decydując się na zakupy, musimy liczyć się z kosztami rzędu 20 – 40 zł miesięcznie.

Z dobrodziejstwa TVP skorzystamy w Internecie bez opłat dzięki platformie TVP Sport. Środowe mecze odtworzymy, korzystając ze strony www lub pobierając nieodpłatną aplikację TVP Sport. W zupełnym gratisie dostarcza ona także solidnej dawki reklam, ale działa na urządzeniach mobilnych oraz większości systemów operacyjnych smart TV.

Źródło: Twitter, Polsat, TVP, Canal+